Макдэвид, берегись! Кучеров в шаге от вершины гонки бомбардиров НХЛ!

Никита набрал три очка в матче с «Ванкувером».

Встреча между «Ванкувером» и «Тампой» имела турнирное значение только для «молний», которые после паузы на Олимпиаду угодили в яму, позволили обогнать себя «Баффало» и приблизиться остальным. «Косатки» же являются худшей командой НХЛ в этом сезоне и будут иметь самые высокие шансы на получение первого пика на драфте.

Более серьёзная интрига сохраняется в гонке бомбардиров. Три лучших игрока НХЛ – Коннор Макдэвид, Никита Кучеров и Натан Маккиннон – продолжают бороться за «Арт Росс Трофи».

Матч с аутсайдером лиги – отличная возможность устремиться в погоню за Макдэвидом, который оторвался на четыре очка, а сегодня в матче с «Флоридой» остался на сухом пайке. Так подумал и Никита Кучеров.

Уже на первой минуте второго периода россиянин ассистировал Даррену Рэддишу – канадец воспользовался тем, что голкипер потерял клюшку и замешкался, и мощно бросил в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут Кучеров отметился заброшенной шайбой – прострел на пятак уткнулся в конёк Филипа Гронека. Для Никиты эта шайба стала 38-й в сезоне – по этому показателю он вышел на третье место, больше только у Маккиннона и Кофилда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе третьего периода Кучеров набрал и третье очко, вложив шайбу в крюк Хагелю на входе в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» одержала лёгкую победу во встрече с худшей командой НХЛ, а Никита Кучеров набрал три очка и вплотную приблизился к первому месту в гонке бомбардиров. Берегись, Макдэвид!

Сейчас ситуация располагает к тому, чтобы на вершину забрался именно Никита, потому что два канадца сейчас на откровенном спаде, а Макдэвид потерял до конца сезона своего главного партнёра – Леона Драйзайтля. С учётом всех обстоятельств и темпа набора очков шансы Кучерова на «Арт Росс» существенно возросли.