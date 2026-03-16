Буллит-шедевр выиграл для «Динамо» дерби, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня в КХЛ

16 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

В Новосибирске «Сибирь» принимала ЦСКА, для гарантированного попадания в плей-офф хозяевам нужно было побеждать любым способом. Армейцы доминировали весь матч, позволили нанести по своим воротам лишь 13 бросков за 60 минут, однако три из них превратились в голы. Абрамов открыл счёт, а в концовке второго периода сибиряки выстрелили дуплетом в виде голов Приски в большинстве и Косолапова в равных составах. ЦСКА сумел лишь сократить отставание в счёте, так что «Сибирь» дотерпела до победы и смогла увенчать выходом в плей-офф очень тяжёлый сезон.

«Автомобилист» в Магнитогорске вёл игру под своим контролем, гостям удалось забить первыми, а в начале второго периода Денежкин забил в меньшинстве. Однако в середине матча свежеиспечённые обладатели Кубка Континента превратили 0:2 в 2:2 за 33 секунды, «Автомобилист» вновь быстро вышел вперёд, но третий период остался за «Металлургом». Лучший снайпер сезона КХЛ Роман Канцеров забросил вторую шайбу в матче, а за минуту с небольшим до конца основного времени магнитогорцы забрали победу благодаря точному броску Яковлева. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, но наверняка больше этого Николая Заварухина беспокоит травма голкипера Евгения Аликина, заработавшего сотрясение мозга в игровом эпизоде. Сроки восстановления неизвестны, а ведь «Автомобилист» был хорош и уникален именно дуэтом первоклассных вратарей Гaлкин – Аликин. Вероятно, плей-офф Гaлкину придётся начинать в одиночестве.

В Челябинске «Трактор» принимал самую горячую команду концовки регулярки — СКА, и чёрно-белые сумели остановить победную поступь петербуржцев. Героем матча стал автор дубля Михаил Григоренко, дважды выводивший «Трактор» вперёд, но и голкипер Дмитрий Николаев снова не подвёл. СКА же после поражения и встреч конкурентов опустился на шестую строчку Запада.

У не попавших в плей-офф «Барыса» и «Адмирала» – свои разборки на финише регулярки за право не остаться на последнем месте Востока. Во Владивостоке соперники обменялись победами, а в Астане крупного успеха удалось достичь гостям. При этом Томпсон забил быстрый гол для «Барыса», но следующие пять голов влетели в ворота Никиты Бояркина. «Адмирал» одержал победу, сильный матч провёл голкипер Кульбаков, борьба за 10-е место Востока продолжается.

«Торпедо» неважно выглядит перед плей-офф, вот и сегодня нижегородцы уже в первом периоде получили от «Нефтехимика» два безответных гола, а в начале второго отрезка Артамонов забросил бывшей команде, доведя счёт до 3:0 в пользу гостей. «Торпедо» сумело собраться, рвануло в погоню, однако «волки» спокойно удержали и приумножили преимущество благодаря голу в пустые ворота. Победа «Нефтехимика» сделала невозможным для «Сибири» достижение седьмого места, так что определилась первая пара Кубка Гагарина – 2026 — «Металлург» сыграет с «Сибирью», серия начнётся в Магнитогорске 24 марта.

«Спартак» и «Динамо» устроили крутое дерби в «Мегаспорте», сценарий матча несколько раз делал крутые повороты, но в результате всё решили буллиты. Серия послематчевых бросков затянулась, великолепно играли голкиперы Подъяпольский и Загидулин, однако в итоге хитрец Дер-Аргучинцев принёс номинальным гостям победу, исполнив шедевральный по своему исполнению буллит.

«Северсталь» после безвольного поражения в Санкт-Петербурге вернулась домой по-спортивному злой, и под горячую руку попал «Ак Барс». Казанцы пропустили трижды уже к 19-й минуте, Гатиятулин даже выпустил на лёд не до конца вылечившего травму голкипера Билялова, но со второго отрезка продолжил играть Арефьев. Казанцы впервые отличились в середине матча, затем могли заставить хозяев понервничать, однако гол в раздевалку от Скоренова снял почти все вопросы о победителе.

«Северсталь», победив, обеспечила себе домашний старт плей-офф, и это первый такой случай в истории клуба в КХЛ. «Ак Барс» же сегодня отклеился от гонки за второе место на Востоке, теперь его окончательно и бесповоротно занимает «Ак Барс».

Матчи 17 марта

