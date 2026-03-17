Панарина встретили стоячими овациями в Нью-Йорке! Но он не пожалел «Рейнджерс»

Когда Артемия Панарина обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес», многие сразу же поспешили заглянуть в календарь «королей», чтобы посмотреть, есть ли там матч на «Мэдисон Сквер Гарден»? Оказалось, что да, «Кингз» ещё не успели доехать до Нью-Йорка.

Один этот факт приковывал дополнительное внимание, казалось бы, к рядовой встрече регулярного чемпионата. Панарина перед ней спросили, насколько эмоциональным для него может стать матч. Россиянин сказал:

«Посмотрим. Постараюсь не заплакать. Наверное, во время борьбы за плей-офф у пеня нет времени на подобные эмоции».

Бывшие партнёры Панарина начали подначивать своего товарища уже на предматчевой разминке. Когда Артемий отрабатывал ведение вблизи центрального круга, Винсент Трочек начал швырять шайбы в сторону россиянина.

В первой рекламной паузе, как это обычно и бывает, пресс-служба «Рейнджерс» показала на кубе видео, посвящённое Артемию. Форвард выкатился в центр площадки и поблагодарил болельщиков, которые поднялись с мест и начали долго аплодировать.

После этого Панарина показали на скамейке запасных – там Артемий светился от счастья, но до слёз не дошло.

Но чуть погодя Хлебушек поспешил расстроить местных зрителей, организовав первую шайбу в ворота «Рейнджерс», которую забросил Даути.

Если в первом периоде хозяева выглядели неплохо, то второй отрезок был полностью провален. «Короли» сполна воспользовались этим, организовав ещё две шайбы. Панарин имя в протокол не записал, однако принял непосредственное участие в третьем голе, который был забит в большинстве.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, а «Лос-Анджелес» удержал комфортное преимущество и одержал важную победу. «Кингз» догнали «Сиэтл», который находится на втором месте в зоне уайлд-кард.

После матча американские журналисты вновь обступили Панарина, а Артемий ответил на вопросы в своём стиле. Например, о бывших партнёрах он сказал так:

«Я буду по ним скучать. Надеюсь, их всех обменяют в «Лос-Анджелес».