Русский лидер «Коламбуса» в опале после смены тренера. Ждём Воронкова в «Ак Барсе»?

Дмитрий Воронков не играет за «Коламбус» с 13 марта. Российский нападающий по решению тренера пропустил последние три матча «жакетов» – с «Филадельфией», «Каролиной» и «Рейнджерс», а суммарно Воронков не играл в шести из семи последних встреч клуба.

Увольнение Дина Эвасона и приглашение на его место Рика Боунесса с самого начала не сулило Дмитрию ничего хорошего. Будучи одним из лидеров команды, он сначала улетел в четвёртое звено, затем угодил в ротацию, а теперь будто бы и вовсе не входит в планы нового тренерского штаба. Что делать в такой ситуации Воронкову и может ли он летом вернуться в КХЛ?

Рик Боунесс и Дмитрий Воронков Фото: Getty Images

12 января – Дмитрий Воронков эффектно забрасывает в овертайме «Юте» и становится первой звездой матча. У него на тот момент 29 (16+13) очков в 45 играх. Не выдающаяся статистика, но и точно не провальная, особенно для команды уровня «Коламбуса» и стиля игры Воронкова. А вот дальнейшие выступления Дмитрия вызывают вопросы. Он провёл с той отсечки 17 встреч, в которых набрал всего 3 (1+2) очка. Во многом, конечно, подобное падение результативности связано с количеством игрового времени при новом тренере «Коламбуса» Боунессе. Уже 23 января, спустя буквально неделю с момента назначения на пост, он отвёл некогда игроку первого звена всего шесть с лишним минут на площадке. Так мало Дмитрий в НХЛ не играл никогда. Действия коуча можно было бы списать на дисциплинарную меру, если бы такая практика не превратилась в систему.

Воронков при Боунессе – игрок четвёртого звена, со средним игровым временем меньше 10 минут. И всё же бить в колокол в конце января не хотелось, оставалась надежда, что тренер и игрок притрутся друг к другу и после олимпийской паузы Воронкову найдут место в свежих тактических задумках нового штаба. Однако ситуация стала только хуже. 8 марта он впервые в сезоне пропустил матч именно по решению тренера. Вместо него в состав ввели Конора Гарланда, которого выменяли у «Ванкувера». 13 марта Дмитрия выпустили против «Флориды», хотя временем на площадке вновь не побаловали. А дальше – запас. При этом даже сейчас Воронков — шестой бомбардир команды и всего три очка уступает Шону Монахану, регулярно играющему у Боунесса в первых звеньях.

Дмитрий Воронков и Шон Монахан Фото: Justin Berl/Getty Images

Раньше при Эвасоне именно с Монаханом и другим россиянином Кириллом Марченко Воронков чаще всего и выходил на лёд. И хоть в чистом мастерстве Шону и Кириллу Дмитрий, безусловно, уступал, зато он неплохо страховал своих креативных партнёров сзади, добавлял звену гибкости и физической мощи. Занести «с мясом» шайбу в ворота, создать пространство для партнёров, побороться в средней зоне – всё это к Дмитрию. Но Боунесс как тренер старой школы подходит к вопросу обязанностей силового форварда куда строже. К тому же Рик ставит на активный и быстрый хоккей с прессингом по всей площадке, и Воронкову в нём куда сложнее показывать свои главные качества. Вернее, габариты позволяют нападающему эффективно действовать под воротами в большинстве, он до сих пор с отрывом первый по количеству голов при численном преимуществе.

Только вот место в этом самом большинстве Дмитрий, по мнению нового тренера «Блю Джекетс», не заслужил. Претензии в адрес Воронкова идут не только из-за непосредственно его стиля игры, но и из-за коммуникации, вернее, из-за её отсутствия. Боунесс привык напрямую разговаривать с хоккеистами, а как общаться с Воронковым, чей английский даже на третий год пребывания в Америке оставляет желать много лучшего… Он его не знает вообще. «Язык – большая проблема. Когда я с ним общаюсь, то слежу, чтобы ничего не потерялось при переводе. Он большой, сильный, готовый к силовой борьбе парень. Он очень трудолюбив, охотно вступает в силовую борьбу при отборе шайбы, очень эффективен. Мы просто хотим, чтобы он правильно использовал свои габариты», – сетовал специалист. Вспоминая, что и на родном русском Воронков далеко не красноречив, понимаешь, что претензии Боунесса объяснимы.

Рик Боунесс Фото: Jason Mowry/Getty Images

Дмитрий в принципе весьма закрытый человек, с трудом меняющий привычную среду. Первый год в НХЛ был для него сложным, в первую очередь из-за новых бытовых реалий. Воронков даже подумывал над тем, чтобы сорваться и вернуться в КХЛ, однако успешный в плане результативности первый сезон и затем такой же второй убедили как самого хоккеиста, так и руководство «Коламбуса» продлить сотрудничество. $ 8,35 млн за два сезона – неплохая сделка для скромного парня из Ангарска. Но, глядя на текущие проблемы Воронкова, думаешь — а не вернётся ли он летом в ставший родным «Ак Барс»? В Казани Дмитрия, разумеется, ждут всегда, и даже проблемы с потолком зарплат Марат Валиуллин точно решит. Однако будет обидно потерять для НХЛ ещё одного игрока с российским паспортом на дефицитной позиции центрфорварда, учитывая, что его уровень лучшей лиге мира вполне соответствует.

Другой вариант – настаивать на обмене. У всех перед глазами пример Егора Чинахова, не поладившего с Эвасоном. Егор был недоволен сменой своей роли в команде ещё в концовке прошлого сезона, скомканного из-за травм, а в этом уже открыто требовал трейда. Путём хитрых манипуляций Чинахов оказался в «Питтсбурге», где, играя вместе с Евгением Малкиным, вновь обрёл себя. Воронков всплывал в списках на потенциальный обмен в этот дедлайн, только команду так и не сменил. А значит, минимум до июля он игрок «жакетов», причём давить на Боунесса из-за игровых проблем у Воронкова не будут ни руководство, ни местная пресса. Ветеран после нескольких лет простоя реально взбодрил клуб, который был на дне, и уверенно идёт в зоне уайлд-кард. Какие тогда вопросы к главному тренеру и кого вообще волнует судьба русского нападающего? Кроме его самого.