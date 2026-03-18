«Мальчишка с рюкзачком, выросший в уникального защитника». Путь Шарипзянова к рекорду КХЛ

Накануне в КХЛ произошло знаменательное событие. Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил новый рекорд КХЛ по количеству очков для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с минским «Динамо». Это очко стало для Шарипзянова 66-м в нынешнем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Дамир превзошёл достижение выступавшего за магнитогорский «Металлург» Криса Ли в сезоне-2016/2017.

И если раньше в Минске игроки выходили на лёд, чтобы поздравить с рекордами нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, то теперь очередь дошла до хоккеиста другой команды.

«Да, согласен, что гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнёрам, родителям, жене и детям, что я здесь, без них бы ничего не было», — сказал Шарипзянов после установления нового рекорда.

На самом деле, Дамир действительно проделал большой путь, долго и усердно идя к своей цели. Помнится, как уроженец Нижнекамска отправился покорять Северную Америку, однако дальше минорных лиг продвинуться не смог. Не пошло, такое бывает.

Кто-то после всего этого опустил бы руки, но только не Дамир, вернувшийся в родной город и принявшийся доказывать свою состоятельность на уровне КХЛ. И, как мы видим, доказал более чем успешно.

«Конечно, вчерашний матч в Минске получился особенным. Не успели мы отойти от рекордов нападающего Вадима Шипачёва, как получили новое уникальное для нашей лиги событие, на этот раз связанное с защитником «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым. Помню, как Дамир начинал у меня: мальчишка с рюкзачком, который усердно работал, постоянно улыбался и старался всегда выполнять тренерское задание. Мы видим, что получилось. Теперь Дамир вырос в уникального защитника, с чем мы его и поздравляем», — рассказал известный тренер Андрей Назаров, под чьим руководством Шарипзянов успел поиграть в «Нефтехимике».

Нет ничего удивительного в том, что Шарипзянов является одним из самых высокооплачиваемых защитников в КХЛ, а также получает много игрового времени, в том числе в спецбригадах. Человек не на словах, а на деле доказал, что готов постоять за партнёров, броситься под шайбу и заблокировать бросок (сколько раз Дамир играл с травмами в плей-офф) и также, будучи капитаном команды, быть авторитетом не только на льду, но и в раздевалке. Кроме того, Шарипзянов всегда очень приятен и порядочен в общении со СМИ.

В активе Дамира уже есть один Кубок Гагарина, завоёванный с «ястребами», так что теперь защитник вместе с командой пойдёт за вторым трофеем. Состав у омичей очень приличный, поэтому шансы на итоговый успех достаточно высокие. Посмотрим, как всё будет в плей-офф.