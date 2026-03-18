«Эдмонтон» мимо плей-офф НХЛ? Суперзвезда клуба выбыл до конца регулярки

«Эдмонтон» в последние годы приучил всех к тому, что регулярный чемпионат – часть подготовки к плей-офф. «Ойлерз» спокойно проходили дистанцию в 82 игры, занимали место в топ-3 дивизиона, а к играм на вылет подходили в совершенно другом обличии.

В этом году ситуация несколько иная, и это не только вина «Эдмонтона». Тихоокеанский дивизион по праву считается самым слабым в этом году. Его представители вчистую проигрывают командам из Центрального дивизиона, где первые три команды захватили вершину конференции. Но, несмотря на всё это, конкуренция внутри Тихоокеанского дивизиона сильнейшая. Команды идут вровень, а на три места претендуют шесть команд.

«Эдмонтон» до недавнего времени выглядел фаворитом этой гонки, однако событие, произошедшее в игре с «Нэшвиллом» поделило ситуацию на до и после. Леон Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта. Немец попробовал после этого вернуться в игру, однако после первого периода тренерский штаб «Ойлерз» больше не выпускал его на лёд.

Главный тренер команды Крис Ноблох после матча успокоил всех: сказав:

«Он чувствовал себя неважно. После столкновения его осмотрели, и он чувствовал, что может играть дальше. Медицинский персонал осмотрел его и разрешил ему попробовать продолжить матч. Он вышел на лёд, но чувствовал себя не совсем хорошо. Тот факт, что медицинский персонал сказал, что всё не так уж плохо и нет никаких тревожных сигналов, говорит мне о том, что травма не должна быть очень серьёзной. Возможно, потребуется некоторое время на отдых, но мы узнаем позже».

Однако не всё так просто оказалось – после дополнительного обследования выяснилось, что Драйзайтль пропустит остаток регулярного чемпионата.

Это серьёзная потеря для «Эдмонтона», который продолжает бороться за плей-офф – все знают, насколько «нефтяники» зависимы от двух лидеров.

В матче с «Сан-Хосе» команда одержала нужную победу над конкурентом, Нюджент-Хопкинс забил в большинстве с позиции Драйзайтля, а в первой спецбригаде Леона заменил Мэтт Савуа.

Прямо сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в дивизионе с 77 очками, «Сиэтл», идущий на четвёртом месте, отстаёт на шесть очков. Преимущество хорошее, однако «нефтяники» провели на два матча больше остальных, поэтому такое расстояние может легко нивелироваться.

У «Эдмонтона» осталось 13 матчей, шесть из них против непосредственных конкурентов: две игры с «Вегасом», по одной с «Анахаймом», «Сиэтлом», «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе». Поражения в этих встречах могут поставить крест на перспективах «Ойлерз».

Коннор Макдэвид, комментируя травму своего товарища по команде, сказал:

«Будет непросто заполнить образовавшуюся пустоту. У нас много парней, которые могут быть лидерами. У нас много разных игроков, которые могут повлиять на ход игры. Очевидно, что у него это влияние очень велико. Неважно, играет Леон или нет. В это время года нам нужны лидеры, и нам нужно, чтобы наша команда была энергичной и активной, независимо от того, играет он или нет».

Коннор абсолютно прав. Если прямо сейчас найдутся лидеры – всё будет в порядке. Если нет – то можно и не доехать до плей-офф.