Овечкину остался шаг до 1000! Прервал затяжную безголевую серию и повторил мегарекорд НХЛ

Александру Овечкину с большим трудом даются голы после олимпийской паузы – в девяти матчах лучший снайпер в истории НХЛ забросил всего две шайбы, и обе они пришлись на гостевой матч с «Монреалем», в котором «столичные» потерпели крупное поражение.

С момента выезда в Квебек у капитана «Кэпиталз» почти не получалось даже набирать очки – единственная результативная передача за этот период случилась в ещё одной гостевой встрече «Вашингтона», где подопечные Спенсера Карбери уступили «Филадельфии».

Несомненно, форма лидера и лучшего бомбардира отразилась и на всей команде – «столичные» начали терпеть одно поражение за другим и из претендентов на попадание в плей-офф превратились в постепенно всё больше и больше отстающего участника гонки за уайлд-кард на Востоке.

Почти в аналогичном положении находится и «Оттава» – с той лишь разницей, что канадцы провели на два матча меньше относительно своих сегодняшних соперников. По потерянным баллам отставание «сенаторов» от «Детройта» составляло всего пять очков при двух играх в запасе – отыграть почти половину подопечные Трэвиса Грина могли уже на «Кэпитал-Уан Арене».

Вместо этого «Сенаторз» стали невольными соавторами лишь четвёртого домашнего гола Овечкина в 2026 году. Последний раз при своих трибунах Александр забивал аж в матче с «Далласом», который состоялся в начале января. Но сегодня эта засуха из 11 игр наконец-то была прервана.

Лидер «Кэпиталз» сам помог родиться этому голу – отборолся у борта, а затем своевременно открылся под прострел в исполнении Расмуса Сандина. Овечкину даже не пришлось использовать свою клюшку – шайба попала ему в конёк, затем встретилась с клюшкой Артёма Зуба и после этого залетела в сетку. Это взятие ворот стало для Александра 25-й в сезоне – он провёл уже 20-ю подобную регулярку и повторил рекорд Горди Хоу по этому показателю.

А ещё, это, конечно, 922-й гол Овечкина в регулярках и 999-й за всё время в НХЛ – до заветной 1000 остался всего один шаг! Сделать его в этом же матче Ови не смог, но для него наверняка важнее тот факт, что его гол зарядил «Вашингтон» на победу.

К концу второго периода Том Уилсон успел удвоить преимущество хозяев, и его шайба стала решающей – в заключительной трети «сенаторы» смогли ответить только голом Тима Штюцле менее чем за три минуты до финальной сирены.

А потом «Оттава» пропустила ещё дважды в пустые ворота. Сперва пыл надеявшихся отыграться гостей охладил Алексей Протас, а точку в матче поставил новичок «Кэпиталз» Коул Хатсон, для которого сегодняшняя игра стала дебютной в НХЛ.

4:1 – «столичные» порадовали своих болельщиков, а вот «Сенаторз» упустили хорошую возможность подобраться к зоне уайлд-кард.