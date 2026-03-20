Результаты матчей КХЛ за 20 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Американец повторил рекорд Гусева, Зыков и Тодд оформили хет-трики. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 20 марта 2026 года
Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 12 шайбами, «Спартак» уступил «Нефтехимику».

20 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жаровский (Алалыкин, Сучков) – 04:41 (5x5)     1:1 Бикмуллин (Мачулин, Кагарлицкий) – 43:07 (5x4)     2:1 Хохлачёв (Цулыгин, Пименов) – 58:45 (5x4)    

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский забил первый гол. На 44-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Александр Хохлачёв вывел уфимцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Веккионе, Морелли) – 03:17 (5x5)     1:1 Кошелев (Косолапов, Абрамов) – 23:32 (5x5)     2:1 Абрамов – 65:00    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

На четвёртой минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 24-й минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Светлаков (Григоренко, Юсупов) – 33:10 (5x5)    

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 1:0.

На 34-й минуте нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забил единственный гол в этой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 04:34 (5x5)     2:0 Кузнецов – 06:32 (5x5)     3:0 Энас (Диц, Лимож) – 18:30 (5x5)     4:0 Липский (Хэмилтон, Шипачёв) – 23:10 (5x5)     5:0 Энас (Пинчук, Диц) – 24:44 (5x5)     6:0 Диц (Кузнецов, Сотишвили) – 33:47 (5x5)     6:1 Спронг (Кизимов, Юдин) – 38:05 (5x4)     7:1 Кузнецов (Лимож, Смит) – 42:44 (5x4)     7:2 Спронг – 46:53 (5x5)     8:2 Сотишвили (Хэмилтон, Стась) – 52:45 (5x5)    

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 8:2.

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов (трижды), Сэм Энас (дважды), Даниил Липский, Даррен Диц и Даниил Сотишвили. Две шайбы гостей на свой счёт записал Даниэль Спронг.

Энас набрал 89-е очко и повторил рекорд Никиты Гусева по результативности за один регулярный чемпионат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Селезнёв, Квартальнов) – 22:02 (5x5)     1:1 Рубцов (Гутик, Филин) – 23:41 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Гутик) – 34:47 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 35:08 (5x5)     2:3 Артамонов – 65:00    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На 23-й минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Спартака» Герман Рубцов сравнял счёт. На 35-й минуте Рубцов вывел красно-белых вперёд, оформив дубль. На 36-й минуте нападающий нижнекамцев Григорий Селезнёв восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Фрейз (Кирьянов, Береглазов) – 17:34 (5x5)     2:0 Берёзкин (Каюмов) – 28:56 (5x5)     2:1 Нечаев (Галенюк, Полтавчук) – 53:49 (6x4)     3:1 А. Радулов (Паник) – 58:34 (en)     4:1 Николаев (Фрейз) – 59:03 (5x5)    

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 29-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославской команды. На 54-й минуте нападающий Игорь Нечаев сократил отставание «Металлурга». На 59-й минуте форвард Александр Радулов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев. На последней минуте нападающий Илья Николаев забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 7
Ак Барс
Казань
1:0 Кудрявцев – 08:20 (4x5)     2:0 Зинченко (Кол, Дер-Аргучинцев) – 16:38 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов, Билялов) – 18:37 (4x5)     3:1 Ильенко (Адамчук, Сергеев) – 19:17 (5x4)     3:2 Миллер (Тодд, Сафонов) – 30:14 (5x4)     3:3 Хмелевски (Сафонов, Тодд) – 39:54 (5x3)     3:4 Тодд (Галимов, Сафонов) – 40:33 (5x3)     4:4 Галимов (Чернов, Бондарь) – 44:53 (5x5)     4:5 Тодд (Галимов, Хмелевски) – 47:05 (5x4)     4:6 Тодд – 58:59 (en)     5:6 Чернов (Адамчук) – 59:14 (5x5)     5:7 Барабанов (Галимов, Марченко) – 59:37 (en)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 7:5.

На девятой минуте нападающий «Динамо» Павел Кудрявцев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов сократил отставание «Ак Барса».

На 20-й минуте форвард Артём Ильенко вернул хозяевам былое преимущество. На 31-й минуте защитник Митчелл Миллер отыграл одну шайбу казанцев. На 40-й минуте нападающий гостей Александр Хмелевски сравнял счёт.

На 41-й минуте форвард Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Динамо» восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Тодд вновь вывел казанцев вперёд, оформив дубль. На последней минуте Тодд оформил хет-трик. На последней минуте форвард Артём Чернов сократил отставание бело-голубых. Спустя 23 секунды нападающий Александр Барабанов вернул гостям былое преимущество, установив окончательный счёт — 7:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Вагнер (Саттер, Кленденинг) – 06:35 (5x5)     1:1 Недопёкин (Дишковский, Романов) – 08:08 (5x5)     2:1 Гримальди (Короткий, Галенюк) – 10:08 (5x5)     3:1 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 13:30 (5x4)     4:1 Зыков (Хайруллин, Плотников) – 26:34 (5x4)     5:1 Зыков (Хайруллин, Воробьёв) – 57:21 (5x4)    

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:1.

На седьмой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На девятой минуте форвард СКА Никита Недопёкин сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Рокко Гримальди вывел армейцев вперёд. На 14-й минуте форвард Валентин Зыков забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 27-й минуте Зыков оформил дубль. На 57-й минуте Зыков стал автором хет-трика в этой встрече, установив окончательный счёт — 5:1.

