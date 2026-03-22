Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского

В Кубке Гагарина может случиться много всего интересного и непредсказуемого.

Уже в понедельник, 23 марта, стартует розыгрыш Кубка Гагарина. В эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» все пары первого раунда плей-офф разобрал чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский.

Запад

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8) — старт серии 24 марта

— Думаю, что в этой паре всё закончится быстро. «Локомотив» — очень стабильная команда. Я хорошо знаю главного тренера ярославцев Боба Хартли: он подготовит ребят к плей-офф и выведет их на пик формы. Максимум, какой счёт здесь будет, так это 4-1 в серии.

— На «Спартаке» скажется потеря первого центра команды Адама Ружички?

— «Спартаку» будет тяжело. Ружичка — качественный легионер и игрок, это однозначно потеря перед плей-офф, а добавить мастерства будет некем.

— Как вам в целом игра красно-белых?

— У «Спартака» хорошая атака, на первый год они играют ярко впереди, но ведь и в обороне в плей-офф нужно показывать качественный хоккей. Иначе далеко не уедешь.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7) — старт серии 24 марта

— Минск весь сезон провёл неплохо, но концовка, на мой взгляд, получилась немного смазанной. Посмотрим, как Дмитрий Квартальнов подготовит свою команду даже не физически, а ментально. Белорусский коллектив почувствовал себя лидером, у него хорошие шансы пройти дальше.

— Кроме того, у минского «Динамо» нет лимита на легионеров и сильные иностранцы. Один Сэм Энас чего стоит. Согласны?

— Я уже много раз говорил, что лимит не играет на пользу нашему хоккею. Мы искусственно делаем выбор в пользу российских игроков, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже. Лимит больше сдерживает развитие, нежели помогает другим вещам. Если приезжают сильные ребята, которые сильнее наших, то почему нет? Российская школа в такой ситуации будет только расти.

— Согласен с вами.

— Канадцы и американцы же нас не боятся. Все на них смотрят, берут пример и стараются становиться лучше. В моё время, например, иностранцы никогда не были на ведущих ролях по голам и передачам. Сперва россияне, а затем уже чехи, финны, словаки. Разумеется, всегда можно найти исключения вроде Торесена или Ягра, но это единичные случаи. Это звёзды, поэтому они и играли в лиге на ведущих ролях.

— А что скажете о московском «Динамо»?

— «Динамо» весь сезон нестабильно играет. Борьба в серии будет, но я поставлю на Минск. Тем более «зубры» начинают дома, получат сумасшедшую поддержку, полный стадион. Болельщики будут гнать динамовцев вперёд. Это большой плюс.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6) — старт серии 23 марта

— Здесь шансы равны. Череповец в конце регулярного чемпионата выглядел получше, а «Торпедо» с новым главным тренером в начале сезона играло здорово, но до конца этот уровень удержать не удалось.

— Обе команды похожи по стилю?

— Да, так и есть. Ни «Северсталь», ни «Торпедо» не сидят в обороне. Думаю, что эта серия может стать самой интересной в плане голов и результативной игры. Стили похожие, обе команды играют в атаку, на скоростях, с примерно одинаковыми приоритетами. Это яркие и энергичные коллективы.

ЦСКА (4) — СКА (5) — старт серии 23 марта

— Думаю, что система Игоря Никитина всё-таки превзойдёт романтичный и ярко атакующий хоккей Игоря Ларионова. По сезону и ЦСКА, и СКА шли не слишком стабильно, но концовку провели здорово, прибавили. ЦСКА и вовсе умудрился закончить четвёртым, хотя по регулярке армейцы порой даже вываливались из кубковой восьмёрки.

Матч ЦСКА — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вам в нынешнем сезоне СКА, за который вы в своё время много играли?

— Концовочка, повторюсь, хорошая, однако в целом сезон в зачёт поставить нельзя. Я думаю, нас ждёт интересная серия, но вряд ли суперголевая, если учитывать, что здесь играет ЦСКА (смеётся). С интересом понаблюдаем за данным соперничеством.

Восток

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8) — старт серии 24 марта

— «Сибирь» после провала на старте сезона очень здорово прибавила с новым тренером. Я думаю, что мы не увидим лёгкой прогулки для «Металлурга». «Сибирь» покусается, особенно дома.

— Андрей Разин дал почти всем своим лидерам отдых перед стартом серии. Это плюс для «Металлурга»?

— Нельзя однозначно сказать, что это правильно. Иногда подобные вещи могут сыграть и в другую сторону. У людей не было игровой практики, но зато они отдохнули, подлечили какие-то травмы, соскучились по игре. В первом матче «Металлургу» точно будет тяжело, «Сибирь» может зацепиться.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7) — старт серии 24 марта

— «Авангард», «Металлург», «Локомотив» — главные претенденты на Кубок Гагарина. Все эти команды сильные и яркие, но ведь в плей-офф одна ошибка и всё — можно поехать домой. Так что загадывать здесь тяжело. У «Авангарда» по ходу регулярного чемпионата были провалы, однако у кого их не было?

— По игре Омск впечатляет.

— У омичей очень выраженный и яркий стиль игры. Канадский тренер, активный и энергозатратный хоккей. Здесь главное, чтобы сил хватило.

— «Нефтехимик» может доставить проблем?

— У Нижнекамска неплохая команда, ребята точно поборются, просто так серию не отдадут. Должно получиться интересно, тем более «Нефтехимик» неплохо играет дома, где «Авангарду» будет непросто.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6) — старт серии 23 марта

— Сложно предсказать, что здесь произойдёт, но зрителям должно понравиться. Сезон у обеих команд получился из серии «то туда, то сюда», не было постоянной стабильности. «Ак Барс» мне побольше понравился в этом году, однако «Трактор», не сомневаюсь, покажет зубы.

— Челябинцы, по сути, идут в плей-офф с одним вратарём Дмитрием Николаевым, так как у Сергея Мыльникова травма. Это сильно скажется?

— Так, может, это как раз реальный шанс для Николаева снова себя показать, на что он способен. В плей-офф ведь у каждой команды зачастую играет один вратарь, два вратаря выходят редко. Но в целом, повторюсь, «Ак Барс» выглядит покрепче и стартует дома. У казанцев больше шансов на выход в следующий раунд.

«Ак Барс» — «Трактор» Фото: ХК «Трактор»

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5) — старт серии 23 марта

— Начну с уфимцев, которые играют здорово и весело, несмотря на все свалившиеся на них проблемы. Они могут что-то сделать, когда всё получается, а вот когда не идёт, то разваливаются. Но не будем забывать, что у «Салавата Юлаева» есть сразу два Кузнецовых (смеётся). Евгений, правда, после травмы, пожелаем ему здоровья и восстановления.

— При Викторе Козлове он раскрылся по-новому?

— Он играет в свою силу. Когда в человека верят, дают играть в привычный для него хоккей и делать то, что он умеет, то сразу получается сделать глоток свежего воздуха. Плюс легионеры у «Салавата» неплохие.

— А что думаете о шансах «Автомобилиста»?

— Неплохая команда. Жалко, что пропал Рид Буше, но состав у Екатеринбурга всё равно сильный. Скорее всего, «Автомобилист» пройдёт Уфу, но будет очень тяжело. Особенно в Башкирии. Там великолепная поддержка на арене. Много раз на ней играл, и по уровню поддержки уфимцы точно в числе лидеров КХЛ. «Салават Юлаев» будут гнать вперёд, команда получит дополнительную энергию.