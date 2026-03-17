Главная Хоккей Статьи

Главные свободные агенты НХЛ, каких переходов ждать в НХЛ, каким будет рынок свободных агентов НХЛ

Рынок не работает. Летом в НХЛ почти не будет звёздных свободных агентов
Родион Власов
Главные свободные агенты НХЛ
Из-за роста потолка почти все топы остались в старых клубах — и вряд ли Овечкин или Малкин сменят команду.

Каким насыщенным мог быть рынок свободных агентов НХЛ этим летом! Коннор Макдэвид, Кирилл Капризов, Джек Айкел, Артемий Панарин, Мартин Нечас, Кайл Коннор и прочая, и прочая: у всех этих игроков истекают нынешние контракты. Увеличение потолка зарплат, казалось бы, приведёт к весёлому межсезонью: ведь у всех появлялось множество лишних денег, в том числе и у клубов с больших рынков.

Однако в реальности повышение потолка привело лишь к тому, что старые клубы сохранили практически всех заметных хоккеистов, которые могли уйти. Коллективное соглашение даёт прежним клубам одно маленькое, но значительное преимущество: они могут предложить контракт на год длиннее, чем другая команда с рынка. Давно известно, что хоккеисты обычно более лояльны своим клубам, чем те же баскетболисты.

В результате все хоккеисты из первого абзаца остались в клубах, где были на контракте, пусть Макдэвид подписал контракт лишь на два года и создал интригу на 2028-й. Однако почти все заметные имена второго плана тоже остались в своих клубах. Последним продлением был новый контракт центрфорварда Ника Шмальца с «Ютой» на $ 8 млн в год — и по нынешним меркам это хорошие деньги для хоккеиста, который несколько сезонов подряд набирает в районе 60 очков.

В результате на рынке остался единственный потенциально доступный игрок в расцвете сил, который мог бы стать усилением первого звена команды, которая на что-то претендует. Это Алекс Так, который за несколько лет в «Баффало» превратился в одного из ведущих силовых форвардов лиги. Однако пока инсайдеры склоняются к тому, что игрок останется в «Баффало», и он сам выражал такое желание публично. Правда, у «клинков» уже есть кое-какие проблемы с потолком, но вполне решаемые. Сумма нового контракта пока примерно оценивается в $ 9-10 млн, однако понятно, что на рынке есть команды, которые могут дать и больше.

Сергей Бобровский

А вот за Таком всё не так очевидно. Издание Daily Faceoff опубликовало список топ-50 НСА: понятно, что первым там идёт Так, а вот вторым — Сергей Бобровский. Бобу в новом сезоне будет 38, он проводит худший сезон в карьере (по голам, отражённым сверх xG, Сергей идёт восьмым с конца). Однако в пользу Боба говорят его опыт, два Кубка Стэнли и полное отсутствие других достойных кандидатов на рынке: крайне нестабильный Стюарт Скиннер — единственный НСА моложе 33 с хорошим опытом. При этом сам Сергей якобы заинтересован в первую очередь остаться во «Флориде».

В топ-10 также фигурируют Александр Овечкин и Евгений Малкин. Понятно, что рассматривать Овечкина как НСА бессмысленно: шансы сыграть в НХЛ за любую другую команду, кроме «Вашингтона», выглядят нулевыми. А вот с Малкиным не всё так просто: ещё пару лет назад он мог покинуть команду, и сейчас комментарии по поводу нового контракта не звучат оптимистично. Однако пока очень сложно представить Евгения в другой форме, кроме чёрной с золотом.

Крайне дефицитной в НХЛ сейчас является позиция центра. В топ-20, кроме Малкина, лишь два центрфорварда, и оба представляют «Коламбус»: это Бун Дженнер и Чарли Койл. Это уже многое говорит о состоянии рынка — и хотя у «мундиров» есть деньги на сохранение обоих, вряд ли в этом есть необходимость с учётом наличия у них прогрессирующих молодых центров. Пока кажется, что НСА станет Койл, который идёт на лучшие в карьере 63 очка — Дженнер уже прикипел к клубу и обойдётся в меньшие деньги. Зато после этой парочки и Малкина на рынке центров нет ни одной реальной опции для двух первых звеньев.

Более-менее широкий выбор есть на рынке защитников. У того же «Анахайма» НСА становятся сразу три «дядьки»: Джон Карлсон, Радко Гудас и Джейкоб Труба. У «уток» есть $ 41 млн под потолком на следующий сезон, но надо будет продлевать и звёздных молодых форвардов, так что кем-то из защитников придётся пожертвовать. У «Вегаса» истекает контракт Расмуса Андерссона, но неясный статус Алекса Пьетранджело может освободить деньги под потолком для продления шведа.

Однако значимых форвардов на рынке не так много. При этом имён достаточно: Патрик Кейн, Клод Жиру, Матс Цукарелло, Владимир Тарасенко, Кори Перри, Маркус Юханссон — как бы такой список смотрелся лет 10 назад! Однако теперь практически всем этим игрокам за 35, и они уже не могут быть долгосрочным вариантом для первых звеньев, хотя наверняка на разумном и коротком контракте могут усилить клубы, которые претендуют на чемпионство.

Рынок НСА в НХЛ, в отличие от НБА, никогда и не считался лучшим способом усилить команду: из-за очень длинных контрактов и лояльности игроки оставались в старых клубах. Но даже по обычным энхаэловским меркам нынешний рынок получается совсем выхолощенным, при этом какая-то часть указанных выше игроков наверняка останется в старых командах. И как тогда действовать менеджерам летом?

В общем, в НХЛ слишком резко вырос потолок зарплат — отложенный эффект от ковидных лет, когда потолок несколько лет оставался на одном и том же уровне, а потом скачкообразно вырос за пару лет. В НБА, допустим, такие резкие скачки случаются за раз и связаны с подписанием больших телевизионных контрактов. Здесь же разово лига опорожнила свои резервы, которые накопились за несколько лет осторожных трат.

Это приведёт к интересным последствиям. Если продолжать баскетбольные аналогии, то в НБА какое-то время наивно считали, что с таким ростом потолка плохих контрактов просто не будет, и за одно лето бывшие запасные резко и не всегда заслуженно разбогатели. Однако очень быстро оказалось, что если игрок не отрабатывает свои деньги, то при любой сумме зарплатного лимита его сделка может оказаться плохой, и от контракта надо будет избавляться.

Пока в НХЛ такого не будет: рынок этого года (как и следующего) будет коматозным. Возможно, хотя бы этим летом мы увидим активность на рынке обменов на фоне того, что нескольким командам надо уходить в полную перестройку: в основном это касается нынешних аутсайдеров Запада, но условные «Торонто» и «Рейнджерс» тоже могут признать тупиковость нынешнего пути. Однако вот через пару лет потолок снова войдёт в стадию умеренного роста, а некоторые казавшиеся выгодными контракты такими быть перестанут и начнут мешать командам, которые их заключили.

Такая ситуация в первую очередь бьёт по молодым командам, которые готовятся выйти из перестройки. Повторить схему «Питтсбурга» 20-летней давности и окружить молодых звёздочек на дешёвых контрактах звёздными ветеранам не получится. Но это будет вынуждать отдавать активы в обменах игроков на действующих контрактах, и тогда может проснуться чахлый в последнее время рынок обменов.

