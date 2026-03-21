Никишин – новый рекордсмен «Каролины»! Зарешал в овертайме и вернул лидерство на Востоке

«Каролина» продолжает борьбу за первое место на Востоке НХЛ. По дополнительным показателям «ураганы» и так опережали «Баффало», который, проведя на один матч больше, шёл вровень с подопечными Бриндамора. Но единоличного лидерства у команды из Роли не было, и в гостевой игре с «Торонто», который практически лишился шансов на попадание в плей-офф, у «Харрикейнз» была хорошая возможность вновь вырваться вперёд в гонке за первый посев.

Получилось это сделать далеко не сразу, поскольку к концу первого периода хозяева площадки вели с минимальным преимуществом. При этом «листья» бросали в два раза реже – одного из их четырёх бросков хватило, чтобы пробить Брэндона Басси, а вот Джозеф Уолл справился со всеми восемью попытками от хоккеистов «Каролины».

Однако во втором периоде игроки «Харрикейнз» заметно нарастили активность, и это принесло свои плоды – в первой половине второго периода Джордан Стаал на последней секунде реализовал двойной малый штраф Брэндона Карло, а немногим после экватора встречи Эрик Робинсон успешно исполнил штрафной бросок.

Попытка получилась, вероятно, не самой изящной, но при этом эффективной. Хотя лидерство «ураганов» после неё продлилось чуть дольше минуты – ответный удар Джона Тавареса получился незамедлительным.

Ещё до второго перерыва К’Андре Миллер успел вернуть преимущество в счёте гостям, но и на это у подопечных Крэйга Берюбе позже нашёлся ответ – Вильям Нюландер в середине третьего периода в очередной раз восстановил равновесие и перевёл игру в овертайм.

Там и настало время хоккеиста, которого впоследствии признают первой звездой матча. И особенно приятно, что им стал россиянин – через 41 секунду после начала дополнительного времени Александр Никишин, выйдя на смену вместо Джейккоба Славина, принял пас от Сета Джарвиса, улучшил позицию и неотразимо бросил из-под Джейка Маккейба.

Шайба после слегка глухого «дзынь» отскочила от штанги и влетела в сетку – вот так «Каролина» одержала вторую подряд победу в овертайме.

Александр установил рекорд «Харрикейнз» – ранее ни один защитник-новичок в истории клуба не забрасывал 10 шайб за регулярный сезон. А всего в активе Никишина 27 очков в первой полноценной кампании в НХЛ – от абсолютного рекорда Брэда Шоу для защитников-дебютантов «ураганов» его отделяют восемь результативных действий.

Род Бриндамор отметил Александра после матча: «У него было несколько хороших моментов ранее в игре. В большинстве он бросил пару «бомб». Этот бросок не был такой «бомбой», но случилось, что случилось. Он хорошо обработал шайбу и бросил в момент, когда вратарь этого не видел. Хорошо для него, хорошо для нас».

Защитник «Каролины» К’Андре Миллер тоже не поскупился на комплименты: «Чёрт, он умеет бросать. Я бы не хотел быть на месте голкипера, который пытается отразить его бросок. Он умеет забивать и становится лучше с каждым матчем, за этим классно наблюдать. Очевидно, он очень мастеровитый, и мы верим, что он будет расти и дальше продолжать своё дело. Много хороших вещей в его исполнении».