Дебютант «Вашингтона» не дал пас Овечкину на пустые ворота! Мог быть 1000-й гол в НХЛ

Коул Хатсон дебютировал за Вашингтон в НХЛ, первый гол в лиге, не дал забить 1000-й гол Овечкину, видео

Дмитрий Сторожев
Александр Овечкин и Коул Хатсон
Впрочем, Александр только порадовался – для Коула Хатсона эта шайба стала первой в лиге.

«Вашингтон» набрал очки в третьем матче подряд, одержав победу во встрече с «Оттавой». Говорить, что «столичные» вернулись в борьбу за место в плей-офф, пока преждевременно, но сегодня у болельщиков команды есть сразу несколько поводов для радости.

Первый – это, конечно, очередной гол Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» прервал 11-матчевую безголевую домашнюю серию, положив начало успеху клуба из столицы США. Теперь россиянину остался всего один точный бросок до 1000 в НХЛ, а ещё он повторил рекорд Горди Хоу по количеству сезонов с 25 и более голами – таких у него теперь 20.

Для Ови это очередная веха грандиозной истории в сильнейшей лиге мира. А для кого-то история в НХЛ только-только начинается. Сегодня в составе «Вашингтона» дебютировал Коул Хатсон – брат уже успевшего заявить о себе в элите мирового хоккея Лэйна, который продолжает блистать в «Монреале».

Своего Хатсона «Кэпиталз» задрафтовали под 43-м номером на драфте 2024 года – и вот сейчас 19-летний защитник добрался до основы «столичных». Да, 19-летний – Коул, родившийся в июне 2006 года, стал первым игроком «Вашингтона», который появился на свет после дебюта Александра Овечкина в НХЛ.

А сегодня Хатсон и Овечкин делили одну площадку – этот дуэт вместе провёл на льду 3 минуты и 19 секунд. Коул вполне мог бы стать автором исторической голевой передачи – в концовке встречи американец выходил по правому флангу на пустые ворота, в то время как чуть сзади него по центру ехал Александр.

Но в поле зрения Хатсона находился только Коннор Макмайкл – а он усиленно показывал молодому одноклубнику, чтобы тот бросал сам. Коул так и сделал – и отметил дебют первым голом в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

1000-й гол Александра пока подождёт, но россиянин, похоже, ничуть этому не расстроился – он первым подъехал к Хатсону, чтобы поздравить его с дебютной заброшенной шайбой. И, судя по эмоциям, Овечкин был рад этому голу не меньше, чем его автор.

«Если честно, я не хотел бросать. Всё время искал возможность отдать пас, но рано или поздно тебе нужно забить свой первый гол. Так что я рад, что шайба попала в сетку. Не смог бы отдать пас Макмайклу, даже если бы попытался. Он не положил клюшку на лёд. Ему хотелось, чтобы я самостоятельно прошёл весь путь [от ворот до ворот], так что мне пришлось это сделать», – рассказал Коул после матча.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери тоже оценил желание Макмайкла: «Нужно отдать ему должное. Он сделал всё, чтобы дать понять «Не отдавай мне шайбу». И я видел, как он даёт сигнал «Нет, даже не думай отдавать мне пас».

Не обошлось и без комплиментов новичку: «Он был феноменален. Мы хотели выпустить его на лёд как можно быстрее, поэтому он начал игру. Наша первая смена была так же хороша, как любая первая смена в этом сезоне. В этом есть заслуга Дьюхейма, Сурдифа и Фрэнка, но это был хороший старт. Надеюсь, это помогло ему успокоить нервы, потому что после этого казалось, будто он не нервничал вообще. Он сделал много хороших вещей. Не знаю, можно ли было придумать для него первую игру лучше».

