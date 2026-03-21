Давид одолеет Голиафа! «Сибирь» пройдёт «Металлург» в плей-офф КХЛ?

Регулярный чемпионат КХЛ подошёл к концу, все участники плей-офф определились, пары сформировались, а главные игры уже начнутся в понедельник. В гладкой части сезона были сенсации, однако борьбы за восьмёрку как таковой не получилось: на Западе троица аутсайдеров самоустранилась уж слишком быстро, на Востоке «Адмирал» и «Барыс» провалили вторую часть регулярки, а «Амур» собственноручно уничтожил свои шансы ещё в январе.

«Металлург» стал украшением регулярного чемпионата – команда безоговорочно и с запасом выиграла Кубок Континента, забросила больше всех шайб, побив рекорд результативности КХЛ, и создала одну из лучших троек нападения лиги, которая в один момент сравнивалась с сочетанием Мозякин – Коварж – Зарипов. Жаль, что в плей-офф мы её не увидим – Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы.

«Сибирь» со скрипом начала регулярный чемпионат, провалила вторую половину сентября, отправила в отставку Вадима Епанчинцева, а затем провела худший период в истории КХЛ, вылив в пылающий огонь канистру с бензином и назначив на пост главного тренера Вячеслава Буцаева.

После 11-го поражения подряд специалист был отправлен в отставку, а ситуацию временно должен был исправить Ярослав Люзенков, который стал исполняющим обязанности главного тренера. Уже через два месяца приставка «и. о.» была снята Попечительским советом клуба, а «Сибирь» за короткий срок смогла преодолеть путь от посмешища до крепкого и неудобного соперника.

В паре «Металлург» — «Сибирь» фаворит очевиден – им является магнитогорский клуб. Можно даже сказать, что это встреча Давида и Голиафа с точки зрения класса. Однако не в буквальном смысле – так, Давидом представляется именно команда Разина.

Но настолько ли всё очевидно в этой паре? Почему новосибирцам не дают шансов? Может ли команда, уничтожающая всех в регулярке, провалиться?

Очные встречи команд в регулярном чемпионате

Это факультативная часть рассказа, потому что эти игры никогда ничего не значат, а если учитывать обстоятельства тех встреч, особенно.

В сентябрьской встрече «Металлург» дома одержал волевую победу, отыгравшись с 1:3, а у «Сибири» в основном составе были только два защитника, у которых есть опыт игры в КХЛ. То был предпоследний матч Епанчинцева на посту главного тренера.

В октябре «Сибирью» руководил уже Буцаев, новосибирцы смогли зацепить одно очко, однако «Металлург» в том матче не играл на максимум, а также разбазарил невероятное количество голевых моментов.

В январской встрече в Магнитогорске состоялась реинкарнация Михаила Бердина, который выдал один из мощнейших вратарских перформансов и помог «Сибири» увезти два очка.

Последний матч перед окончанием регулярки был уже не нужен «Металлургу», однако и тут магнитогорцы одержали победу, получив на стыке третьего периода и овертайма девять (де-факто семь) минут большинства.

Причины, по которым «Сибирь» может выиграть серию

Вратари

Вратарская бригада – самое слабое место нынешнего «Металлурга». Александра Смолина и Илью Набокова нельзя назвать топовыми голкиперами по нынешнему сезону, а герой чемпионского магнитогорского похода откровенно проваливает вторую регулярку подряд. Во многом виноват тот самый плей-офф 2024 года, где Илья прыгнул выше головы и задрал неприличную планку собственного восприятия в глазах общественности.

Смолин должен начать серию с «Сибирью», однако его кубковый опыт исчисляется 103 минутами, которые были сыграны в двух плей-офф – полчаса в полуфинальном матче с «Автомобилистом», где уже всё было ясно, а также третья встреча с «Авангардом» годом ранее.

Кто-то может возразить, что Набокову два года назад это не помешало стать самым ценным игроком плей-офф, но то было исключение из правил, которое только подтверждает его. На фоне того же СКА в прошлом сезоне, который ударился в якобы появившийся тренд, это отлично видно.

У «Сибири» же сейчас без преувеличения одна из лучших бригад в КХЛ. Статус Антона Красоткина был немного пошатнут неудачным прошлым сезоном, однако в этом голкипер вернулся на былой уровень и долгое время был чуть ли не единственным светлым пятном команды.

Михаил Бердин выменивался из Казани для того, чтобы разгрузить пахавшего за двоих Красоткина, однако после неудачного дебютного матча собрался, а под конец регулярки стал играть больше своего коллеги, выдавая роскошное выступление одно за другим, позволив команде чуть пораньше решить задачу с выходом в плей-офф.

Оба вратаря «Сибири» предельно мотивированы – Бердину надо спасать карьеру, доказать, что он ещё в обойме, что он способен быть первым на уровне КХЛ, а Красоткину надо наработать на новый контракт, где бы он ни был подписан.

Серия может предпринять любой оборот, только при неудачном выступлении одного из вратарей «Сибири» его может заменить другой без потери качества, а в «Металлурге» при такой же ситуации может начаться чехарда.

Стиль игры

С тем, что игра «Металлурга» уникальна и зрелищна, никто спорить не будет. Однако как это будет работать в контексте кубковых игр? Стоит напомнить, что два года назад таким «мягкотелым» магнитогорский клуб не был. В составе команды полезно играли фактурные Карпов и Акользин, в первом звене зажигал топовый двусторонний форвард Зернов, а под кожу лез Гребёнкин. Сейчас подобным «Металлург» похвастаться не может.

К тому же смущает центральная линия победителя регулярки. Первый центр команды – молодой крайний форвард. Да, Канцеров провёл роскошный сезон, стал лучшим снайпером КХЛ – к его атакующим способностям вопросов нет, это большой талант. Но данных для игры в центре с широким спектром обязанности как впереди, так и сзади всё же Роману ещё не хватает.

Тот же Исхаков, который, может быть, играет в центре от безысходности, тоже один из примеров нехватки квалифицированных центральных в команде. Наверное, в такой ситуации больше игрового времени начнёт получать Люк Джонсон, однако давайте не забывать, что это нападающий четвёртого звена.

Нельзя сказать, что «Сибирь», как «Авангард» в регулярке, будет сильно душить «Металлург» в прессинге, у борта, во всех горячих зонах – уровень игроков и стиль у Новосибирска другой. Однако этой уязвимостью команда Люзенкова точно попробует воспользоваться.

Да и линия центральных у «Сибири» выглядит крепче – Неколенко, Абрамов, Пьянов, Андреофф, Локтионов, Климович. Стоит подчеркнуть – не лучше, а именно крепче. В плей-офф это может иметь более веское значение.

Текущая форма

«Металлург» попал в ловушку, где с февраля им абсолютно стал неинтересен регулярный чемпионат.

Магнитогорцы закрепились на первом месте Востока ещё в сентябре и каждый месяц только увеличивали отрыв от остальных. Это проблема не только продлённой на месяц регулярки, но и малого количества команд в лиге.

Андрей Разин прямо говорил на пресс-конференциях, что ждёт начала плей-офф по причине отсутствия мотивации в регулярке. На форме это не могло не сказаться. С февраля «Металлург» необычно много для себя стал уступать, в некоторых матчах выглядел командой, которой незачем играть, а в конце регулярного чемпионата устроил серьёзную ротацию.

«Сибирь» находилась в противоположной ситуации – всё это время новосибирцы хлестались за плей-офф, не жалея себя. Каждая игра подопечных Люзенкова была матчем плей-офф в миниатюре – «снежинки» много блокировали, выстраивали монолитную оборону, побеждали соперников выше классом и выбивали из себя душок ни на что не способной команды.

В плей-офф фактор текущей формы иногда становится решающим. Конечно, все эти примеры больше идут из НХЛ, но это не означает, что в КХЛ такое невозможно.

«Металлург» тяжело входит в серии первого раунда

Неизвестно, какой путь выберет Андрей Разин для подготовки команды в плей-офф, однако на протяжении его двух лет в Магнитогорске команда очень тяжело начинала кубковые игры. Два года назад «Металлург» уткнулся в упорный «Амур» Андрея Мартемьянова, который не давал дышать уральцам и едва не затащил серию в седьмой матч.

Тренер позже признался, что дал серьёзную нагрузку подопечным перед стартом плей-офф, и, памятуя прошлую победу, Разин вполне может это повторить, недооценив значение первого раунда и соперника по нему.

В прошлом году «Металлург» после трёх матчей устроился на 0-3 в серии с «Авангардом» и только потом начал показывать игру, за счёт которой можно было пройти Ги Буше и его команду. Две встречи были проиграны в овертайме, однако сравнивать вторую и третью игру с четвёртой и пятой нельзя – магнитогорцы выглядели другими.

Возможно, в этом будет крыться шанс «Сибири».

Повторюсь, «Металлург» — фаворит с запасом. Однако это та серия, где нельзя недооценивать «Сибирь».

Новосибирцы точно поборются, и у них есть шансы преподнести самую большую сенсацию в первых раундах за всю историю КХЛ.