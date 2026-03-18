«Спартак» выгоняет лидера за два матча до старта плей-офф! Что происходит?

В последние дни регулярки КХЛ почти ничего не происходит, многие клубы экспериментируют с составом: «Магнитка» вообще отправила на выезд смесь из игроков фарм-клуба и молодёжной команды. Казалось, что все потихоньку доедут до начала плей-офф без пертурбаций, как вдруг «Спартак» удивил всех.

«В связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока ХК «Спартак» Москва принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой». Из официального заявления красно-белых ничего толком не понятно, никаких больше комментариев «Спартак» не дал. Впрочем, это давно знакомый для клуба стиль: во время недавнего скандала вокруг Ивана Морозова команда тоже хранила молчание большую часть дела.

Агент Ружички Алёша Пилко тоже был крайне краток и заявил «Чемпионату»: «Мы будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ». Такая тишина заставляет задуматься о том, что реально произошло за кулисами.

С учётом того, что словак приехал в КХЛ на фоне скандального видео с неким белым порошком, можно было бы задуматься о повторении дисциплинарных проблем. Однако клуб специально окружал Ружичку более опытными соотечественниками, и каких-то слухов о новых нарушениях не возникало. Если бы они были, вряд ли бы словацкая федерация стала рисковать и возить Адама на Олимпиаду.

Адам Ружичка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Появилась версия, что словак мог поехать на Игры без разрешения клуба — однако в таком случае вряд ли бы расторжение контракта случилось спустя три недели после возвращения из Милана. Да и клубные соцсети всё это время подсвечивали игру Адама и его сборной на Олимпиаде: если бы такой отъезд случился без санкции клуба, это было бы нереально.

Вообще, Ружичка мог бы начать этот сезон в другом клубе или даже в другой лиге: контракт словака в прошлом году был однолетним, этим летом он становился ОСА. Контрактные переговоры со «Спартаком» шли очень сложно, были слухи об интересе топ-клубов КХЛ, о потенциальном возвращении в Америку, однако в итоге словак остался в Москве. «Ружичка всё равно получил неплохие деньги – больше него в «Спартаке» не зарабатывает никто. Вместе с не самыми сложными бонусами у Адама получится хорошая сумма», — говорил Пилко после окончания прошлого сезона.

Статистика Ружички остаётся неоднозначной. С одной стороны, в этом году он является вторым бомбардиром команды — а в прошлом году был лучшим снайпером с 26 шайбами. Однако за два сезона Адам набрал совокупные «-24» в полезность, и даже в плей-офф двойственность Ружички показала себя. В серии с «Салаватом» его шайбы сыграли важную роль в том, что клуб повёл 3-1 в серии, но потом словак допустил несколько результативных ошибок. Однако клуб летом прекрасно знал, что за игрок Ружичка, — и даже с учётом этих огрехов его сохранил на своих условиях, наверняка понимая, что словака уже сложно будет изменить.

Теперь «источники, приближенные к клубу» уже рассказывают о том, что Ружичка не отбивал партнёрам кулачки, разлагал атмосферу в клубе и не проявлял желания биться за команду. Однако это всё не объясняет того, что «Спартак» решил внезапно заняться чисткой состава именно за два матча до старта плей-офф, хотя мог сделать всё это несколько раньше.

Надо повториться: «Спартак» живёт по своим селекционным правилам. Клуб использует все возможности, которые даёт клубам регламент. «Спартак» выставляет заградительные квалификационные предложения, которые почти вынудили Максима Цыплакова уехать в НХЛ, имеет внутренний потолок зарплат, перегоняя большую часть возможных выплат в бонусы. В обменах красно-белые ломят огромную цену за своих игроков и при этом стараются выкупить чужих хоккеистов на минимуме. Не раз и не два ОСА «Спартака» покидали КХЛ, не договорившись о новом контракте с клубом: это были, например, Алексей Красиков и Дмитрий Костенко, которые выбрали словацкую лигу.

Адам Ружичка на Олимпиаде Фото: IPA/Sipa USA/ТАСС

И всё это само по себе не является преступлением. Проблема в том, что это броуновское движение «Спартак» к успеху не приводит. Вообще давно есть ощущение, что клуб живёт как будто ради того, чтобы в обмене получить за игрока не три актива, а четыре, чтобы сэкономить тут, выгадать там, раздуть состав посильнее и стать как можно лучше и эффективнее на бумаге. Получается «манибол» курильщика, где сам процесс постоянной погони за лишней выгодой важнее цели и успешного результата.

Вся история с Ружичкой пока что выглядит как очередная спартаковская попытка выгадать выгоду даже ценой турнирного результата. Сантиментов у «Спартака» в этом плане нет: клуб преспокойно расстался с Николаем Голдобиным, который два года был практически лицом клуба. Адам такой же репутации заработать не успел.

Появилось и заявление КХЛ: «Хоккейный клуб «Спартак» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям. Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 Правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус «Закрепленные права». Однако вряд ли это будет концом истории.