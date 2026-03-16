Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 16 марта, обзоры, видео голов, пары плей-офф, таблица, расписание матчей 17 марта

Буллит-шедевр выиграл для «Динамо» дерби, «Автомобилист» потерял вратаря. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 16 марта 2026 года
Комментарии
В Кубке Гагарина сложилась первая пара, «Северсталь» добилась исторического достижения.

16 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5)     1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4)     2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5)     3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)    

В Новосибирске «Сибирь» принимала ЦСКА, для гарантированного попадания в плей-офф хозяевам нужно было побеждать любым способом. Армейцы доминировали весь матч, позволили нанести по своим воротам лишь 13 бросков за 60 минут, однако три из них превратились в голы. Абрамов открыл счёт, а в концовке второго периода сибиряки выстрелили дуплетом в виде голов Приски в большинстве и Косолапова в равных составах. ЦСКА сумел лишь сократить отставание в счёте, так что «Сибирь» дотерпела до победы и смогла увенчать выходом в плей-офф очень тяжёлый сезон.

Материалы по теме
«Сибирь» в плей-офф после чудовищного старта. Но это чудо — повод подумать о реформах КХЛ
«Сибирь» в плей-офф после чудовищного старта. Но это чудо — повод подумать о реформах КХЛ

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Мэйсек, Да Коста) – 13:01 (5x5)     0:2 Денежкин (Блэкер, Черников) – 22:42 (4x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Хабаров) – 28:31 (5x5)     2:2 Канцеров (Козлов, Жуков) – 29:04 (5x5)     2:3 Да Коста (Спронг, Мэйсек) – 30:55 (5x5)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Козлов) – 44:07 (5x5)     4:3 Яковлев (Исхаков) – 58:51 (5x5)    

«Автомобилист» в Магнитогорске вёл игру под своим контролем, гостям удалось забить первыми, а в начале второго периода Денежкин забил в меньшинстве. Однако в середине матча свежеиспечённые обладатели Кубка Континента превратили 0:2 в 2:2 за 33 секунды, «Автомобилист» вновь быстро вышел вперёд, но третий период остался за «Металлургом». Лучший снайпер сезона КХЛ Роман Канцеров забросил вторую шайбу в матче, а за минуту с небольшим до конца основного времени магнитогорцы забрали победу благодаря точному броску Яковлева. «Автомобилист» потерпел второе поражение подряд, но наверняка больше этого Николая Заварухина беспокоит травма голкипера Евгения Аликина, заработавшего сотрясение мозга в игровом эпизоде. Сроки восстановления неизвестны, а ведь «Автомобилист» был хорош и уникален именно дуэтом первоклассных вратарей Гaлкин – Аликин. Вероятно, плей-офф Гaлкину придётся начинать в одиночестве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Григоренко (Юсупов, Ливо) – 11:06 (5x5)     1:1 Гримальди (Зыков) – 22:11 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 37:54 (5x5)    

В Челябинске «Трактор» принимал самую горячую команду концовки регулярки — СКА, и чёрно-белые сумели остановить победную поступь петербуржцев. Героем матча стал автор дубля Михаил Григоренко, дважды выводивший «Трактор» вперёд, но и голкипер Дмитрий Николаев снова не подвёл. СКА же после поражения и встреч конкурентов опустился на шестую строчку Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Томпсон (Муратов, Уиллман) – 04:40 (5x5)     1:1 Олсон (Основин, Завгородний) – 16:48 (5x5)     1:2 Ефремов (Старков, Чезганов) – 22:21 (5x5)     1:3 Сошников (Солянников, Ефремов) – 28:02 (5x5)     1:4 Олсон (Основин, Завгородний) – 46:54 (5x5)     1:5 Чезганов (Шепелев) – 52:42 (5x5)     2:5 Асетов (Уолш, Веккионе) – 53:29 (5x4)     2:6 Тимашов (Усманов) – 59:50 (en)    

У не попавших в плей-офф «Барыса» и «Адмирала» – свои разборки на финише регулярки за право не остаться на последнем месте Востока. Во Владивостоке соперники обменялись победами, а в Астане крупного успеха удалось достичь гостям. При этом Томпсон забил быстрый гол для «Барыса», но следующие пять голов влетели в ворота Никиты Бояркина. «Адмирал» одержал победу, сильный матч провёл голкипер Кульбаков, борьба за 10-е место Востока продолжается.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Попугаев (Сериков, Пастухов) – 02:25 (5x5)     0:2 Надворный (Хлыстов, Шафигуллин) – 18:20 (5x5)     0:3 Артамонов (Хоружев, Заседа) – 21:47 (5x5)     1:3 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 29:46 (5x4)     2:3 Шавин – 33:09 (5x5)     2:4 Жафяров (Белозёров, Артамонов) – 39:24 (5x4)     3:4 Ткачёв (Нарделла, Атанасов) – 44:43 (5x4)     3:5 Хоружев (Артамонов, Крощинский) – 54:37 (5x5)     3:6 Белозёров (Хайруллин, Федотов) – 59:59 (en)    

«Торпедо» неважно выглядит перед плей-офф, вот и сегодня нижегородцы уже в первом периоде получили от «Нефтехимика» два безответных гола, а в начале второго отрезка Артамонов забросил бывшей команде, доведя счёт до 3:0 в пользу гостей. «Торпедо» сумело собраться, рвануло в погоню, однако «волки» спокойно удержали и приумножили преимущество благодаря голу в пустые ворота. Победа «Нефтехимика» сделала невозможным для «Сибири» достижение седьмого места, так что определилась первая пара Кубка Гагарина – 2026 — «Металлург» сыграет с «Сибирью», серия начнётся в Магнитогорске 24 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Материалы по теме
«Металлург» сыграет с «Сибирью», «Авангард» — второй на Востоке! Пары плей-офф КХЛ, LIVE!
Live
«Металлург» сыграет с «Сибирью», «Авангард» — второй на Востоке! Пары плей-офф КХЛ, LIVE!
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

«Спартак» и «Динамо» устроили крутое дерби в «Мегаспорте», сценарий матча несколько раз делал крутые повороты, но в результате всё решили буллиты. Серия послематчевых бросков затянулась, великолепно играли голкиперы Подъяпольский и Загидулин, однако в итоге хитрец Дер-Аргучинцев принёс номинальным гостям победу, исполнив шедевральный по своему исполнению буллит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Северсталь» после безвольного поражения в Санкт-Петербурге вернулась домой по-спортивному злой, и под горячую руку попал «Ак Барс». Казанцы пропустили трижды уже к 19-й минуте, Гатиятулин даже выпустил на лёд не до конца вылечившего травму голкипера Билялова, но со второго отрезка продолжил играть Арефьев. Казанцы впервые отличились в середине матча, затем могли заставить хозяев понервничать, однако гол в раздевалку от Скоренова снял почти все вопросы о победителе.

«Северсталь», победив, обеспечила себе домашний старт плей-офф, и это первый такой случай в истории клуба в КХЛ. «Ак Барс» же сегодня отклеился от гонки за второе место на Востоке, теперь его окончательно и бесповоротно занимает «Ак Барс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 17 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android