«Когда Ови завершит карьеру, станет тихо». Реакция Америки на необычный 999-й гол Овечкина

Александр Овечкин прервал свою голевую засуху, причём сделал это в довольно необычной манере. Капитан «Вашингтона» умело подставил конёк под передачу одноклубника, и шайба отскочила в ворота.

Этот гол стал для Ови 25-м в сезоне, 922-м в регулярных чемпионатах и 999-м суммарно в НХЛ с учётом плей-офф. И, конечно же, 40-летний нападающий установил ряд достижений.

Прежде всего, Овечкин повторил легендарный рекорд ещё более легендарного Горди Хоу. Форвард в 20-й раз в карьере добрался до отметки в 25 шайб за сезон и стал вторым хоккеистом, сумевшим это сделать, – после Мистера Хоккея.

Помимо этого, Александр сумел даже обойти Хоу! Он забил 450-й гол в домашнем матче и вышел на единоличное второе место, оставив Горди позади (449). Теперь впереди только Уэйн Гретцки с 492 точными бросками.

От Величайшего Ови старается не отставать и по другим показателям. Теперь россиянин в шаге от того, чтобы стать вторым хоккеистом в истории с 300 шайбами во вторых периодах. На его счету, как вы уже догадались, 299 голов, у Гретцки — 315.

Алекс гонится и за другими легендами. Например, за Яромиром Ягром. Овечкин забросил 39-ю шайбу в ворота «Оттавы» и приблизился к рекорду чешской легенды. Именно Ягр — главный «злодей» для «Сенаторз». Яромир забил в матчах с этой командой 44 гола, что является лучшим результатом в истории.

Примечательно, что Ови сразу 12 франшизам забрасывал больше. Загибаем пальцы: «Виннипег»/«Атланта» (58), «Каролина» (53), «Филадельфия» (52), «Тампа-Бэй» (51), «Айлендерс» (46), «Рейнджерс» (46), «Флорида» (45), «Торонто» (45), «Монреаль» (44), «Нью-Джерси» (44), «Питтсбург» (43) и «Баффало» (42).

В общем, на счету лидера «Вашингтона» ещё один исторический матч. А как в Америке отреагировали на необычный 999-й гол и очередной великий рекорд Овечкина?

«Наконец Ови преодолел свои проблемы»

Пресс-служба известного подкаста Spittin' Chiclets восхитилась очередным достижением капитана «Кэпиталз»: «Игроки с 20 сезонами с 25 голами — Горди Хоу и Алекс Овечкин. Вот и всё. Это весь список!»

Вашингтонский журналист Грант Паульсен отметил примечательный факт: оказывается, Алекс прервал свою самую длинную сухую серию на родной арене! Форвард в последний раз забивал на «Кэпитал Уан-Арене» 8 января в матче с «Далласом». После этого прошло ещё 23 встречи, включая 11 домашних. Хоккеист за этот период забросил шесть шайб, но все — на гостевых аренах.

«Ови. 922. Это положило конец самой длинной домашней безголевой серии в его карьере», — написал Паульсен.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила выступление Алекса в матче с «Оттавой».

«Овечкин снова в деле и творит историю, вместе с Уилсоном вдохновляя «Кэпиталз». После слабого первого периода, когда «столичные» уступили по броскам 7:16, они нуждались в чём-то большем во втором игровом отрезке, и Алекс с Томом вернули «Вашингтон» в игру.

Этот сезон был полон взлётов для 40-летнего Овечкина, однако последние шесть матчей были сложными, поскольку он испытывал проблемы с завершением и никак не мог найти свой путь к воротам. Наконец в среду Алекс преодолел свои проблемы.

Овечкин стремительно прорвался к воротам и переправил шайбу после передачи Расмуса Сандина мимо Линуса Улльмарка.

Этот гол стал 25-м для нападающего в нынешней регулярке и позволил ему сравняться с Горди Хоу по количеству сезонов с 25 голами в истории НХЛ. Теперь ему остался всего один гол до суммарной 1000 в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Это был один из лучших матчей Овечкина: он несколько раз обострил игру и создал немало моментов в атаке. После этого «Вашингтон» смог активизироваться и переломить ход игры, несмотря на слабый старт. Это принесло свои плоды», — написала Сильбер.

«Продолжает творить историю почти каждый раз, когда забивает»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд разобрал гол и отметил достижения нападающего, установленные благодаря 999-й шайбе.

«Почти в конце своего 21-го — и, возможно, последнего — сезона в НХЛ Алекс Овечкин продолжает творить историю почти каждый раз, когда забивает. И в среду, в победном матче «Кэпиталз» с «Сенаторз», он сделал это снова.

Подставив правый конёк после паса Расмуса Сандина, Овечкин пробил Улльмарка и оформил свой 25-й гол в сезоне, сравнявшись с членом Зала хоккейной славы Горди Хоу по количеству регулярок с 25 шайбами в истории НХЛ.

Этот гол, 922-й в карьере Овечкина — рекордное количество за всю историю, вывел «Кэпиталз» вперёд через 8.09 после начала второго периода. Это была третья в карьере Алекса шайба, заброшенная Улльмарку.

После объятий с товарищами по команде Овечкин отбил кулачки своим двум сыновьям Илье и Сергею через стекло. Примечательно, что на Сергее была подаренная Алексеем Протасом кепка с изображением Screaming Eagle и прозвищем их отца — «Ови».

Затем на табло показали, как счётчик голов на «Кэпитал Уан-Арене» переводят на число 922, что вызвало бурные аплодисменты.

Теперь на счету Овечкина 25+ голов в каждом сезоне, за исключением сокращённого из-за пандемии чемпионата-2020/2021, где ему не хватило всего одной шайбы, — он зажигал фонарь за воротами соперников 24 раза в 45 матчах (0,53 гола за встречу).

«Мне не надоедает [эта история], а вам? — сказал Том Уилсон после матча. — Она заставляет вас возвращаться на лёд, даёт повод что-то писать. Когда Ови завершит карьеру, станет тихо. Вам придётся придумывать другие истории».

Его 922-й гол был забит в тот же вечер, когда защитник «Кэпиталз» Коул Хатсон дебютировал в НХЛ и забил свой первый гол в карьере», — написал Оланд.