В «Спартаке» выгнали топ-легионера прямо перед плей-офф. Главное, что об этом известно

Что произошло?

Накануне в КХЛ прогремела громкая новость. Хоккейный клуб «Спартак» принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой. Как сообщила пресс-служба клуба, это решение принято в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

В журналистском и не только сообществе всем давно известно, что ожидать от руководства красно-белых можно всего чего угодно, но такого хода в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина точно никто не ждал. Тем занимательнее будет понаблюдать за москвичами в плей-офф. Что они там теперь покажут?

В дедлайн спартаковцы расстались с Нэйтаном Тоддом, не сумев договориться с нападающим о новом контракте и обменяв канадца в «Ак Барс», а теперь очередь дошла и до Ружички.

Интересно, что сами руководители «Спартака» предпочитают молчать: вы не увидите ни одного их комментария в СМИ относительно случившегося. Так что болельщикам приходится теряться в догадках и строить различные версии произошедшего.

Позиция агента

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Спартака» Адама Ружички, прокомментировал расторжение контракта с хоккеистом со стороны московского клуба.

«Мы будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», – сказал Пилко.

Посмотрим, чем закончится эта история, а также как сработают юристы и представитель игрока. Но пускать на самотёк подобные вещи точно нельзя. В этом деле нужно детально разобраться, выслушать все стороны и сделать выводы на будущее.

Комментарий главного тренера

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Адамом Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

— Команда остаётся без одного из лучших бомбардиров перед плей-офф. У вас уже есть в голове какой-то сформировавшийся план, кем его заменить?

— Конечно, мы думали об этом. У нас есть ребята в обойме, которые могут его заменить, поэтому ничего страшного не произошло, — сказал Жамнов.

Интересная позиция. Лишиться перед плей-офф ведущего центрального нападающего, набравшего 40 (16+24) очков за сезон — это ничего страшного. Что ж, можно только позавидовать оптимизму Алексея Юрьевича.

Адам Ружичка и Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Позиция лиги

Разумеется, журналисты оперативно отправили запрос в КХЛ, чтобы получить официальный комментарий.

«Хоккейный клуб «Спартак» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус «Закреплённые права», — заявили в лиге.

Но, конечно, мы будем ждать и отдельного комментария от президента КХЛ Алексея Морозова. Ему при первом же удобном случае вопрос про Ружичку и «Спартак», разумеется, зададут. Так что, скорее всего, эта история не закончена. Проследим, какое продолжение она получит.