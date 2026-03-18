Результаты матчей КХЛ за 18 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

ЦСКА начнёт плей-офф дома, «Металлург» проиграл молодёжным составом. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 18 марта 2026 года
Московское «Динамо» уступило худшей команде Востока, «Автомобилист» забросил шесть шайб «Шанхаю».

18 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Федотов (Гордеев, Талалуев) – 08:29 (5x4)     2:0 Талалуев (Локтионов) – 22:40 (5x5)     2:1 Голдобин (Савиков, Хайруллин) – 30:22 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Приски) – 45:36 (5x4)     4:1 Абрамов – 57:35 (en)    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счёт во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счёт 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кулик) – 01:27 (5x5)     2:0 Алалыкин (Сучков) – 13:35 (5x5)     3:0 Ремпал (Бутузов, Цулыгин) – 28:26 (5x4)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На второй минуте первого периода Данил Алалыкин открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0.

«Салават» удержал за собой пятое место на Востоке и узнал соперника по первому раунду плей-офф, им станет «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Кателевский, Бардин) – 02:49 (5x5)     0:2 Денисенко (Семёнов) – 14:13 (5x5)     1:2 Волков (Петухов, Сероух) – 14:56 (5x5)     2:2 Гуськов – 21:39 (4x5)     2:3 Карпухин (Семёнов, Денисенко) – 25:46 (5x5)     2:4 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 26:51 (5x4)    

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

У казанского клуба шайбы на свой счёт записали Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин, Кирилл Семёнов. В составе «Сочи» голы забили Артём Волков, Матвей Гуськов. Отметим, что для ХК «Сочи» это поражение стало шестым кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Василий Глотов, Андрей Светлаков, Михал Чайковски, Егор Коршков, Михаил Григоренко, Джош Ливо. У «Металлурга» голы забили Владимир Ткачёв и Ярослав Мухранов. «Трактор» впервые в сезоне одолел «Металлург».

Магнитогорский клуб дал отдохнуть практически всем игрокам основы. Из основного состава на выезд отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров. В матче с «Трактором» «Металлург» сыграл молодёжным составом, шесть хоккеистов провели дебютные матчи в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Шаров) – 07:06 (5x5)     1:1 Кузнецов (Саттер, Кленденинг) – 12:55 (5x5)     1:2 Шашков (Блэкер) – 19:26 (5x5)     1:3 Голышев (Спронг, Кизимов) – 35:05 (5x4)     2:3 Лабанк (Кузнецов, Куинни) – 49:35 (5x5)     2:4 Блэкер (Да Коста) – 49:53 (5x5)     2:5 Да Коста (Осипов) – 58:11 (en)     2:6 Трямкин (Спронг, Шаров) – 59:57 (5x5)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

На восьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода Анатолий Голышев сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись шайбами – у хозяев гол забил Кевин Лабанк, у гостей — Джесси Блэкер. В конце матча Стефан Да Коста и Никита Трямкин установили окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)     1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5)     2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5)     2:3 Коваленко – 65:00    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На седьмой минуте второго периода Сергей Лукьянцев открыл счёт в игре. В середине периода Максим Соркин восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте третьего периода Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Мальцев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты ЦСКА.

Благодаря победе армейцы гарантировали себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков (Чезганов, Тертышный) – 09:48 (5x4)     0:2 Чезганов (Усманов, Тимашов) – 22:13 (5x5)     1:2 Уил (Сикьюра, Пыленков) – 30:22 (5x4)    

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 10-й минуте первого периода Степан Старков открыл счёт во встрече. В начале второго периода Егор Чезганов сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В середине второго периода форвард «Динамо» Джордан Уил одну шайбу отыграл.

После этого поражения «Динамо» прервало победную серию из четырёх матчей.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 19 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Амур
Хабаровск
