«Галлан в НХЛ был кремень, а в России сердце подвело». Яркое интервью с Каспарайтисом

Легендарный в прошлом защитник сборных СССР, России и Литвы Дарюс Каспарайтис известен, пожалуй, каждому, кто интересуется хоккеем. Знаменитый Каспер — недружелюбное привидение снискал себе славу в конце 90-х — начале нулевых годов, когда много играл в НХЛ, а также выступал за нашу сборную на крупнейших международных турнирах. Каспарайтис зацепил даже КХЛ, где поиграл за СКА, но уже давно Дарюс завершил карьеру и наслаждается хоккейной пенсией на берегах Атлантического океана, живя в Майами. Однако из хоккейной повестки Каспарайтис старается не выпадать, и своими мыслями Дарюс поделился с корреспондентом «Чемпионата».

Дарюс Каспарайтис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Среди моих знакомых есть люди, которые не знают, что я — олимпийский чемпион»

— Дарюс, очень рада наконец тебя услышать спустя долгое время. Сейчас и Олимпиада прошла в Милане, и интересно наблюдать за НХЛ, самое время поговорить с таким человеком из мира хоккея, как ты.

— Взаимно, спасибо! Всегда рад поболтать, да и вообще сейчас столько всяких тем, что только выбирай. Из последнего, чем я был увлечён — это, конечно, Олимпийские игры в Италии. Я пытался смотреть от начала до конца, но с моим образом жизни и активности это просто невозможно. Я в шоке от того, сколько было сюрпризов на этих Играх. Очень вышло любопытно, что швейцарцы вполне могли обыграть сборную Финляндии, да и про финал не стоит забывать. Карты сложились так, что именно США были против Канады, и я получил истинное наслаждение от просмотра игры за олимпийское золото. Там многое было за американцев, особенно момент, когда канадцы прошляпили один гол, и это было как глоток свежего воздуха для США, оставалось только выигрывать.

— Ты был лишь наблюдателем или всё-таки болел за США?

— Я всё-таки желал победы американцам, потому что сам своими глазами вижу, сколько они делают для своего хоккея в целом, у меня есть с чем сравнить. Я живу в Майами, здесь кругом латиносы, и им хоккей вообще неинтересен ни с какой стороны. Однако во время Олимпиады подтянулись те, кто видел хоккей впервые в жизни, и спрашивали у меня про правила и прочие забавные моменты. Я видел, что народ заинтересован, а это уже самое главное в сфере хоккея, подсесть на эту игру несложно (смеётся). Было забавно, потому что есть люди среди моих знакомых, которые не знают что я — олимпийский чемпион, и иногда это здорово.

— Не могу даже представить, что кто-то не смотрит хоккей или не знает о Каспарайтисе.

— Это нормально, здесь люди любят футбол, откуда им знать про такой холодный вид спорта? На самом деле я доволен, и интрига получилась на Играх, и народу весело, поднимает интерес к нашей шикарной игре.

«Только сейчас прочувствовал, насколько дорогой хоккей. В СССР-то всё было на халяву»

— Когда ты сказал про интригу, я решила, что ты скажешь о Словакии.

— Давай серьёзно, всех интересуют золото, серебро и бронза. Тут у словаков шансов…

— Не было?

— Ну, турнир короткий, шанс был у всех. Могу даже про латвийцев сказать, что у них были шансы куда-то продвинуться подальше, но ведь нам нужны медали, так? Их разобрали другие сборные.

— Неплохо начали латвийцы с США, однако дальше уже были видны разница в классе и уровень сборных.

— Нормальный хоккей показывают латвийцы, делают то, что им по силам. Конечно, по размерам не Словакия, но результат есть.

— Денег нет в стране на развитие, они уходят на другое…

— О, я буквально сейчас прочувствовал, как дорого играть в хоккей. Это самый дорогой вид спорта из популярных, по собственному кошельку чувствую, как это влияет.

— Почему только сейчас?

— Ну как, потому что в СССР все на халяву было (смеётся), нас обеспечивали амуницией, никто ничего не покупал. Отдали тебе коньки — бери, у соседей или у друзей всегда было что взять, считай, передавалось всё из рук в руки. А сейчас захочешь обновить коньки и что-то ещё, так бац тебе! $ 1000. Так что смотришь сейчас все эти игры и примерно подсчитываешь, как дорого всё обошлось. Вообще, классная Олимпиада, мне понравилось. Думал, что будет сюрприз, как в 1998 году, чехи смогут сделать выпад на Канаду, тем более что были шансы. Однако развалились… То, что финал был такой, какой был — это результат мучений, пусть и краткосрочных.

— Вот мы всегда говорим о финале, как будто третьего места и не существует.

— Да, есть такое, что иногда болельщикам уже неинтересно, кто занял третье место, но мне есть что на это сказать. У меня есть также бронзовая медаль, и могу сказать, что её храню с гордостью и честью. Любая медаль ценится, я выиграл все три медали в своей жизни. Мог бы взять четвёртую, но не смог, очень жалею. Понимаешь, как это ценится?

— Я знаю, что ребята уже после Игр считают в уме, попадут ли они на следующие или нет по возрасту.

— Конечно, мы все такие. А знаешь, сколько талантливых россиян пропустило ОИ? Они великие игроки, буквально лучшие, но пропустили две-три Олимпиады, и уже считай, сколько им будет лет. Прошло 12 лет, и те, кому было едва за 20, сейчас уже почти 40-летние. Как тут говорить без сожаления?

Дарюс Каспарайтис на ОИ-2006 Фото: Elsa/Getty Images

— Мы затронули непростую тему. Кого ты считаешь лучшими из тех, кто пропустил ОИ из-за политики?

— Давай начнём с того, кто точно обязан был бы играть на Олимпиаде — это Андрей Василевский. Он один из лучших вратарей за всю историю НХЛ и не сыграл на ОИ. И не сыграет, видимо, уже. Это как? А есть Дима Куликов, Никита Кучеров. Вот играют, так скажем, мэтры хоккея, но кого-то потеряли из этих лучших. Про Овечкина уже не говорю, про Сашу и так много сказано.

— Кстати говоря, наконец-то в НХЛ взяли паузу и отпустили своих хоккеистов на Игры.

— Так должно было быть всегда, это нормально у лучших спортсменов. То же самое происходит у баскетболистов, жаль, у футболистов нет таких правил. Это всё смотрится иначе, как минимум приятно видеть, как твои родные игроки представляют свои страны. Получается всё честно — лучшие представляют лучших. Поэтому хотелось, чтобы играли все, НХЛ отпускала бы всех, я топлю за то, чтобы хоккей расцветал! Я, наверное, самый активный литовец из всех, кто так говорит.

«Финал Кубка Стэнли? «Колорадо» против «Тампы»

— А следил за своими, как выступили соотечественники в Милане?

— Только по новостям, у меня очень активный график и разное время суток. У меня не было особенных надежд, потому что литовцы не очень в зимних видах спорта, если честно. Вроде и климат холодный, но не прёт никак нашей сборной, мало каких-то суперских достижений.

— Успеваешь на родину приезжать?

— А куда я денусь? У меня жена в Литве, подстраиваемся друг под друга и ждём бумажки, чтобы наконец осесть вместе в Майами. В Литве тяжело, конечно, после солнечного побережья, весной и летом уже хорошо, но осенью и зимой — депресняк (смеётся).

— С твоим характером депрессия не помеха, мы привыкли, что злой на льду Каспер никогда не унывает.

— О, моя кличка (смеётся) Да я просто привык, вовремя поменял своё отношение к жизни, тем более она дана одна. Я ко всему отношусь спокойно и со смирением — развод, смерть, успех и угасание. Самое главное, иметь чувство юмора, без него всё, что происходит, не выгрести. Хмурых людей полно, однако я с детства помню, что если ты весёлый, то легче переносишь потери и проигрыши. Таким правилом пользуются во всех лигах, в НХЛ в том числе.

— Кстати, об НХЛ, ты часто бываешь на матчах «Флориды Пантерз».

— А где мне ещё быть, я живу в Майами! (Смеётся) Да, езжу на игры «Флориды», иногда приезжаю в Нью-Йорк, если приглашают «Рейнджерс». По «Флориде» скажу так: вряд ли они смогут претендовать на Кубок Стэнли в этом году.

— Так каков будет финал, по-твоему?

— Ппф, скорее всего, «Колорадо» против «Тампы».

— А как же «Баффало»?

— Мы ждали «Сэйбрз» больше 20 лет в плей-офф, и, конечно, есть смысл о них говорить, но мне не верится, что они смогут побороться за кубок. Я жду «Эдмонтон» в финале, это их последний шанс взять своё. Там Макдэвид, там Драйзайтль — они стареют, очень жаль, если они не смогут при всех их индивидуальных успехах взять кубок.

— И «Колорадо» у тебя не в фаворе.

— Да я не понимаю, что с ними происходит. Вроде начинают резко и интересно, но потом перед плей-офф сдуваются. Мне кажется, они сами не верят, что могут что-то большее, чем хорошо закончить регулярку. Вообще, много есть команд, которым есть что доказывать, однако они тают где-то перед матчами плей-офф.

— «Сан-Хосе»?

— Они самые. Да, «акулы» могли бы быть веселее, тот же «Чикаго» не зажигает, как ожидали, я уже не говорю о своих «Рейнджерс». Понимаешь, вроде всех жалко, даже «Торонто» и «Питтсбург». Вообще, я слежу за Западной конференцией, мне это более удобно по времени, хотя в Восточной есть рекорды Овечкина…

«Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. Однако русские люди непредсказуемые»

— Саша не может держать всю команду один, нет у такой команды шансов кого-то обыграть.

— Он отыгрывает сейчас чуть ли не последний сезон этого «Вашингтона», людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера. Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю.

— Стареет, но его ждут в родном клубе. Ты бы поехал?

— Знаешь, сужу по себе. Когда мне было 46-47 лет, я играл за Литву. Сил уже не было, злости и желания не было. Я думаю, что Сане нужно самому решить, чего он хочет. Деньги? Вряд ли, он свои заработал. Он ныне живущая легенда, что ему ещё нужно, разве что если человек решит завершить там, где он начинал. Одно дело – обсуждать тех, кто легендарно заканчивает карьеру, другое – когда приезжают доигрывать.

— Как Евгений Кузнецов?

— А что, у Жени есть силы и много желания что-то доказывать и зарабатывать деньги. А Саша отпахал много лет без продыха, не валялся на пляжах, у него будет чем заняться в свои выходные, однако русские люди непредсказуемые — подождём, что сделает сам Саша.

— Раз заговорили о Кузнецове, то не могу не узнать, следишь ли за КХЛ.

— Честно? Я не успеваю из-за часовых поясов, начинаю интересоваться поближе к финалу или полуфиналу. Ты знаешь, думал, «Куньлунь» будет играть лучше и войдёт в плей-офф, но он плетётся внизу.

— Наверное, всё-таки «Шанхайские Драконы»?

— Блин. Да, «драконы» (смеётся).

— Хорошо начали «драконы», пока был Жерар Галлан, а потом всё пошло в минус.

— Как это был Галлан? Где он сейчас? Я сам давал ему совет ехать в КХЛ.

— Кажется, не сдюжил он эту лигу, ему стало плохо, поднималось давление, сейчас остался только Майк Келли, и подписали нового тренера — Митча Лава.

— Дааа. Много я пропустил с момента подписания Галлана в КХЛ! Получается, человека сердце подвело в России. Пока тренировал всех в НХЛ, был кремень — вопросов не было, я очень удивлён. Наверное, канадцу было тяжело, когда штрафуют за хиты и прочее, тем более что рассматривают, две или пять минут за драку, и всё в таком духе. Что ещё могло так подкосить?

— Ой, в КХЛ всё непросто, например, один из матчей «Шанхая» с ЦСКА заканчивался очень поздно — судьи просматривали всё, что только было возможно для наложения штрафа.

— О, терпеть не могу эти танцы на коньках. Мне непонятно, почему так делают, хоккей и так сильно стал попсовым, нужно оставить силовую борьбу, хиты, возможно, драки. Я уже не говорю о том, что мы не в силах остановить политику.

«Когда наши вожди договорятся, тогда отстранение сборной России закончится. Мы мечтаем смотреть хоккей без подтекста»

— Российская сборная давно в стороне от всех чемпионатов и официальных мероприятий.

— А вот я такой собеседник, которому сложно что-то сказать конкретное. Я играл в СССР, играл в КХЛ, играл в НХЛ, на ОИ и понимаю, что спорт должен быть вне политики. Люди, когда идут на спортивное мероприятие, они хотят отдыхать и получать удовольствие. Сейчас уже не так расслабляешься, мне жаль спортсменов, любых.

— Сколько ещё будет отстранение, как ты считаешь?

— Когда наши вожди наконец-то договорятся, всё закончится. Хотелось бы не вмешиваться в спорт, мы все мечтаем смотреть хоккей без подтекста, только судить, как кто сыграл.

— А грядущий ЧМ будешь смотреть?

— Ой, я еле успеваю за европейским временем. Буду смотреть, только если буду в Литве территориально. Мои дети в Америке, я ничего не успеваю, кроме как работать. Знай одно — в любое время дня и ночи, на территории любого государства у меня идут в прямом эфире только матчи «Манчестер Юнайтед». Это моя любовь.