«Трактору» поможет лишь один фактор, «Сибирь» преподаст урок. Превью плей-офф КХЛ: Восток

На бумаге расслоение между топами и андердогами кажется большим, но вряд ли серии закончатся без борьбы.

На Востоке команды рассчитались очень быстро: на Западе никто ещё не знает точных пар, а вот многие восточные клубы уже будут проводить последние матчи резервным составом. В отличие от того же Запада, расслоение между топ-4 и остальной восьмёркой на бумаге очень велико, и откровенные фавориты просматриваются в большинстве серий — но это, повторимся, на бумаге.

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8)

В плей-офф-2024 чуть ли не самым сложным для «Металлурга» был первый раунд. Тогда команда тоже взяла первый посев на Востоке, попав на «Амур»: проблема оказалась даже не в дальних перелётах, а в стиле соперника. Габаритные и жёсткие «тигры» стали просто бить технарей «Магнитки» и играть максимально плотно. Хабаровский клуб был в одной шайбе от того, чтобы увести серию в седьмой матч, но вместо этого дал «Металлургу» важный урок плей-оффного хоккея.

Вполне возможно, ситуация повторится и сейчас. Очень сложно воспринимать форму «Металлурга» в конце чемпионата. Совсем недавно Ги Буше на пресс-конференции сказал открыто то, о чём многие молчат: в концовке сезона игроки начинают беречь себя, это человеческая природа. «Магнитка» де-факто свой первый посев обеспечила ещё до паузы на Матч звёзд, потому что угнаться за самой забивной командой лиги на Востоке никто не мог.

В результате на отрезке в 10 последних встреч «Металлург» и «Сибирь» идут наравне, причём «Сибирь» пропустила меньше. Конечно, это частично связано с игрой вторым составом в Челябинске, однако у «Металлурга» весь год проблемы с сухими матчами. Дуэт Илья Набоков — Александр Смолин совокупно отражает лишь 90,7%, причём менее опытный Смолин опережает имеющего чемпионский опыт Набокова. Всё это создаёт неопределённость.

На короткой дистанции зачастую опасна не более классная, а более «горячая» команда. «Сибирь» в концовке сезона набрала хорошую форму — и, что важно, в календарном 2026-м провела два относительно успешных матча с «Металлургом». За две встречи команде Ярослава Люзенкова пришлось заблокировать 49 бросков, до вратаря дошли еще 91, но «Сибирь» пропустила лишь трижды. Да и вообще в этом сезоне все матчи соперников заканчивались в одну шайбу.

Ставить на проход «Сибири» даже в такой ситуации слишком рискованно — хотя живы воспоминания из прошлого года, как после 2:15 в двух первых встречах новосибирцы на своём льду выгрызли три победы за счёт терпения и блок-шотов, а седьмой матч был испорчен параллаксом. Чего-то кардинально иного сейчас от андердога ждать будет сложно. И если два года назад «Металлург» учился играть против силового соперника, то теперь будет учиться ломать эшелонированную защиту в плей-оффных условиях.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7)

18 лет назад «Нефтехимик» начал плей-офф с «Авангардом» на домашнем льду и выиграл всухую, а ещё через год довёл нервную серию до седьмого матча. Теперь представить это сложно: денег в хоккейном Нижнекамске стало сильно меньше, чем в начале 2010-х, а «Авангард» звёзд не растерял.

«Нефтехимик» при Игоре Гришине умеет действовать в разных режимах. Тренер сделал себе имя на атакующем хоккее, и с шайбой «волки» стараются играть быстро, креативно, заигрывают технарей и молодёжь. Но есть одна проблема: с учётом ресурсов «Нефтехимика» первым номером постоянно играть очень сложно, команду могут запереть в зоне. Нижнекамцы идут в числе лидеров КХЛ и по блокированным броскам, и по броскам, которые дошли до их вратарей.

Вратари стали неожиданно сильной стороной «Нефтехимика», хотя именно ошибки с подбором голкиперов испортили команде несколько прошлых сезонов. Филипп Долганов уже успел сделать себе имя в прошлом сезоне после внезапного взлёта из ВХЛ, а теперь подтянулся и Ярослав Озолин. Местный уроженец и воспитанник неудачно начал сезон, но потом разыгрался: «сухие» серии в этом году выдавали и Долганов, и Озолин.

У «Авангарда» стиль бо́льшую часть года не меняется — и, казалось бы, к омскому «отбойному молотку» можно привыкнуть. Однако никто, кроме «Автомобилиста», на регулярной основе это не делал, и то Ги Буше приходилось сравнивать Владимира Гaлкина с Третьяком. У этого состава Омска мастерства достаточно, чтобы оно не страдало от вертикального хоккея.

Кроме того, у «ястребов» есть одно преимущество, на котором можно вытащить как минимум одну серию плей-офф — это спецбригады. Большинство у Омска не становится хуже даже после ухода связки Ткачёв — Буше, их достойно заменили Потуральски и Окулов, а Дамир Шарипзянов превратился в рекордсмена КХЛ, спецбригада омичей реализует 30,2% удалений. Но и меньшинство у омичей идёт в топ-3 лиги, нейтрализует 84,6% чужих попыток: тоже можно благодарить Шарипзянова, который проводит «четыре на пять» почти три минуты за матч.

Именно против «Нефтехимика» омичи провели один из самых безумных встреч в сезоне — 5:6 в Нижнекамске с победной шайбой на последней минуте, где редкий неудачный матч сыграл Никита Серебряков. Однако сильные стороны «Нефтехимика» (физика, самоотверженность, сильный вратарь) есть и у «Авангарда», только у них больше класса — и он должен сказаться, хотя серия лёгкой не будет.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6)

«Трактор», имея сильный состав, неудачно начинает сезон и меняет тренера после того, как дошёл до медалей. Несмотря на хороший подбор индивидуальностей, никакой системной игры у челябинцев не появляется. Они чередуют шикарные матчи, когда собираются на 60 минут, с провальными играми и в итоге занимают шестое место в конференции. Это мы описываем сезон-2023/2024, если что.

Параллелей между этим годом и нынешним можно провести достаточно, но несколько факторов говорят не в пользу «Трактора». Самый важный из них — вратарский. Бронза-2024 во многом была вытащена на феноменальной игре Зака Фукале: «Трактор» играл достаточно просто, действовал вторым номером, забивал в контратаках, а голкипер подтаскивал. Сейчас такого же вратаря у Челябинска нет. Дмитрий Николаев играл в финале Запада вместе со СКА три года назад, но после этого его карьера застопорилась, Сергей Мыльников вообще получил травму.

Состав у «Трактора» сейчас даже более звёздный, чем пару лет назад, только статистика большинства лидеров как-то не даёт эффекта в плане командного результата. После прихода Евгения Корешкова, который считался одним из главных мозгов в чемпионском ЦСКА, ждали более организованной и строгой игры: в результате клубное шоу снимает матерящегося после крупного поражения тренера. Диспозиция у «Трактора» хуже, чем два года назад.

Да и «Ак Барс» выглядит поинтереснее, чем «Салават» двухлетней давности, сильно полагавшийся на легионеров. Вообще, для команды, которая идёт четвёртой во всей лиге, «Ак Барс» удивительно мало хвалили. Начало сезона было жутким и породило слухи об отставке Анвара Гатиятулина, но и потом местная пресса в основном находила пятна на республиканском хоккейном светиле. Критиковали Брэндона Биро за слабую игру, Григорий Денисенко набирал меньше ожидаемого, Дмитрия Яшкина открыто меняли в самые разные топы.

В прошлом сезоне «Ак Барс» пострадал из-за отсутствия глубины, и эта проблема была оперативно исправлена. Когда клуб валился на старте, из-под носа «Авангарда» увели Сашу Хмелевски, а на дедлайне исправили ошибку с Биро его обменом на Нейтана Тодда. В результате, в отличие от прошлого сезона, у Казани есть три сильных звена и боевые ролевики в четвёртом. Даже вратарские травмы не помешали: 22-летний Максим Арефьев отражает 92,9% бросков.

«Ак Барсу» в этой серии может помешать излишняя предсказуемость. Для Анвара Гатиятулина это будет первая серия с «Трактором», и сложно предсказать, какую тактику он выберет. Казанский клуб показывал, что умеет задавить любого соперника прессингом, если захочет, но этот режим включался далеко не всегда. А вот «Трактору» может помочь только непредсказуемость и яркие выступления отдельных звёзд: в тактическом плане за такой короткий срок можно наладить только игру в полный откат, а она и в регулярке не всегда получалась.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5)

Статистика «Автомобилиста» по сезону невероятна: клуб реализует 11,5% бросков (лучший результат в КХЛ за семь последних лет), вратарский дуэт Гaлкин — Аликин совокупно отражает 93% чужих бросков. С такими цифрами «Авто» мог бы уверенно возглавлять конференцию, но в реальности почти весь чемпионат прошёл четвёртым и редко когда претендовал на попадание в топ-3.

Такое сочетание говорит не о самом высоком качестве игры «Авто» в этом году. Фактически клуб играет как андердог: терпит, ставит на большое количество блокированных бросков и использует в первую очередь контратаки. Превращать почти любую потерю шайбы соперником в опасный момент — это тоже мастерство, однако оно не прикрывает то, что «Авто» слабо играет в позиционных атаках, особенно когда не имеет преимущества ближней скамейки.

Парадоксально, но лучшие отрезки «Автомобилиста» в этом году совпадали с периодами, когда в составе отсутствовали многие лидеры: из-за травм или, как Рид Буше, из-за загадочных причин. Более скромный по именам состав лучше выполнял требования рабочего хоккея Николая Заварухина, лучше выигрывал борьбу и чаще побеждал. Однако в плей-офф представить себе целенаправленную усадку лидеров в запас будет сложно.

«Салават» из начала сезона и нынешний «Салават» — это две разные команды. После продажи Хмелевски и ряда других трансферов оказалось, что у команды есть средства для того, чтобы вернуть Шелдона Ремпала на самый большой контракт в КХЛ. Это казалось неуместной роскошью, но в результате «СЮ» снова собрал легионерское звено, которое даёт результат. Неожиданно сработала ставка и на Евгения Кузнецова, который в «Металлурге» не смотрелся игроком, который тянет скорости современной КХЛ.

«СЮ» снова стал командой, которая старается играть весело, все снова вспомнили про бразильские флаги на трибунах. Однако если «Салават» будет играть так против «Автомобилиста», то с большой гарантией вылетит. В сериях команд Заварухина прослеживается чёткая связь: если они открывают счёт, то начинают играть по счёту так, что отыграться против них сложно — и наоборот, при 0:1 шансы соперников возрастают.

Поэтому есть ощущение, что серия может быть очень скучной и вязкой. «Автомобилист» наверняка будет ждать своего момента и терпеть: «СЮ» пару лет назад показывал, что умеет играть так, чтобы зритель уснул. Возможно, уже первая шайба в серии будет определяющей для её дальнейшего хода.