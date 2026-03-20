Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 12 шайбами, «Спартак» уступил «Нефтехимику».

Американец повторил рекорд Гусева, Зыков и Тодд оформили хет-трики. Итоги дня в КХЛ

20 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На пятой минуте нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский забил первый гол. На 44-й минуте форвард «Сочи» Рафаэль Бикмуллин сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Александр Хохлачёв вывел уфимцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Барыс» из Астаны. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 2:1.

На четвёртой минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 24-й минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 1:0.

На 34-й минуте нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забил единственный гол в этой встрече.

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 8:2.

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов (трижды), Сэм Энас (дважды), Даниил Липский, Даррен Диц и Даниил Сотишвили. Две шайбы гостей на свой счёт записал Даниэль Спронг.

Энас набрал 89-е очко и повторил рекорд Никиты Гусева по результативности за один регулярный чемпионат.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

На 23-й минуте нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Спартака» Герман Рубцов сравнял счёт. На 35-й минуте Рубцов вывел красно-белых вперёд, оформив дубль. На 36-й минуте нападающий нижнекамцев Григорий Селезнёв восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

На 18-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз забил первый гол. На 29-й минуте форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославской команды. На 54-й минуте нападающий Игорь Нечаев сократил отставание «Металлурга». На 59-й минуте форвард Александр Радулов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев. На последней минуте нападающий Илья Николаев забил четвёртый гол хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 7:5.

На девятой минуте нападающий «Динамо» Павел Кудрявцев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Иван Зинченко удвоил преимущество бело-голубых. На 19-й минуте нападающий Кирилл Семёнов сократил отставание «Ак Барса».

На 20-й минуте форвард Артём Ильенко вернул хозяевам былое преимущество. На 31-й минуте защитник Митчелл Миллер отыграл одну шайбу казанцев. На 40-й минуте нападающий гостей Александр Хмелевски сравнял счёт.

На 41-й минуте форвард Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На 45-й минуте нападающий «Динамо» восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Тодд вновь вывел казанцев вперёд, оформив дубль. На последней минуте Тодд оформил хет-трик. На последней минуте форвард Артём Чернов сократил отставание бело-голубых. Спустя 23 секунды нападающий Александр Барабанов вернул гостям былое преимущество, установив окончательный счёт — 7:5.

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 5:1.

На седьмой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На девятой минуте форвард СКА Никита Недопёкин сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Рокко Гримальди вывел армейцев вперёд. На 14-й минуте форвард Валентин Зыков забросил третью шайбу в ворота китайского клуба. На 27-й минуте Зыков оформил дубль. На 57-й минуте Зыков стал автором хет-трика в этой встрече, установив окончательный счёт — 5:1.

