«Сибирь» в плей-офф после чудовищного старта. Но это чудо — повод подумать о реформах КХЛ

«Вы раскольники, поддерживаете это. Подливаете всякого дерьма. Откуда вы знаете, какой у меня подход. Контакты у вас есть? Вы раскольники, вносите смуту», — так Вячеслав Буцаев отреагировал на вопрос нашего коллеги Дмитрия Ерыкалова после того, как «Сибирь» проиграла 0:7 в Минске и потерпела 11-е поражение подряд.

На тот момент «Сибирь» шла последней на Востоке. Хотя отставание команды от зоны плей-офф составляло лишь пять очков, новосибирская команда выглядела полностью разваленной, и вокруг неё летали самые невероятные слухи. Более того, за 25 матчей «Сибирь» одержала лишь одну победу в основное время (1:0 в игре с «Амуром») и более-менее держаться на плаву позволяли лишь буллитные серии. Логично, что Буцаев был уволен.

«Сибирь» дала шанс Ярославу Люзенкову: после чемпионства с динамовской молодёжкой Люзенков назывался одним из самых перспективных тренеров страны. Однако на стадии перехода во взрослый хоккей его карьера где-то забуксовала: период в питерском «Динамо» был коротким, и клуб даже вернул с пенсии Владимира Крикунова. Нельзя сказать, что при новом тренере «Сибирь» заиграла в невероятном стиле, однако Люзенков поставил простой и грамотный хоккей, а команда явно успокоилась при нём.

Однако ключевыми были селекционные изменения. Политика «Сибири» в последние полтора года была очень странной для клуба со средними возможностями: клуб массово усиливался игроками за 30 и избавлялся от молодёжи, пусть даже переставшей прогрессировать. Политика эта велась в духе «после нас хоть потоп»: в прошлом году в плей-офф выйти удалось, а в этом возникли большие сложности.

Антон Косолапов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Пришлось перестраиваться на ходу. Ключевым переходом стал обмен Владимира Ткачёва в «Торпедо»: клуб получил Антона Косолапова и Михаила Абрамова, которых сразу же стали использовать в связке. При этом первый бо́льшую часть сезона проводил в ВХЛ и до перехода в нижегородскую систему не котировался топом на уровне «вышки», а второй проиграл конкуренцию в «Торпедо» и очутился в запасе.

История Косолапова стала главным прорывом сезона: отлично знакомый Люзенкову по динамовской молодёжке форвард набрал 33 очка в 34 матчах. Абрамов после сильного старта чуть сбавил, но в сухом остатке «Сибирь» получила двух хороших россиян с нераскрытым потенциалом. Правда, в перспективе это может привести к тому, что другие команды будут передерживать своих талантов, но это другая история.

Переродился в Новосибирске Михаил Бердин: его трансфер после неудач в «Авангарде» и «Ак Барсе» выглядел спорным. Однако в итоге Бердин стал надёжным конкурентом для Антона Красоткина, у которого истекает контракт: Михаил отражает 93,2% бросков и доказал, что может быть эффективным во встречах с высокой бросковой нагрузкой.

Хорошо показали себя не самые очевидные игроки, на которых поставила «Сибирь». Защиту омолодил Никита Баклашёв из системы «Динамо», здорово себя показал не получавший шанса в «Автомобилисте» Даниил Валитов (сейчас помешали травмы). Клуб дал ещё один шанс Илье Федотову, у которого несомненный талант сочетается со слухами о проблемах с характером. Стали получать больше игрового времени парни из молодёжки.

Сработал и довольно спорный шаг: возвращение Энди Андреоффа и Тейлора Бека. Бек в последние годы в «Сибири» слишком часто капризничал, пользовался абсолютной свободой и порой покидал матчи тогда, когда хотел. Однако его талант был бесспорным, большинство без Бека вообще посыпалось, а на рынке посреди сезона таких же кандидатур не было. В результате Бек вернулся в КХЛ, поставил рекорд результативности лиги в матче с «Сочи» и здорово помог подтянуть реализацию лишнего. Андреофф на этом фоне остался в тени, но тоже успел пользу принести.

На 99% «Сибирь» выходит в плей-офф на «Металлург» и наверняка будет для команды Андрея Разина неприятным соперником. «Сибирь» вряд ли будет пытаться перебегать и переиграть мастеровитую и быструю команду, но наверняка будет терпеть, ложиться под шайбу и разить контратаками. В календарном 2026-м у «Магнитки» было два сложных матча с «Сибирью», когда 91 бросок конвертировался лишь в три заброшенные шайбы — и с учётом последних встреч «Металлурга» фаворит вряд ли сможет спокойно провальсировать по первому раунду.

Тейлор Бек Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Есть, правда, одно «но» во всей этой истории. В основное время «Сибирь» одержала 14 побед — это меньше и «Барыса», и «Лады», и «Сочи». Конечно, это не проблема команды Люзенкова, что КХЛ даёт два очка за любую победу, однако нынешняя ситуация лишь сильнее подсвечивает абсурд ситуации, когда в одном матче разыгрывается два очка, а в другом — три, когда победа за 60 минут приравнивается к серии буллитов. Это повод для того, чтобы задуматься о реформах летом: по трёхочковой системе «Амур» сегодня был бы выше на три очка и борьба продолжилась бы до последнего.

Впрочем, повторимся: кривой регламент — это не проблема «Сибири», конкуренты могли использовать его в такой же степени. Зато эта история показывает, что решительные и смелые шаги могут спасти сезон даже в такой стадии, когда кажется, что уже ничего не поможет — при этом без гигантских денежных вложений.