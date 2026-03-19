Вратарь расторг контракт со СКА, «Вашингтон» допускает уход Овечкина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 19 марта 2026 года.

«Нельзя было прощать». Легенда «Спартака» оценил решение клуба порвать контракт с Ружичкой

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин высказался о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой. «Спартак» объяснил это решение нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

«К сожалению, Адам Ружичка не демонстрировал той игры, которой от него ждали. И причина исключительно в его нежелании. Надо жёстче подходить к иностранцам, чтобы не приезжали в Россию исключительно ради денег. Как можно было отказаться выйти на игру? Как могло такое в голову прийти — бросить команду, своих товарищей прямо перед игрой в Казани? Это не укладывается в голове. Поддерживаю команду, тренеров и руководство: после такого поступка игрока нельзя было прощать и возвращать в раздевалку», — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Форвард московского «Динамо» Макс Комтуа назвал Андрея Разина лицемером

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал ситуацию с наказанием за симуляцию по итогам матча с «Металлургом» (4:1).

— Ну, я толкнул парня достаточно жёстко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня поверх клюшки прямо по рёбрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги и они оштрафовали меня за симуляцию.

— Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?

— Лицемером.

— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?

— Ни от чего, — сказал Комтуа в программе «46 вопросов» от «Mash на спорте».

В текущем сезоне Комтуа сыграл 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач.

Татьяна Овечкина — о семье Александра: скоро приедут в Москву, не собираются там оставаться

Мама российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина высказалась о будущем нападающего.

«Они скоро приедут в Москву, будут здесь жить. За океаном там работа, а в Москве – жизнь. Здесь все, родные, друзья, дедушка (папа Анастасии Овечкиной. – Прим. «Чемпионата»). Мы все их ждём, и они не собираются там оставаться. После окончания большого спорта вернутся домой», – приводит слова Татьяны Овечкиной Tochka.by.

В нынешнем сезоне НХЛ 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

Вратарь Павел Мойсевич расторг контракт со СКА по личной инициативе

Хоккейный клуб СКА и голкипер Павел Мойсевич расторгли контракт по инициативе хоккеиста. Права в России на вратаря остаются у армейцев. Об этом сообщает пресс-служба команды ВХЛ СКА-ВМФ.

Павел Мойсевич пополнил клубную систему в сезоне-2021/2022. За это время Павел провёл 42 матча в ВХЛ, 25 игр в МХЛ и 32 встречи в КХЛ.

За время игры в клубной системе Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова и серебряным призёром МХЛ в составе «СКА-1946». В качестве игрока главной команды в январе 2024 года Павел установил рекорды КХЛ по продолжительности «сухой» серии со старта сезона и со старта карьеры в лиге.

«Эдмонтон» поместил нападающего Драйзайтля в долгосрочный список травмированных

«Эдмонтон Ойлерз» поместил немецкого форварда Леона Драйзайтля в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба канадского клуба. Из АХЛ вызван 23-летний финский нападающий Роби Ярвентие.

Напомним, на четвёртой минуте встречи с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.

Ранее генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн допустил возвращение Драйзайтля к концу регулярки.

Генменеджер «Вашингтона» допустил уход Александра Овечкина из клуба в межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил вероятность ухода российского нападающего Александра Овечкина из клуба в межсезонье.

«Трудно оценить вероятность в процентах, но я думаю, что это вполне возможно. Понимаете, у него есть свой процесс, который он хочет пройти. Он хочет поговорить об этом с семьёй, близкими, с Тедом Леонсисом, с Маклелланом, со мной. Он не будет торопиться и сделает всё в своё время. Это может произойти ближе к концу сезона или в межсезонье. Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесёмся к этому с пониманием», — приводит слова Патрика Daily Faceoff.

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Иоаннис Калдис открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Василий Пономарёв восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Михаил Ильин вновь вывел хозяев вперёд. На шестой минуте третьего периода Майкл Маклауд сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Семён Чистяков забросил третью шайбу гостей в игре. Спустя две минуты Константин Окулов сделал счёт 4:2. В конце игры Александр Волков установил окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Дамир Шарипзянов обновил свой рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов обновил свой же рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Это очко стало для Шарипзянова 67-м (23+44) в текущем сезоне.

Напомним, в прошлой встрече «Авангарда» с минским «Динамо» (4:3 ОТ) Дамир Шарипзянов установил рекорд по очкам для защитников за одну регулярку, превзойдя достижение Криса Ли.

«Торпедо» дома победило «Амур», забросив пять шайб, Виноградов оформил дубль

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе нижегородского клуба шайбы забросили Антон Сизов, Егор Виноградов (дубль), Сергей Гончарук, Шейн Принс. У «Амура» голы на счету Кирилла Слепца, Кирилла Петькова, Данила Юртайкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные встречи проведёт уже в следующем сезоне.

В таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке

После домашнего поражения череповецкой «Северстали» от «Авангарда» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке.

Первое место занял «Локомотив», второе — минское «Динамо», третье — «Северсталь», четвёртое — ЦСКА. Отметим, что соперники команд по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 определятся завтра, 20 марта, после окончания регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.