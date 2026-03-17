Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Колорадо — Питтсбург — 2:7, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, дубль Малкина

«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы
Максим Макаров
Отчет «Колорадо» — «Питтсбург» — 2:7
Комментарии
И всё это в первом матче после окончания дисквалификации.

«Колорадо» — самая стабильная команда нынешнего регулярного чемпионата. «Лавины» ударно начали сезон и здорово продолжили – даже пауза на Олимпиаду особо не сказалась на результатах «Эвеланш».

Однако даже в такой ситуации «Колорадо» оказался под ударом. Дело в том, что «Даллас» очень мощно накатил во второй половине регулярки, а упущение первого места в дивизионе будет означать, что в первом раунде придётся встретиться с сильнейшей «Миннесотой».

«Питтсбург» же уже проводит сезон лучше, чем ожидалось. «Пингвины» уверенно находятся в топ-3 дивизиона и имеют все шансы попасть в плей-офф.

Что самое удивительное, команда не теряет очки даже после потери Кросби и Малкина – двух лидеров команды.

Сегодня один из них вернулся на лёд. Евгений Малкин отбыл пятиматчевую дисквалификацию и появился в составе «Пингвинз». С чего начал матч россиянин? Правильно, с двухминутного штрафа, полученного на 18-й секунде.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон (Ши) – 30:36     2:6 Раст (Малкин, Ракелль) – 36:20 (pp)     2:7 Аччари (Сёдерблом, Дьюар) – 49:06    

Но дальше Малкин начал творить. Появившись на льду, Малкин убежал в атаку с Растом и, получив передачу, резко развернулся и с неудобной руки забил чудо-гол, как в лучшие годы. Официальный аккаунт НХЛ отреагировал на это и написал: «Винтажный Джино».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже через десять минут Евгений оформил дубль – Чинахов поддавил Мэнсона, выцарапал шайбу, отдал передачу Малкину, а тот спокойно разобрался с вратарём и отправил его на скамейку.

Несмотря на большое преимущество «Эвеланш» по броскам, они проиграли первый период со счётом 2:4, а во втором ещё дальше отпустили соперника. «Питтсбург» не так часто угрожал воротам соперника, однако делал это метко. Карлссон и Раст оформили по шайбе, а швед провёл уже 54-й матч в НХЛ с тремя очками, догнав по этому показателю Никласа Лидстрёма.

В третьем отрезке «Питтсбург» забил ещё раз и довёл дело до разгрома. Возвращение Малкина в состав помогло команде одержать важную победу в борьбе за плей-офф. А сам Евгений сегодня в очередной раз доказал, что он способен на большие дела.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android