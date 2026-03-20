Когда Овечкин забьёт 1000-й гол в НХЛ?

Мы всё подсчитали. Теперь мы знаем две самые вероятные даты, когда Великая восьмёрка покорит очередное великое достижение.

Александр Овечкин вновь приблизился к важной вехе. Капитан «Вашингтона» оказался всего в одном шаге от того, чтобы забить 1000-й гол в карьере в НХЛ.

На данный момент на счету Ови 999 шайб: 922 в регулярных чемпионатах и 77 – в плей-офф. Пока что рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Величайший, правда, прошёл даже чуть дальше, завершив карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф). Так что Александр готовится повторить это уникальное достижение канадца.

У «Вашингтона» в нынешнем сезоне впереди всего 13 матчей. Это значит, что у Овечкина осталось не так много возможностей наконец разменять 1000. Особенно если учесть, что в этом чемпионате нападающий «столичных» отличался затяжными сухими сериями — в шесть, семь и девять встреч. Сейчас на его счету всего 25 голов в 69 матчах.

Тем не менее Алекс вряд ли согласится завершать сезон (а может, и карьеру), остановившись на показателе в 999 шайб. 1000-му точному броску точно быть. Вот только когда?

Мы задались этим вопросом, всё рассчитали и узнали вероятные даты этого события.

Краткий ответ: в матче либо с «Колорадо» 22 марта, либо с «Рейнджерс» 6 апреля.

А для тех, кому интересно, как мы пришли к таким выводам, предоставляем и полный ответ.

Методология

В этом тексте мы отойдём от привычного формата мнения и для того обратимся к математике, чтобы не полагаться на человеческий фактор так сильно и найти больше логических обоснований. Мы составим свою формулу, состоящую из нескольких переменных.

Мы возьмём за основу три вида факторов, которые, на наш взгляд, в нынешнем сезоне больше всего сказываются на результативности Овечкина — локальные, общие и постоянные.

Начнём с первого вида — локальных факторов. Сюда мы отнесём закономерности, которые отчётливо заметны в рамках исключительно текущего сезона. Здесь мы отметили следующие факторы:

1.1. Забивал ли уже Овечкин определённой команде в нынешнем сезоне?

Удивительным образом получилось так, что форвард в рамках текущей регулярки более чем в одном матче поражал ворота всего двух команд — «Монреаля» (пять шайб) и «Нью-Джерси» (две шайбы). Без учёта «Канадиенс» и «Дэвилз» Овечкин в нынешнем сезоне ни разу не забивал одной конкретной команде больше, чем в одной встрече. Суммарно вышло 18 команд:

Команда Дата Количество голов «Миннесота» 18 октября 2025 года 1 «Коламбус» 25 октября 2025 года 1 «Сент-Луис» 6 ноября 2025 года 1 «Каролина» 11 ноября 2025 года 1 «Нью-Джерси» 16 ноября 2025 года 1 «Лос-Анджелес» 18 ноября 2025 года 1 «Эдмонтон» 20 ноября 2025 года 1 «Монреаль» 21 ноября 2025 года 3 «Виннипег» 27 ноября 2025 года 1 «Айлендерс» 30 ноября 2025 года 1 «Сан-Хосе» 4 декабря 2025 года 2 «Нью-Джерси» 28 декабря 2025 года 1 «Анахайм» 6 января 2026 года 2 «Даллас» 8 января 2026 года 1 «Чикаго» 10 января 2026 года 1 «Нэшвилл» 12 января 2026 года 1 «Калгари» 24 января 2026 года 1 «Сиэтл» 28 января 2026 года 1 «Монреаль» 3 марта 2026 года 2 «Оттава» 19 марта 2026 года 1

Таблица 1. Кому и сколько забивал Овечкин в сезоне-2025/2026?

Если команды нет в этом списке, то мы добавляем один балл. Если есть, то не добавляем ничего.

1.2. Где проходит матч?

В этой регулярке Ови забил 10 голов на домашней арене и 15 — на гостевых стадионах. Если учитывать, что у хоккеиста была самая продолжительная сухая серия в домашних матчах в карьере, кажется, что этот фактор играет роль в нынешнем сезоне.

Если матч гостевой, то мы будем прибавлять 0,5 балла. Если домашний, то ничего не будем менять.

Переходим ко второму виду — общим факторам. Они не связаны с Овечкиным, но должны повлиять на его результативность. Всего их два.

2.1. В какой форме находится соперник?

Этот фактор непосредственно влияет на то, насколько хорошо команда с противоположной стороны площадки будет играть. Помимо этого, есть и прямая зависимость — если «Вашингтон» к концу матча будет вести «+2», то велики шансы увидеть Овечкина на льду, когда соперник снял вратаря. То есть повышается возможность забить в пустые ворота.

Если команда подходит к встрече с серией поражений (от трёх проигрышей подряд и больше), то мы добавляем один балл. Если имеет больше двух поражений в последних пяти матчах, то добавляем 0,5 балла.

Примечание 1. Два вышеописанных условия могут наложиться друг на друга, поэтому, если команда потерпела пять поражений подряд, то есть подходит под оба критерия, мы будем относить это к первому фактору и, соответственно, добавим один балл. Если проиграла четыре матча подряд, но в последнем/предпоследнем одержала победу, то это +0,5 балла.

Примечание 2. Мы принимаем, что здесь и в следующем факторе присутствует некоторая условность, поскольку к моменту матча всё может поменяться. Но мы целенаправленно оставляем его, потому что, во-первых, это всё-таки влияет на то, какой будет результативность хоккеиста, а во-вторых, если учитывать, сколько встреч осталось до конца регулярки, глобально что-то вряд ли изменится.

2.2. Положение в таблице.

Мотивация также влияет на то, как соперники будут играть. Поэтому мы разделим команды на три вида. Как за отставание, которое ещё позволяет команде надеяться на попадание в плей-офф, так и за отрыв, который позволяет команде чувствовать себя более комфортно, мы возьмём отставание «Вашингтона» от топ-8 — то есть семь очков.

I. Если соперник находится в пределах семи очков от зоны плей-офф включительно, то мы ничего не прибавим, потому что у команды есть высокая мотивация (надежда на плей-офф, как мы выяснили, сохраняется). То же самое касается команд, которые оторвались от восьмого места менее чем на семь очков и ещё не гарантировали себе место в топ-8.

II. Если соперник оторвался от восьмого места на 7+ очков, то мы добавим 0,5 балла. Такой отрыв значит, что команда уже может чувствовать себя комфортно, так как с высокой вероятностью уже не выпадет из топ-8, но она ещё может либо бороться за локальные цели (забраться повыше, например), что способно повлиять на её мотивацию (идёт в минус «Вашингтону»), либо уже готовиться к плей-офф и экспериментировать (это идёт в плюс «Вашингтону»). Поэтому только 0,5 балла.

III. Если соперник отстал от зоны плей-офф более чем на семь очков, то мы добавляет один балл. Вряд ли у такой команды мотивация схожа с теми, кого мы описали выше. По сути, эти команды просто доигрывают сезон.

К третьему виду относятся те условия, на которые мы смотрим с позиции времени. Поскольку в этом сезоне у нападающего во многом другая обстановка и совершенно иной график результативности, здесь мы будем говорить всего об одном факторе:

3.1. Как часто Ови забивал команде?

В нынешнем сезоне Александр уже доказывал, что любимые «жертвы» остаются таковыми вне зависимости от формы нападающего. Так, в этой регулярке в ворота «Монреаля» он отгрузил пять шайб — хет-трик в 21 ноября 2025 года и дубль 1 марта 2026 года.

Сюда мы отрядим все команды, которым Овечкин забил больше 40 голов — именно эта отсечка кажется нам разумной для выборки. В противном случае в список попало бы больше половины команд НХЛ.

Таким образом, тут будет 12 франшиз: «Виннипег»/«Атланта» (58), «Каролина» (53), «Филадельфия» (52), «Тампа-Бэй» (51), «Айлендерс» (46), «Рейнджерс» (46), «Флорида» (45), «Торонто» (45), «Монреаль» (44), «Нью-Джерси» (44), «Питтсбург» (43) и «Баффало» (42).

Этот фактор как довольно глобальный и относительно постоянный мы возьмём за коэффициент. Если команда есть в списке, то общую сумму мы умножаем на 1,5. Если её нет, то тогда умножаем на 1 — то есть никак не меняем.

Это все факторы, которые, на наш взгляд, реально играют роль в данном вопросе. Однако сделаем несколько уточнений:

1. Форма «Вашингтона» не учитывается, потому что за основу берётся то, что «столичные» стремятся попасть в плей-офф.

2. Мы не берём за фактор то, когда Овечкин в последний раз забивал. В нынешнем сезоне у него были и результативные серии, и продолжительные засухи. То есть какой-то зависимости мы не нашли.

Расчёты

Переходим непосредственно к расчётам.

Команда Забивал ли в этом сезоне? Где проходит матч? Форма Положение Любимая ли «жертва»? Итоговый результат «Нью-Джерси» — — — 1 *1,5 1,5 «Колорадо» 1 — 1 0,5 *1 2,5 «Сент-Луис» — 0,5 0,5 0,5 *1 1,5 «Юта» 1 0,5 0,5 — *1 2 «Вегас» 1 0,5 0,5 — *1 2 «Филадельфия» 1 — — — *1,5 1,5 «Нью-Джерси» — 0,5 — 1 *1,5 2,25 «Баффало» 1 — — 0,5 *1,5 2,25 «Рейнджерс» 1 0,5 1 1 *1,5 5,25 «Торонто» 1 0,5 0,5 1 *1 3 «Питтсбург» 1 0,5 0,5 — *1,5 3 «Питтсбург» 1 — 0,5 — *1,5 2,25 «Коламбус» — 0,5 — — *1 0,5

Таблица 2. Каковы шансы Овечкина забить в оставшихся матчах?

Таким образом, наибольшие шансы увидеть 1000-й гол есть в матче с «Рейнджерс» 6 апреля. Здесь есть идеальные условия для этого. Кроме того, высока вероятность, что Овечкин отличится в следующих встречах с «Торонто» 9 апреля и с «Питтсбургом» 11 апреля.

Тем не менее до поездки в Нью-Йорк у «Вашингтона» будет ещё восемь матчей. То есть юбилейный гол может случиться ещё раньше.

В таком случае стоит приглядеться ко встречам «столичных» с «Дэвилз» в Нью-Джерси 3 апреля и с «Баффало» 5 апреля, но особенно — с «Колорадо» 22 марта.

Конечно, эти расчёты — лишь попытка придать какую-то более упрощённую форму предположениям и прогнозам, которых сейчас может быть огромное множество. Выведенная формула наверняка неидеальна, и вы будете абсолютно правы, если напишете об этом в комментариях. Да и в целом, как известно, гадать — неблагодарное дело.

Но всё-таки попытаться прикинуть — и сделать это обоснованно, — где, когда и кому Овечкин может забить 1000-й гол, кажется нам важным. Всё же формула кажется нам довольно обоснованной. К тому же мы получили лишнюю возможность прокрутить в голове, что было у Ови в сезоне-2025/2026, и напомнить, что ещё осталось.

А там, глядишь, Великая восьмёрка забьёт уже в следующем матче и вновь разобьёт все прогнозы. Он умеет и любит это делать. Но мы будем только рады.

Автор сам создавал формулу и вёл подсчёты, ничего не «списывая» у зарубежных коллег, так что, если хотите узнать ещё что-нибудь интересное от него, — заходите в его личный телеграм-канал «Цельнометаллический журналист».