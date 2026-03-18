Сиэтл – Тампа – 2:6, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, хет-трик и пять очков Кучерова

«Гениальный игрок!» Кучеров оформил хет-трик и набрал пять очков, войдя в историю НХЛ
Елена Кузнецова
Кучеров оформил хет-трик и набрал пять очков
Никита после матча с «Сиэтлом» вышел на второе место в бомбардирской гонке.

В каком же порядке Никита Кучеров! Россиянин идёт на третий «Арт Росс Трофи» подряд, и сегодняшний матч с «Сиэтлом» стал его бенефисом и сущим кошмаром для соперника.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45     0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49     0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57     1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07     2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46     2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35     2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp)     2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16    

Первый период – выскочил со скамейки, обокрал Бена Майерса перед чужими воротами, перепасовался с Брэндоном Хагелем и завершил своё творение броском в пустой угол.

Второй период – пока «Сиэтл» поехал меняться, «Тампа» начала новую атаку. Три передачи – и ещё один бросок Кучерова в касание в пустой угол. Настоящий маэстро! Даже немного жаль Филиппа Грубауэра, сегодня был не его день – и не день «Сиэтла».

В третьем периоде Кучерову не дали бросить с пятачка после того, как Хагель в очередной раз украл шайбу у соперника. Но подскочивший Чирелли шайбу добил, а Никита отметился ассистом. Затем россиянин передачей создал ситуацию «два в одного», которую Гонсалвес с Хагелем мгновенно реализовали. Завершился же вечер голом Кучерова в пустые ворота. Это его седьмой хет-трик в карьере!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита стал пятым игроком в НХЛ после Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Марио Лемье и Пэта Лафонтена, который набрал не меньше трёх очков в трёх выездных матчах подряд.

Кроме того, он вышел на третье место в истории лиги среди европейцев по количеству матчей с пятью очками (9), сравнявшись с Петером Форсбергом, Теэму Селянне и Кентом Нильссоном.

И стал седьмым игроком НХЛ, который набрал не меньше 110 очков в четырёх сезонах подряд. Кроме него, это удавалось Уэйну Гретцки, Майку Босси, Ги Лефлёру, Филу Эспозито, Марселю Дионну и Натану Маккиннону.

Джона Купера спросили, на какое место он поставит это выступление Кучерова. Но Никита настолько хорош, что выбрать тренеру было трудно: «Слишком много таких матчей. Я видел, как он набирал 1100 очков. Ну, теперь у него уже 1105. Гениальный игрок!»

Концовка регулярки НХЛ в плане борьбы за «Арт Росс» обещает быть жаркой. Мы уже подробно разбирали, что у Никиты есть все шансы в третий раз подряд выиграть бомбардирскую гонку, несмотря на то что пока он отстаёт от лидера.

Никита стабильно проводит последний месяц регулярки лучше конкурентов:
Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу
Кучеров в третий раз подряд станет лучшим бомбардиром НХЛ? История говорит в его пользу

Маккиннона Кучеров сегодня уже обошёл, перескочив на вторую строчку. Коннор Макдэвид сегодняшний матч с «Сан-Хосе» провёл не так ярко, отметившись одной передачей, и теперь его преимущество составляет всего пять очков.

