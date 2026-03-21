Армейское и динамовское дерби уже в первом раунде! Превью плей-офф КХЛ: Запад

Обычно именно на Востоке первый раунд выглядел плотнее и ровнее, чем на Западе, где топ-клубы не встречали большого сопротивления. Однако в этом году всё наоборот: на Востоке расслоение намного сильнее, а на Западе в топ-4 неожиданно для многих прорвалась та же «Северсталь».

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8)

Боб Хартли попал в уникальную ситуацию: весь чемпионский состав «Локомотива» был сохранён, кроме уехавших в «Юту» Даниила Бута и Дмитрия Симашева. Ни одного новичка по ходу сезона не пришло, но Ярославль всё равно остался первым в конференции. Очков набрали чуть меньше, забили чуть меньше, но оборона «Локо» остаётся лучшей в лиге с отрывом.

По ходу сезона у «Локо» были проблемы. Жёстко барахлило большинство, сильно сдавали некоторые игроки, от которых ждали дальнейшего прогресса (у Максима Берёзкина первая половина сезона получилась явно неудачной), какие-то игроки угодили в глубочайший запас. Ходили слухи о возможном переходе Макса Комтуа, но «Локомотив» почти ничего не поменял — только добавил в штаб прекрасно адаптированного к КХЛ и России Майка Пелино. Хромающее большинство это подтянуть не помогло (14,8% реализации, четвёртое место с конца), однако концовку сезона «Локо» провёл максимально уверенно и не дал усомниться в том, кто будет первым.

Может быть, проблемы с атакой дадут о себе знать уже позже: из команд в западной восьмёрке меньше забил только ЦСКА. Но в первом раунде за счёт сыгранности и наигранной годами системности, в которую внесли небольшие коррективы, «Локомотив» должен проходить любого соперника. Не просто так мы видели крысиные бега на финише сезона ради того, чтобы убежать от Ярославля.

И у «Спартака» это сделать не получилось. В глазах публики красно-белые до сих пор не воспринимаются топ-клубом по возможностям, хотя эти возможности у них есть давно: пусть клуб тратит не так много на базисную часть зарплаты, зато за счёт системы премиальных добивает до потолка. Однако «Спартак» упал на восьмое место, и даже весёлый хоккей (200 с гаком забито, чуть меньше пропущено) не спасает.

Описание болячек «Спартака» вызывает дежавю: ничего с годами не меняется. Всё тот же хаос в защите, всё та же нестабильность по ходу отдельных матчей, всё те же пресс-конференции Алексея Жамнова с теми же претензиями. Когда главный тренер отсутствовал и его заменял Александр Барков-старший, хоккей смотрелся чуть более организованно, но результата не появлялось: при Баркове процент набранных очков «Спартака» хуже, чем при Жамнове.

Ну а прямо перед плей-офф «Спартак» расстался с Адамом Ружичкой. Ещё вопрос, помог бы словак команде в кубковых матчах, потому что его ошибки в обороне часто перекрывали пользу в атаке. Однако это лишь очередной симптом непонятной политики «Спартака», который при нынешнем руководстве в плей-офф проходил лишь «Северсталь» и рискует снова закончить сезон раньше ожидаемого.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7)

Минское «Динамо» перед этим сезоном получило самые большие авансы в своей истории. Клуб сохранил бо́льшую часть лидеров атаки, почти всю собранную из легионеров защиту, а потом ещё и бомбанул трансфером Зака Фукале: он вроде бы уезжал в СКА, однако питерская смена власти всё обнулила. В результате Минску сразу же прочили высокую позицию на Западе, и клуб её занял — но с нюансом.

На дедлайне случился странный эпизод с Райаном Спунером и открытой сварой между главным тренером и генеральным менеджером команды. Дмитрия Квартальнова не уволили, но слухи уже гарантированно отправляют его в другой клуб КХЛ. На отрезке в 20 последних матчей «Динамо» набрало 23 очка — и, кстати, идёт наравне со своими оппонентами по первому раунду. Произошло это ещё и из-за резкого спада в игре вратарей: в календарном 2026-м у Фукале 88% сейвов и коэффициент надёжности 3,16, у Демченко – 89% и 2,64.

Однако атака Минска пока перебивает эти проблемы. Алекс Лимож, пришедший из АХЛ, шикарно заменил Александра Волкова и помог связке Пинчук — Энас забивать дальше. В результате два легионера попали в топ-3 бомбардиров КХЛ, а Энас повторил рекорд Никиты Гусева по очкам за одну регулярку (89) и был близок к тому, чтобы набрать 90. Но стоит отметить, что у «Динамо» очень большая разница по игре дома и на выезде: 55 очков набрано на «Минск-Арене» и лишь 33 – в гостях.

Тем более соперник у Минска не менее проблемный. Раз в два года московское «Динамо» находит максимально креативный способ выстрелить в собственную ногу, и бело-голубое безумие стало уже нормой. Даже сложно вспомнить все нелепости вокруг этого динамовского сезона: никак не объяснённая отставка Алексея Кудашова; руководство, которое путается в регламенте лиги; депрессия Макса Комтуа и улетающий показатель полезности.

Что держало «Динамо» на плаву? Хорошая игра тройки Гусев — Уил — Сикьюра; по-прежнему звенящее большинство (26,1% реализации), а также зачастую ультраосторожная игра от Вячеслава Козлова. Пора уже забыть стереотип, что одарённые форварды-игровики обязательно ставят весёлый хоккей: иногда «Динамо» было просто сложно смотреть. Впрочем, сверхоборонительный хоккей — самый простой способ набирать очки в те моменты, когда у большей части игроков есть проблемы, а дуэт Подъяпольский — Моторыгин стабильно может подтаскивать.

И такая тактика вполне может стать проблемой для минчан. Хоккей Квартальнова не раз и не два и не три в плей-офф превращался в упорную долбёжку с низким КПД — правда, сейчас у Минска достаточно тонких исполнителей, которые могут не выбирать бросок с плохой позиции в каждом удобном моменте. Наверняка команда Козлова будет играть очень осторожно и максимально насыщать среднюю зону.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6)

Вряд ли бы кто-то перед сезоном поверил в то, что «Торпедо» или «Северсталь» гарантированно будут во втором раунде. Первых и в плей-офф мало кто видел на фоне провальной предсезонки и пиар-машины «Шанхая». Вторые создали себе репутацию а-ля «я не знаю игрока по фамилии Силовик», если перефразировать классическую цитату Валерия Газзаева. Однако кто-то из них победит, хотя у обеих команд немало проблем.

«Северсталь» всё ещё идёт последней в лиге по силовым с большим отрывам, даже собранный по схожим лекалам «Металлург» хитует почти в два раза чаще. Однако всё-таки команда-2026 стала идти в тело чаще, чем версия двухлетней давности, и летняя селекция была направлена на то, чтобы добавить в состав более жёстких игроков. Лидер этой команды по силовым — Никита Камалов, у которого аж 50 хитов.

Но в целом оборонительная система «Северстали» не так уж сильно страдает в регулярке от отсутствия этого компонента. Команда Козырева отлично прессингует, игроки прекрасно используют клюшку для отбора шайбы, очень плотно и цепко играют в единоборствах (да, не всегда при этом хитуя). Однако в последних играх что-то надломилось: за 20 завершающих игр «Северсталь» пропустила 64 шайбы, но в топ-3 всё-таки удержалась. Заключительный матч регулярки с «Авангардом» был словно зеркалом этого отрезка: шикарные 40 минут с большим преимуществом, а потом «ястребы» в третьем периоде взяли своё.

«Торпедо» весь год шатает из стороны в сторону: удачные серии чередуются с провальными, и так происходит практически весь год. При Алексее Исакове нижегородцы стали играть более вертикально, намного чаще идти в силовую, при этом используя и скорость своей молодой команды. Когда казалось, что «Торпедо» наконец построило чёткую оборонительную систему с качественным прессингом (в отличие от прошлого года), она опять начала сбоить. В конце регулярки нижегородцы с гигантским трудом набирали очки во встречах с команд из зоны плей-офф.

По крайней мере, в оборонительной линии у «Торпедо» есть одно преимущество. Денис Костин показал, что его успешный сезон в «Сибири» не был вспышкой и после смены клуба отражает 92,4% бросков. У «Северстали» в этом году в основном играет Александр Самойлов, однако два прошлых плей-офф как первый вратарь он провёл неудачно и в этом году не всегда стабилен. В общем, эта серия может стать чуть ли не самой интересной в первом раунде для нейтрального зрителя: встретятся две команды с креном в атаку, но не в идеальной форме.

ЦСКА (4) — СКА (5)

Помните время, когда СКА и ЦСКА усиленно пиарили как главную серию российского хоккея и вообще главное, что есть в КХЛ? Даже введение перекрёстного плей-офф воспринималось как уловка для того, чтобы эти команды сыграли не в финале Запада, а в финале Кубка. Так вот, эти времена прошли — теперь кто-то точно вылетит в первом раунде.

С учётом того, на каком уровне оба клуба провели две трети сезона, четвёртый и пятый посев — это шикарные позиции с учётом всех обстоятельств. В какой-то момент многие серьёзно думали, что СКА может не попасть в плей-офф, пока «Шанхай» не начал операцию по самоликвидации. Команда Игоря Ларионова выглядела толпой игроков без понятной тактики и системы игры, а тренер рассказывал на пресс-конференции про английский футбол.

Уже невозможно считать, что усиление тренерского штаба и улучшение результатов — это совпадение. После прихода Леонида Тамбиева и Бориса Миронова СКА попёр вперёд и закончил регулярку достаточно уверенно — по крайней мере, стал забирать очки там, где должен был набирать. Однако остаются большие вопросы к построению этого состава в целом: вингеров перебор, а центров – явный недобор. Из-за этого, например, в центре стал регулярно выходить Сергей Плотников, которого пришлось регулярно использовать на непривычной позиции в 35 лет.

ЦСКА заставил вспомнить, каким тяжёлым был первый сезон Игоря Никитина в «Локомотиве». Команда допускала у своих ворот мало, но забивала лишь чуть больше, на старте сезона армейцы мучились со всеми сильными оппонентами, даже вратарский размен Мартин — Самонов не помог. У Никитина в своё время мучился Рид Буше, которого уволили по статье ТК — здесь «кровопускание» пришлось устроить обменом Даниэля Спронга. Никто изначально не понимал, почему нидерландца повезли в настолько не подходящую ему систему, но его не спасла даже хорошая статистика.

И вот в 2026-м ЦСКА уже стал напоминать не лучшие образцы команд Никитина, но хотя бы заиграл на более-менее ожидаемом уровне. В концовке регулярки ЦСКА забивал реже «Лады» или «Сочи», зато защита работала великолепно, а Дмитрий Гамзин наконец-то стал ответом на вратарский вопрос, который решали два года. Не просто так последние дни регулярки превратились для некоторых команд в попытку избежать пятого места.

И на бумаге у ЦСКА есть преимущество за счёт этой системности — СКА, как показал сезон, слишком зависит от ассистентов. Но у СКА тоже есть горячие вратари, а этот состав неплохо подходит под контратаки, так что и у команды Ларионова есть свои преимущества.