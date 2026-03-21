Больше не посмешище. Как «Баффало» стал лучшей командой НХЛ прямо сейчас?

У этой истории есть столько мини-сюжетов, что так сразу и не выберёшь, с какого из них стоит начать.

Возможно, стоит начать в хронологическом порядке. Тогда для этого нужно отправиться в конец последнего межсезонья.

После 14 лет без плей-офф никаких глобальных изменений, намекающих на исправление ситуации в лучшую сторону, не последовало: громкой работы на рынке не было, да и негромкой – особо тоже. Главное событие лета состоялось с горьким для клуба привкусом – обмен второго бомбардира команды в завершившемся сезоне на праворукого защитника для второй-третьей пары и молодого нападающего, чей потенциал в моменте был заметно ниже, чем у покинувшего клуб игрока.

Немного забегая вперёд, скажу, что эта сделка сработала вообще не так, как от неё того ждали. Но это ещё один из мини-сюжетов, о котором мы обязательно поговорим чуть позже. А пока зафиксируем, что перспективы команды перед началом сезона выглядели довольно сомнительно – и 15-летний юбилей с ограниченным 82-матчевым календарём казался наиболее вероятным развитием событий.

В своём большом превью к старту регулярного чемпионата коллега поставил клубу три с минусом по пятибалльной шкале за межсезонье – спорить с ним было трудно, даже несмотря на то, что симпатии к этой команде у меня есть уже далеко не первый год. Но оптимизма летняя кампания не внушала почти никому, даже местным болельщикам – особенно на фоне того, как усилились конкуренты.

Да и внутри самой организации не поменялось абсолютно ничего – то же руководство, тот же тренерский штаб во главе со специалистом, чьи методы работы в анонимных голосованиях определяли как одни из наиболее устаревших в лиге, и, как следствие, та же самая неопределённость курса, по которому движется целая франшиза НХЛ.

Возможно, стоит начать с худшей точки клуба в этом сезоне. И такая была в начале декабря.

Ближе к концу первой декады последнего месяца 2025 года команда погрязла на самом дне конференции. Отставание от 15-го места составляло уже четыре очка (при том что коллектив выше имел матч в запасе), а во всей лиге было лишь два клуба, чьи дела были ещё хуже.

Кстати, один из них – «Нэшвилл», который к концу марта почти выправил положение и прямо сейчас после двух побед подряд над конкурентами рассчитывает на попадание в зону уайлд-кард. И даже тогда, в начале декабря, «хищники» по потерянным очкам всё равно шли на одном уровне с героями этого текста, которые после 29 встреч имели с запасом худшую в своей конференции разницу голов «-15».

Чтобы вы понимали, насколько другой была ситуация во всей лиге на тот момент, вот вам несколько фактов: «Рейнджерс», пусть и имели определённые проблемы, замыкали кубковую восьмёрку на Востоке, всего на два очка отставали от второго места (хотя при той плотности в таблице и до подвала было недалеко) и едва ли всерьёз подумывали о «пересборке», которую Крис Друри объявил через месяц с небольшим.

Лидерство там же было у «Вашингтона» – «столичные» одержали восемь побед в последних 10 матчах, шли с небольшим отрывом от группы преследователей и чувствовали себя вполне уверенно с абсолютно лучшей в конференции разницей «+28».

Никита Кучеров даже близко не находился в гонке за «Арт Росс» – в списке бомбардиров он делил только 14-е место с Уайаттом Джонстоном из «Далласа», отставая от лидера по результативности Натана Маккиннона аж на 15 очков. Справедливости ради, звезда «Колорадо» и провёл на три матча больше, но за такой короткий промежуток такой дефицит не отыграют даже инопланетяне вроде Кучерова – по темпу набора очков канадец также превосходил гения из «Тампы».

А ещё хоккейный мир не подозревал, что через несколько дней Куинн Хьюз станет одноклубником Кирилла Капризова – «Ванкувер» уже тогда начинал терпеть катастрофу, а разговоры об обмене американского защитника постепенно нарастали, однако немногие ожидали, что новым клубом Хьюза-старшего станет «Миннесота». Тем не менее спустя всего четыре дня после 9 декабря – той даты, когда герои нашего текста достигли низшей точки – Куинн оказался «дикарём».

Возможно, стоит начать и с сегодняшнего дня.

А сегодня у команды всё замечательно – первое место в дивизионе, всего два очка отставания от лидера конференции, две сухие победы подряд и рекорд клуба по продолжительности результативной гостевой серии (12 матчей), который пока не достиг своей конечной точки.

И это далеко не все её достижения: за последние три месяца был побит не один рекорд франшизы, а на днях этот клуб повторил рекорд века в лиге по количеству побед на отрезке в 40 встреч – 32 раза верх в матче брала именно эта команда. И прямо сейчас, если говорить об актуальной форме, лучше неё в лиге нет никого.

Возможно, стоит уже и произнести название этого клуба в тексте. Конечно, по многим признакам (включая заголовок) можно было давно догадаться, о ком идёт речь. Но сокрытие здесь было не ради создания интриги – это всего лишь попытка объективно, без привязки к именам, показать тот путь, который преодолел клуб за каких-то полгода, прежде чем перейти к более подробному разбору того, что же всё-таки поменялось в «Баффало». В котором, на первый взгляд, ничего особо и не поменялось.

История кардинального преображения по ходу сезона на самом деле не нова. Из относительно недавних примеров приходит на ум сказка «Сент-Луиса» образца 2019 года, когда «блюзмены» ещё в начале января шли на последнем месте в лиге, а уже в июне подняли над головой первый в своей истории Кубок Стэнли.

Нечто похожее в 2023 году едва не сотворила и «Флорида», которая в последний момент регулярки заскочила на позицию уайлд-кард и дошла до финала. Да и сейчас перед глазами есть ситуация в «Коламбусе», который всего два месяца назад замыкал таблицу Востока, а теперь идёт третьим в Столичном дивизионе.

Но если у «Блюз» и «Блю Джекетс», которым, как и «Сэйбрз», пришлось отталкиваться от самого дна, перемены в результатах связаны в первую очередь с тренерскими перестановками – в них вдохнули новую жизнь Крэйг Берюбе и Рик Боунесс соответственно – то «клинки» пошли ещё дальше.

Призывы уволить генерального менеджера Кевина Адамса звучали в «Кибэнк-центре» уже не первый год. Владелец «Баффало» Терри Пегула к ним не особо прислушивался – то ли потому, что в первую очередь его интересуют «Биллз» из НФЛ, а «Сэйбрз» перестали быть интересны после первых неудач, то ли потому, что Адамс был его человеком, который до назначения на пост генменеджера «клинков» работал в нескольких других проектах, курируемых 74-летним бизнесменом.

Кредит доверия у обладателя Кубка Стэнли в составе «Каролины» был довольно большим – на своём посту он продержался целых пять лет, о чём в эру Пегулы не мог мечтать ни один другой генменеджер (пусть их и было ещё двое). За это время был и громкий скандал с Джеком Айкелом, и спорные оправдательные высказывания про пальмы во Флориде и налоги в Нью-Йорке, и сомнительные селекционные решения.

Возможно, будь язык Адамса чуть покороче, то и отношение фан-базы «клинков» к нему было бы более лояльным. Потому что тот состав, который на протяжении последних трёх месяцев творит историю, был собран преимущественно им.

Он сохранил в клубе Далина, Томпсона, Луукконена и Самуэльссона; он выменял у «Вегаса» Така и Кребса, а также задрафтовал Ноа Эстлунда с помощью пика, который тоже оказался у «клинков» в результате сделки по Айкелу; он потратил выбор, доставшийся в рамках обмена Сэма Райнхарта во «Флориду», на Иржи Кулиха; он задрафтовал Джека Куинна и Оуэна Пауэра; он выменял Джоша Норриса, Бека Маленстина и Райана Маклауда; он решил подписать в качестве свободных агентов Джейсона Цукера и Алекса Лайона; он настоял на том, чтобы Джош Доун был частью сделки по переходу Джона Петерки в «Юту»; в конце концов, он вернул на тренерский мостик Линди Раффа – человека, с которым связаны главные успехи в истории «Баффало».

Чего Адамс не сделал, так это на нашёл способа заставить всё это работать как единый механизм. И с этим куда лучше справился Ярмо Кекяляйнен: «Он сделал акцент на двух вещах – рабочей этике и характере. Он уделял этому особое внимание, особенно на первом собрании. Вся команда действительно пытается это продвигать. Всё заключается в деталях, умении чем-то жертвовать. Вот так мы и побеждаем. Он продвигал это в команде, и она ответила. Это здорово видеть. Вижу, как команда выросла и заматерела», – рассказывал Алекс Так в январе.

Так – один из тех игроков «Сэйбрз», которых нельзя было упрекнуть в отсутствии правильной рабочей этики и характера и в предыдущие годы. Он, Томпсон и Далин – вот то ядро «клинков», которое даже в самые тёмные дни оставалось лучом света. В прошлом сезоне к этому трио добавился Райан Маклауд – Адамс отдал за центра третьего звена «Эдмонтона» перспективного Мэтта Савуа, и младший брат форварда «Авангарда» вырос в одну из ключевых фигур «Баффало».

Дуэт Маклауд – Так является одной из самых (если не самой) убойных связок меньшинства во всей лиге – и тот, и другой входят в топ-5 бомбардиров при нейтрализации численного преимущества соперника (шесть и пять очков соответственно), а Райан с пятью голами является лучшим снайпером. Во многом благодаря им меньшинство «Сэйбрз» в таком порядке – «клинки» «убили» 83,3% нарушений в этом сезоне (третье место), что значительно превышает прошлогодние показатели (76,3%, 23-е место), а больше них забивают только спецбригады «Калгари» (11 против 10).

Ещё одним ключевым элементом прогресса «Баффало» не только в меньшинстве, но и в целом, является Маттиас Самуэльссон. Американский защитник проводит безоговорочно лучший сезон в карьере, и это касается не только его результативности (12+26, «+34») – Самуэльссон стал оплотом надёжности и тем игроком, которого Рафф в первую очередь выпускает против лидеров соперника.

По среднему игровому времени его опережает лишь Далин, и разница в их айс-тайме находится исключительно в игре в неравных составах – капитан «Сэйбрз» получает немного времени в меньшинстве и забирает под себя огромную часть большинства, а вот его ассистент, который специализируется на разрушении, при розыгрыше лишнего не выходит совсем.

Остальные защитники «клинков» тоже сделали качественный шаг (а то и не один) вперёд по сравнению с прошлым сезоном – Боуэн Байрэм значительно усовершенствовал игру у собственных ворот, при этом даже слегка улучшив прежнюю результативность, а Оуэн Пауэр, несмотря на просадку в графе «очки», также стал грамотнее действовать в своей зоне и показал прогресс в умении развивать атаки из глубины.

Но всё это леворукие защитники, а «Баффало» достаточно долго искал игрока в оборону с правым хватом, который мог бы слегка разгрузить лидеров из топ-4. Летом в этих целях клуб выменял у «Юты» Майкла Кесселринга и подписал на правах свободного агента Коннора Тимминса – однако первый до сих пор не оправдывает ожиданий, а второй уже долгое время находится в списке травмированных.

В том числе и это привело к тому, что настоящей находкой для Линди Раффа стал Зак Метса – негабаритный (176 см), но крепко сбитый (90 кг) 27-летний праворукий защитник, у которого до нынешней регулярки не было ни одного матча в НХЛ. На протяжении нескольких лет у Метсы был односторонний контракт с «Рочестером» – фарм-клубом «Сэйбрз» в АХЛ, – а после прорыва в прошлом сезоне он заключил двустороннее соглашение с «клинками».

У Метсы довольно ограниченный функционал – это игрок третьей пары, – но это не мешает ему быть одним из главных открытий команды в этой регулярке – Зак очень спокойно действует под давлением, обладает хорошей мобильностью и умеет делать красоту на противоположном конце площадки, пусть и оказывается там довольно редко.

При наличии Кесселринга, а также новичков клуба Логана Стэнли и Люка Шенна Метса всё равно выгрызает себе игровое время, которое периодически даже становится больше – в двух из последних трёх матчей Зак обновил личный рекорд по проведённому айс-тайму.

Говоря об открытиях сезона в «Баффало», нельзя не упомянуть Джоша Доуна. Сын легенды НХЛ пришёл в клуб в рамках сделки по обменам Кесселринга и Петерки, и изначально молодой нападающий не выглядел главным активом, который приобретали «Сэйбрз». Хотя, повторюсь, Кевин Адамс настоял на включении Доуна в пакет компенсации за немецкого форварда.

Джош превзошёл все самые смелые ожидания – речь не только о его результативности, которая сейчас даже выше, чем у Петерки (46 очков в 69 матчах против 42 в 70), но и о его работе без шайбы. Доун стал настоящей машиной прессинга – его активные действия не раз приводили к заброшенным шайбам, автором которых частенько становился и сам нападающий.

Канадский американец идеально вписался в систему Линди Раффа, которая в своей нынешней версии пропагандирует активный зрелищный хоккей и является довольно гибкой. Этот «Баффало» умеет играть с позиции силы и навязывать свою игру за счёт поставленной игры в пас (с начала декабря «клинки» являются лидерами лиги по входам в зону атаки через передачи), но в то же время может отсидеться в обороне и поймать соперника на контратаке – таких голов в этом сезоне у «Сэйбрз» тоже было немало.

Да и в целом забивает «Баффало» много – больше нынешних лидеров Атлантического дивизиона (238 шайб) забросили только «Тампа» (239), «Каролина» (240), «Эдмонтон» (243) и «Колорадо» (251). И делают это у «клинков» практически все – Томпсон и Так, конечно, ведут остальных за собой, но ждать гола соперники «Сэйбрз» могут практически от кого угодно.

Нельзя не оценить вклад в общую результативность команды четвёртого звена – на протяжении всего сезона там шикарно играет Бек Маленстин, а с недавних пор к нему добавился и опытный Сэм Кэррик, успевший забросить аж четыре шайбы за семь встреч после обмена из «Рейнджерс». Особенно красивым получился его первый гол в ворота «Сан-Хосе».

Встречу с «акулами», как и предыдущий матч с «Вегасом», «клинки» завершили всухую – впервые с 2018 года «Баффало» провёл две игры «на ноль» подряд, и впервые с 2006 года авторами шат-аутов стали разные вратари.

В дуэте голкиперов заключается ещё один фактор последних успехов «Сэйбрз» – Алекс Лайон (91,5%) и Укко-Пекка Луукконен (90,9%) входят в топ-10 НХЛ по проценту сейвов (второе и 10-е места соответственно) и в топ-16 по надёжности (2,54, 12-е и 2,6, 16-е). И если финн периодически выдавал сильные отрезки в предыдущие сезоны, то игра 33-летнего американца, которого брали на роль бэкапа, стала ещё одним откровением.

После олимпийской паузы вратарское дуо «Баффало» играет ещё надёжнее – процент отражённых бросков у обоих одинаковый (93,1%), но Лайон играет чуть надёжнее (1,81 против 2,18). При этом ярко выраженного первого номера среди них нет – с момента возобновления регулярного сезона оба провели по шесть матчей.

На этом отрезке из 12 игр «клинки» одержали 11 побед – во время этого рывка «Сэйбрз» по два раза одолели «Тампу» (включая триллер с 15 голами), «Вегас» и «Сан-Хосе», а уступили только «Вашингтону».

Отрыв «Баффало» от девятого места на Востоке за 13 матчей до конца регулярки составляет девять очков – с учётом бешеной плотности в восьмёрке и невероятной формы команды кажется, что позициям «клинков» уже ничего не угрожает. А это значит, что уже через месяц «Кибэнк-центр» впервые за 15 лет вновь примет кубковые матчи.

Есть внутреннее ощущение, что «Сэйбрз» могут повторить прошлогодний путь «Вашингтона»: пройти первый раунд, а во втором напороться на более мастеровитого и опытного соперника – в случае «Баффало» это с высокой долей вероятности будет «Тампа». Но даже сам по себе выход в плей-офф будет большим шагом вперёд для всей франшизы.

С другой стороны, останавливаться на достигнутом тоже никто не собирается: «Мы не собираемся просто попасть в плей-офф, мы пойдём за Кубком Стэнли. Это наша цель», – поделился своими ожиданиями Так в конце января.

Если тогда к этим словам можно было отнестись с большой долей скепсиса, то сейчас очевидно – этот «Баффало» нужно воспринимать серьёзно. Спустя долгие годы клуб перестал быть посмешищем – болельщикам «Сэйбрз» наконец-то вернули их 2007-й. А надолго ли, покажет время.

