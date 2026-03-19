Горячее 20 марта: Капризов, Кучеров и Панарин в НХЛ, Первая лига, «Майами» — «Лейкерс», лыжи, биатлон, а ещё завершение регулярки КХЛ!

Топ-события пятницы: матчи «Наполи» и «МЮ», «Локо» против «Магнитки», НБА и теннис

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поборется ли «Миннесота» за лидерство на Западе?

«Уайлд» одержали всего одну победу в последних четырёх матчах, но практически обеспечили себе место в топ-3 конференции. Отрыв от идущего четвёртым «Анахайма» составляет целых 12 очков. «Дикари» при этом математически ещё могут побороться за место повыше. От «Далласа» их отделяет шесть очков, от «Колорадо» — восемь. Будет сложно, однако шансы по-прежнему есть.

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «солнечные» выиграют сезонную серию у Вемби и Ко?

Вряд ли кто-то перед стартом сезона мог представить, что «Финикс» будет бороться за выход в плей-офф напрямую. Тем не менее клуб показывает очень качественную игру, дважды одолев «Сан-Антонио». Лишь одно поражение от «Спёрс» у Букера и компании. Сумеет ли Вембаньяма сравнять счёт в сезонной серии или она уйдёт в актив клуба из Аризоны?

🏀 3:00: «Майами Хит» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: есть ли способы остановить такого Дончича?

Дончич бесподобен под конец регулярки. При этом «Лейкерс» выиграли семь матчей кряду, а всего уступили лишь раз в последних 11 играх. Команда на отличном ходу, а Лука — её двигатель. «Хит» умеют удивлять, но в играх с топовыми соперниками у них бывают проблемы. Чего ждать на этот раз?

🎾 3:30*: Мирра Андреева (Россия, 8) — Маккартни Кесслер (США), Майами, второй круг

Интрига: как Мирра Андреева стартует на «тысячнике» во Флориде?

Первая ракетка России Мирра Андреева после серии неудачных выступлений начинает борьбу на «тысячнике» во Флориде матчем с американкой Маккартни Кесслер. В Майами юной россиянке практически не надо защищать рейтинговых очков, поэтому главное для неё — почувствовать игровой ритм, чтобы продвинуться по сетке крупного турнира. Ранее Маккартни и Мирра уже однажды встречались — на соревновании аналогичной категории в Монреале-2025 успех праздновала американка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Эльза Жакемо — Мари Боузкова.

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сократит ли Кучеров отставание от Макдэвида?

Никита совершил могучий спурт и даже смог сравняться с Натаном Маккинноном в гонке бомбардиров сезона НХЛ. Уже и до Коннора Макдэвида рукой подать — всего четыре очка. И матч с худшей командой сезона, пожалуй, является отличной возможностью для Кучерова, чтобы провести очередную гениальную встречу.

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернётся ли Панарин в зону плей-офф?

«Лос-Анджелес» продолжает борьбу за топ-8 на Западе. Прямо сейчас «Кингз» лишь по дополнительным показателям уступают «Сиэтлу», занимающему восьмое место. Тем не менее борьба идёт нешуточная. Рядом и «Сан-Хосе», и «Нэшвилл», и даже «Виннипег» ещё может зацепиться за плей-офф. Так что команде Артемия Панарина необходимо брать максимум очков.

🎯 18:15: Биатлон, Кубок мира, этап 9, спринт, 10 км, мужчины

Интрига: кто заберёт «Малый глобус»?

В Хольменколлене состоится последний мужской спринт сезона, по итогам которого определится судьба «Малого хрустального глобуса». За титул ведут борьбу Себастиан Самуэльссон и Эрик Перро, причём француз проигрывает шведу 45 очков. Для того чтобы лидер сезона забрал и этот трофей, нужно быть как минимум в топ-3 и ожидать провала своего визави. Чем закончится эта история — узнаем уже в пятницу!

Календарь этапа в Норвегии: Расписание девятого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону в Хольменколлене

🏒 19:30: «Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из битвы лидеров конференций?

«Локомотив» давно обеспечил себе первое место на Западе, всё-таки сломив сопротивление «Северстали» и минского «Динамо». «Металлург» же уже давненько забронировал Кубок Континента, выиграв регулярный чемпионат. Теперь лидеры конференций сойдутся в последней встрече перед плей-офф, устроив своеобразный Матч звёзд под конец регулярки.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: на каком месте «Динамо» завершит регулярку?

«Ак Барс» давно обосновался на третьем месте на Востоке, ожидая своего соперника по первому раунду плей-офф. А вот судьба бело-голубых решится в последнем матче. Сейчас «Динамо» занимает пятое место на Западе и на два очка опережает СКА и «Торпедо», выходя на ЦСКА. Для них всё решится во встрече с «Ак Барсом».

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Факел», Первая лига, 25-й тур

Интрига: встреча лидера Первой лиги с претендентом на стыки

«Факел» с вероятностью в 99% выйдет в РПЛ напрямую. «Ротор» же идёт седьмым, отставая от зоны стыков на четыре очка. У волгоградцев всё ещё есть неплохие шансы на финиш в топ-4. Но для этого нужны стабильные победы. И ближайшая задача — обыграть лидера Первой лиги.

🎿 20:00: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 12, классический стиль, женщины и мужчины, 10 км

Интрига: что покажет Клебо после травмы?

Король лыжных гонок Йоханнес Клебо восстановился после лёгкого сотрясения мозга, полученного на городском спринте в Драммене, и прилетел в США на финал сезона. Он заявлен на все гонки. Клебо досрочно выиграл общий и спринтерский зачёты Кубка мира, но в дистанционном уступает всего три очка Харальду Амундсену и это отставание может отыграть уже на классической разделке.

⚽️ 20:30: «Кальяри» — «Наполи», Серия А, 30-й тур

Интрига: «Наполи» заберётся на второе место в Серии А?

«Наполи» пока что успешно справляется с задачей по попаданию в зону Лиги чемпионов. Команда Антонио Конте занимает третье место. Единственная цель на финиш сезона — не упустить преимущество. Поэтому в предстоящем туре нужна выездная победа над «Кальяри». Если неаполитанцы наберут три очка, то выйдут на второе место. Если же «Милан» оступится с «Торино», то «Наполи» останется вторым по итогам тура.

⚽️ 23:00: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «МЮ» одержит ещё одну победу с Кэрриком?

«Манчестер Юнайтед» на всех парах несётся в Лигу чемпионов. После 30 туров манкунианцы идут третьими с 54 очками. Важно не останавливаться, чтобы не дать шанса подпирающим конкурентам. В следующей встрече «МЮ» сыграет в гостях с «Борнмутом». В первом круге клубы выдали шоу на «Олд Траффорд»: матч завершился вничью со счётом 4:4. Получится ли у «вишенок» снова создать проблемы «МЮ»?

⚽️ 23:00: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад», Примера, 29-й тур

Интрига: подъём «Реала Сосьедад» продолжится?

«Реал Сосьедад» провалил старт сезона, но к концовке исправил положение. Баски после 28 встреч занимают седьмое место, отставая от зоны еврокубков на три очка. Команда с Арсеном Захаряном ещё поборется за попадание в Лигу конференций или Лигу Европы! Но впереди — тяжелейший выезд к «Вильярреалу». Команда Марселино уверенно идёт в топ-4 и рвётся в Лигу чемпионов. Хотя «жёлтая субмарина» сбавила обороты в сравнении со стартом сезона, они всё равно опасны.