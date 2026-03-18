Шарипзянов побил рекорд КХЛ, европейцы опровергают бойкот России. Итоги дня в хоккее

17 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две игры. Коротко подводим итоги хоккейного дня.

Минское «Динамо» отыгралось с 1:3 и уступило «Авангарду» в овертайме

К 27-й минуте встречи «Авангард» вёл со счётом 3:1. За минчан отличился Ксавье Улле, а в составе омского клуба голами отметились Максим Лажуа, Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. Результативную передачу на свой счёт записал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов и установил новый рекорд КХЛ по очкам игроков обороны за регулярный чемпионат. В начале третьего периода «Динамо» сравняло счёт благодаря двум голам в большинстве — отличились Станислав Галиев и Тай Смит. В овертайме победу праздновали гости благодаря дублю Потуральски.

Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. Это очко стало для Шарипзянова 66-м в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Шарипзянов превзошёл рекорд результативности защитников, установленный Крисом Ли в сезоне-2016/2017. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 65 игр, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Шарипзянова 300 (84+216) очков в 610 матчах.

«Лада» одержала волевую победу над «Амуром» в своём последнем матче регулярного сезона

На 24-й минуте встречи «Амур» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Кирилл Ураков. «Ладе» удалось сравнять счёт до конца второго периода — шайбы забросили Дмитрий Кугрышев и Андрей Чивилёв. На старте третьего периода тольяттинцы забросили две шайбы подряд — отличились Максим Белоусов и Андрей Обидин. Пятый гол «Лады» забил Иван Савчик.

Этот матч стал для «Лады» заключительным в текущем сезоне. На данный момент тольяттинский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

В Финляндии отреагировали на информацию о бойкоте Кубка мира в случае допуска России

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен отреагировал на информацию о бойкоте Кубка мира — 2028 со стороны национальной команды в случае допуска сборной России.

— Это не информация, а предположения какого-то журналиста, и я не собираюсь высказывать свою позицию по поводу этих предположений на данном этапе. Мы не обсуждали участие России в Кубке мира с НХЛ, сборными Швеции или Чехии.

– Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира?

– На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами. С другой стороны, ИИХФ ещё не приняла решение относительно России по сезону-2027/2028.

Мы ещё не знаем, какие планы у НХЛ. Но мы, безусловно, проведём переговоры с НХЛ [по данному вопросу], — цитирует Хиетанена Iltalehti.

В сборной Чехии оценили вероятность бойкота Кубка мира по хоккею в случае участия России

Вице-президент Федерации хоккея Чехии Пётр Бржиза опроверг информацию о бойкоте Кубка мира – 2028 из-за возможного приглашения на турнир сборной России. Ранее СМИ сообщили, что команды Чехии, Финляндии и Швеции будут бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян.

«Я не знаю, какие СМИ об этом сообщают, и не знаю, откуда должна поступать информация. Насколько мне известно, эта тема официально не обсуждалась ни в чешской федерации, ни в НХЛ. И никаких заявлений по этому поводу также нет», — цитирует Бржизу Odds.ru.

Практически весь основной состав «Металлурга» не поехал на заключительный выезд регулярки

Магнитогорский «Металлург» опубликовал состав команды на заключительный выезд регулярного сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Практически весь основной состав команды остался в Магнитогорске.

Из основного состава на выезд отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров. Напомним, команде осталось провести две игры – с «Трактором» в Челябинске 18 марта и с «Локомотивом» в Ярославле 20 марта.

Ротенберг: МОК может приказать ИИХФ вернуть Россию, мы будем действовать с позиции силы

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил шансы сыграть на Кубке мира — 2028.

— Как вы думаете, возможно, что на Кубок мира будет вернуться проще, чем на чемпионат мира?

— Мы были на Кубке мира в 2016 году. Это турнир, организованный НХЛ. Мы в диалоге. Ведётся работа, будем обсуждать. Это всегда решение организатора, в этом случае — НХЛ. В случае чемпионата мира — ИИХФ.

Мы работаем. Мы обсудили, что будем действовать с позиции силы. Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась, МОК уже рекомендовал [допустить россиян до соревнований].

А когда ИИХФ не выполняет рекомендацию, то мы можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет Международной федерации хоккея вернуть Россию. Как подобное и произошло, например, в Паралимпийских играх, — цитирует Ротенберга «Советский спорт».

