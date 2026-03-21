Бобровский в топе переоценённых игроков, ему не хотят давать контракт. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 21 марта 2026 года.

Юрий Карандин: есть опасения, что арбитры наломают дров в этом плей-офф

Бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин поделился ожиданиями от работы судей в предстоящем Кубке Гагарина — 2026.

«Никто не знает, как арбитры будут судить, тут у нас сплошной волюнтаризм, методика зависит от настроения одного человека. Тем более после чемпионата, в котором к арбитрам было так много нареканий. Мне понравилось недавнее интервью главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина. Он отметил этот судейский волюнтаризм и неадекватное поведение некоторых арбитров.

Миллион раз в прессе говорил, что главные действующие лица в хоккее – игроки и тренеры, а судьи – всего лишь обслуживающий персонал. К сожалению, новые поколения арбитров этого не понимают, от этого страдает весь наш хоккей.

У меня есть опасения, что арбитры, которые теперь получают образование через ЕГЭ и программу «Судейская», наломают дров в этом плей-офф. Хотя хотелось бы ошибиться с таким прогнозом», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

КХЛ определила лучших игроков заключительной недели регулярного сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов заключительной недели регулярного сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Михаил Бердин («Сибирь»), одержавший одну победу в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,44. По воротам Бердина было нанесено 65 бросков, из которых он отразил 95,38%.

Лучшим защитником признан Даррен Диц («Динамо» Мн), набравший 4 (1+3) очка в двух встречах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком признан защитник Владислав Юсупов («Трактор»), набравший 2 (0+2) очка в трёх встречах недели с показателем полезности «+2».

«Он талантище вообще». Овечкин ответил, кто будет олицетворять русский хоккей после него

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в беседе с бывшим форвардом клубов КХЛ и НХЛ Никитой Филатовым и экс-форвардом сборной России по футболу Андреем Аршавиным ответил, кто будет олицетворением русского хоккея после него.

Аршавин: Как ты считаешь, кто станет олицетворением русского хоккея после тебя? Мы с Капризовым записывали когда, мне кажется, он как-то по типажу [подходит], потому что он снайпер, потому что он русский, он долго в «Миннесоте» или всю карьеру, да? Что он. Твоё мнение?

Овечкин: Ну, человек, который реально есть. Самое главное понять, что значит спорт. Ты — спортсмен, ты — спортсмен (обращается к Аршавину и Филатову. — Прим. «Чемпионата»).

Аршавин: Но мы уже нет, Саша.

Овечкин: Если нет травм, то ты работаешь над собой, у тебя всё получается, ты растёшь. Если у тебя травма, то, соответственно, ты не на одном месте, ты просто падаешь вниз. Потому что ты не можешь ни тренироваться, не можешь ни кататься, не можешь заниматься своими привычными делами. Поэтому, самое главное, я думаю, Капризов, Кучеров.

Аршавин: Кучеров просто уже взрослый. Сколько ему лет?

Филатов: 33 года (исполнится в июне этого года. – Прим. «Чемпионата»).

Аршавин: Ему уже много лет.

Овечкин: Ну, Свечников, хорошо. Давай возьмём Свечникова.

Аршавин: Неважно, может быть, так и не будет, просто твоё мнение.

Овечкин: Нет, я думаю, Капризов. Капризов самый многообещающий. Он талантище вообще. Вообще в порядке, — заявили спортсмены в шоу на YouTube-канале FONBET.

Бобровский — в списке самых переоценённых игроков сезона НХЛ по версии The Score

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вошёл в список из пяти самых переоценённых игроков этого сезона Национальной хоккейной лиги по версии The Score. Оценка проводилась на основе соотношения стоимости контракта к качеству игры в регулярном чемпионате. Предыдущие заслуги, продолжительность договора и его срок не учитывались.

«Имея самую высокую зарплату в команде ($ 10 млн), он показывает ужасающий процент отражённых бросков – 87,6», – сказано в сообщении о Бобровском.

В список также попали шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, чешский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат, канадский защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс и канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон.

«В это тяжело поверить». Энас — о повторении рекорда по очкам за регулярку КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас прокомментировал повторение рекорда по очкам за один регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Американец набрал 89 (32+57) очков в 67 играх сезона-2025/2026, повторив достижение Никиты Гусева, установленное в регулярке-2023/2024.

«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играют очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Это достижение будет значить для меня многое. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», – приводит слова Энаса пресс-служба «Динамо».

«Флорида» отказалась давать Бобровскому контракт по типу Маршана — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился подробностями переговоров между «Флоридой Пантерз» и российским вратарём Сергеем Бобровским о новом контракте. Срок действующего договора рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ходят слухи, что контракт Брэда Маршана (шесть лет, $ 5,25 млн в год) в какой-то момент использовался в качестве сравнительного варианта. Маршан подписал его в 37 лет. Бобровскому тоже 37. «Пантерз» отказались от такого соглашения. Не уверен в том, на каком этапе сейчас переговоры», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

В нынешнем сезоне Бобровский провёл 47 матчей, в которых одержал 25 побед при 87,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,00.