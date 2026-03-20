Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Ванкувер — Тампа-Бэй — 2:6, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров набрал три очка

Макдэвид, берегись! Кучеров в шаге от вершины гонки бомбардиров НХЛ!
Максим Макаров
Никита Кучеров
Никита набрал три очка в матче с «Ванкувером».

Встреча между «Ванкувером» и «Тампой» имела турнирное значение только для «молний», которые после паузы на Олимпиаду угодили в яму, позволили обогнать себя «Баффало» и приблизиться остальным. «Косатки» же являются худшей командой НХЛ в этом сезоне и будут иметь самые высокие шансы на получение первого пика на драфте.

Более серьёзная интрига сохраняется в гонке бомбардиров. Три лучших игрока НХЛКоннор Макдэвид, Никита Кучеров и Натан Маккиннон – продолжают бороться за «Арт Росс Трофи».

Матч с аутсайдером лиги – отличная возможность устремиться в погоню за Макдэвидом, который оторвался на четыре очка, а сегодня в матче с «Флоридой» остался на сухом пайке. Так подумал и Никита Кучеров.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49     0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16     0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31     1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06     2:4 Карлссон (Росси) – 47:04     2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36     2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35    

Уже на первой минуте второго периода россиянин ассистировал Даррену Рэддишу – канадец воспользовался тем, что голкипер потерял клюшку и замешкался, и мощно бросил в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут Кучеров отметился заброшенной шайбой – прострел на пятак уткнулся в конёк Филипа Гронека. Для Никиты эта шайба стала 38-й в сезоне – по этому показателю он вышел на третье место, больше только у Маккиннона и Кофилда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе третьего периода Кучеров набрал и третье очко, вложив шайбу в крюк Хагелю на входе в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» одержала лёгкую победу во встрече с худшей командой НХЛ, а Никита Кучеров набрал три очка и вплотную приблизился к первому месту в гонке бомбардиров. Берегись, Макдэвид!

Сейчас ситуация располагает к тому, чтобы на вершину забрался именно Никита, потому что два канадца сейчас на откровенном спаде, а Макдэвид потерял до конца сезона своего главного партнёра – Леона Драйзайтля. С учётом всех обстоятельств и темпа набора очков шансы Кучерова на «Арт Росс» существенно возросли.

Таблица НХЛ
Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android