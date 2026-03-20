Безумная развязка перед плей-офф на Западе КХЛ! Все расклады на последний день регулярки

Последний день регулярного чемпионата КХЛ мог обойтись вообще без интриг. Например, на Востоке, где до начала последней недели не был известен последний участник плей-офф, уже определены все пары.
Но на Западе, где полный состав восьмёрки соискателей Кубка Гагарина был сформирован гораздо раньше, до сих пор отсутствует определённый порядок. Точнее, в топ-4 он есть – «Локомотив», минское «Динамо», «Северсталь» и ЦСКА уже никуда не денутся со своих мест.
А вот в нижней части топ-8 развернулась нешуточная борьба, развязка в которой наступит только сегодня. До предела интригу накалило «Торпедо» – вчера нижегородцы совершили камбэк в матче с бившимся только за собственный престиж «Амуром» и вышли на промежуточное пятое место в конференции.
Плотность в таблице получается невероятной – из оставшейся четвёрки участников плей-офф своего итогового места не знает ещё никто.
|№
|Клуб
|Матчи
|В
|ВО
|Очки
|Соперник 20.03
|Соперник в плей-офф
|5.
|«Торпедо»
|68
|27
|6
|81
|—
|ЦСКА
|6.
|«Динамо» Москва
|67
|26
|2
|81
|«Ак Барс»
|«Северсталь»
|7.
|СКА
|67
|27
|7
|79
|«Шанхайские Драконы»
|«Динамо» Минск
|8.
|«Спартак»
|67
|29
|3
|78
|«Нефтехимик»
|«Локомотив»
От «Торпедо» в этой борьбе уже ничего не зависит – всё, что было можно, подопечные Алексея Исакова уже сделали. Самый главный результат для нижегородцев – на «Локомотив» они уже точно не попадут. А вот насчёт остального определённости пока нет – как и у оппонентов ниже.
Поэтому рассмотрим, какие условия нужны каждой из четырёх команд, чтобы финишировать в регулярке на той или иной строчке.
«Торпедо»
Займёт пятое место, если: московское «Динамо» проиграет «Ак Барсу» в основное время, а СКА наберёт не более одного очка в матче с «Шанхайскими Драконами».
Займёт шестое место, если: московское «Динамо» наберёт как минимум одно очко, а СКА наберёт не более одного очка или московское «Динамо» проиграет в основное время, а СКА просто победит.
Займёт седьмое место, если: московское «Динамо» наберёт как минимум одно очко, а СКА победит в любом формате.
«Динамо» Москва
Займёт пятое место, если: наберёт как минимум одно очко в матче с «Ак Барсом».
Займёт шестое место, если: проиграет в основное время, а СКА наберёт не более одного очка в матче с «Шанхайскими Драконами».
Займёт седьмое место, если: проиграет в основное время, а СКА одержит победу в любом формате.
Эти две команды ни при каких раскладах не опустятся ниже седьмого места. А в самой интересной ситуации оказался СКА – армейцы могут как подняться на пятую или шестую строчку, так и упасть на восьмую, так как их ошибку в любой момент может подкараулить «Спартак».
СКА
Займёт пятое место, если: победит в матче с «Шанхайскими Драконами», а московское «Динамо» проиграет «Ак Барсу» в основное время.
Займёт шестое место, если: победит в любом формате, а московское «Динамо» наберёт как минимум одно очко.
Займёт седьмое место, если: 1) наберёт одно очко, а «Спартак» наберёт не более одного очка в матче с «Нефтехимиком» или 2) проиграет в основное время, а «Спартак» тоже проиграет в основное время.
Займёт восьмое место, если: 1) наберёт одно очко, а «Спартак» победит в матче с «Нефтехимиком» или 2) проиграет в основное время, а «Спартак» наберёт хотя бы одно очко.
«Спартак»
Займёт седьмое место, если: 1) победит «Нефтехимик», а СКА наберёт не более одного очка в матче с «Шанхайскими Драконами» или 2) наберёт одно очко, а СКА проиграет в основное время.
Займёт восьмое место, если: 1) СКА победит в матче с «Шанхайскими Драконами», или 2) проиграет «Нефтехимику» в основное время, или 3) наберёт одно очко, но СКА тоже наберёт как минимум одно очко.
Самая прекрасная часть – матчи московского «Динамо», СКА и «Спартака» начнутся в одно время. Это значит, что по ходу вечера ситуация в таблице может измениться не один раз, а интрига продержится до самого конца. Нам же остаётся только понаблюдать за этим.