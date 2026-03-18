Три города, восемь участников. А Россия будет? Что известно о Кубке мира по хоккею – 2028

Зимняя Олимпиада завершилась совсем недавно, но в хоккейном мире уже вовсю обсуждают следующий турнир в формате «лучшие против лучших». На этот раз уже под эгидой не ИИХФ, а НХЛ – речь, конечно, о Кубке мира.

Последний раз подобное мероприятие проходило почти 10 лет назад, в сентябре 2016 года. И тогда центром притяжения лучших хоккеистов планеты стал Торонто. И через два года местом проведения также будут канадские города – Эдмонтон и Калгари, в котором в 2027 году должна будет открыться новая арена.

Калгари вместе с Прагой, тоже присоединившейся к проведению Кубка мира – 2028, примут матчи группового этапа, в то время как в «Роджерс-Плейс» состоятся полуфиналы и финал турнира.

Осталось лишь понять, кто будет на этих трёх аренах играть. Как рассказал инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Рона Хейнси, в турнире примут участие восемь сильнейших сборных мира. Это означает, что никаких сборных Северной Америки и Европы, как в Торонто, в этот раз не будет. При этом Лебрюн отмечает, что лига и NHLPA пока не готовы назвать эти самые страны-участницы.

Конечно, возникает резонный вопрос – попадёт ли в эту восьмёрку сборная России? Спорить с тем, что наша национальная команда входит в число сильнейших в мире, никто не будет. Но, как известно, далеко не всех радует перспектива разделить с ней одну площадку.

«По имеющейся у меня информации, НХЛ была проинформирована европейскими странами, что если в сложившейся ситуации Россия поедет на Кубок мира, то Чехия, Финляндия и Швеция на турнир не поедут», — написал чешский журналист Роберт Рампа.

Впрочем, на родине Рампы эту информацию уже успели опровергнуть: «Я не знаю, какие СМИ об этом сообщают, и не знаю, откуда должна поступать информация. Насколько мне известно, эта тема официально не обсуждалась ни в чешской федерации, ни в НХЛ. И никаких заявлений по этому поводу также нет», – рассказал вице-президент Федерации хоккея Чехии Петр Бржиза.

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен тоже успел прокомментировать слухи: «Это не информация, а предположения какого-то журналиста, и я не собираюсь высказывать свою позицию по поводу этих предположений на данном этапе. Мы не обсуждали участие России в Кубке мира с НХЛ и со сборными Швеции или Чехии.

Следует ли включить Россию в состав участников Кубка мира? На наш взгляд, конечно, нет, но мы и не являемся организаторами. С другой стороны, ИИХФ ещё не приняла решение относительно России по сезону-2027/2028. Мы ещё не знаем, какие планы у НХЛ. Однако мы, безусловно, проведём переговоры с НХЛ [по данному вопросу]».

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн отметил, что пока нет острой необходимости принимать соответствующее решение, так что у самых отъявленных оптимистов есть все основания верить в появление российской сборной на предстоящем турнире.

Тем более что даже в Северной Америке есть те, кто голосует за участие России в Кубке мира. Например, комментатор ESPN Джон Буччигросс: «Россия должна быть в числе восьми команд турнира. Без сомнения. Российские игроки украшают НХЛ своим мастерством и самоотдачей. Отказать им — это плевок в лицо Никите Кучерову, который посвящает свою жизнь совершенствованию своего мастерства, тем самым повышая зрелищность спорта. Будьте выше лицемерия и грязи политиков — отбросов общества. Мы смотрим хоккейный турнир».

Такая позиция не может не вызывать уважения. Хочется верить, что в руководстве лиги её разделяют – и в феврале 2028 года мы действительно увидим всех сильнейших хоккеистов планеты. Без сборной России такое сказать не получится.