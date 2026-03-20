Оттава — Айлендерс — 3:2, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, великолепный сейв Сорокина

Что сделал Сорокин?! Чумовой сейв Ильи мог оставить «Айлендерс» в зоне плей-офф
Но «Оттава» забросила победную шайбу за 13 секунд до конца третьего периода.

«Оттава» и «Айлендерс» находятся в самом пекле борьбы за плей-офф. «Сенаторз» здорово проводят последние матчи, что помогло им приблизиться к зоне уайлд-кард, а «остовитяне» давно осели в топ-3 Столичного дивизиона, но при этом чувствуют давление от конкурентов за спиной.

Матч обещал получиться горячим и принципиальным, однако мало кто ожидал, что к шестой минуте состоится аж две драки. Сразу после стартового свистка сбросили перчатки Ткачук и Ли, а через пять с лишним минут – Грейг и Шенн. Далее страсти немного поутихли, но к голам в стартовом отрезке это не привело. Спасибо Илья Сорокин должен был сказать Карсону Суси, который коньком вытащил шайбу из пустых ворот.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Шефер (Пулок, Хорват) – 24:45     1:1 Пинто (Клевен, Матинпало) – 30:27 (sh)     1:2 Шенн (Хольмстрём, Мейфилд) – 42:02     2:2 Фёгеле (Зеттерлунд, Гилберт) – 45:12     3:2 Ткачук (Спенс, Батерсон) – 59:47    

На старте второго периода Мэттью Шефер открыл счёт и установил невероятное достижение – канадец стал самым молодым защитником в истории НХЛ, добравшимся до 50 очков в сезоне. Этот рекорд вряд ли будет побит в ближайшие годы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости через несколько минут получили большинство, однако вместо того чтобы упрочить преимущество, пропустили – Шейн Пинто броском со средней дистанции переиграл Сорокина.

Команды обменялись голами и на старте третьей двадцатиминутки, однако вся драма была перенесена на концовку. За четыре минуты до сирены Майкл Амадио мог предопределить исход встречи, но Сорокин сделал невероятный сейв и оставил команду в игре.



Правда, команда этим не воспользовалась – Брэди Ткачук за 13 секунд до конца занёс шайбу с пятака в ворота и принёс победу команде.



А «Айлендерс» из-за этого поражения потерял место в топ-3 Столичного дивизиона и вылетел из зоны плей-офф.

