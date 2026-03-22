Эдмонтон – Тампа – 2:5, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, четыре очка Кучерова

Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
Елена Кузнецова
Набрал очередные четыре очка за матч, да ещё и забил первый гол за карьеру в меньшинстве.

«Тампа» набирает обороты ближе к плей-офф, как и Никита Кучеров. Россиянин в абсолютном огне и всего за неделю практически ликвидировал десятиочковое отставание от Коннора Макдэвида. К очной схватке двух лидеров бомбардирской гонки диспозиция была следующей – у капитана «Эдмонтона» было 115 очков, у нападающего «молний» — 114.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37     1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37     1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp)     1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh)     2:3 Самански – 47:16     2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32     2:5 Чирелли – 59:28 (sh)    

Макдэвид взял слово первым и открыл счёт в концовке первого периода. Он подставил клюшку на пятачке под бросок Эвана Бушара, но во втором периоде уже безраздельно правил Кучеров.

Он едва не забил в пустой угол, но шайба пришла ему в ноги, и подстроиться под бросок было непросто. В итоге он всё равно доставил шайбу на пятачок, где Энтони Чирелли «докопал» её в ворота.

Ближе к середине матча страсти начали выходить из-под контроля – подрались Мёрфи и Хольмберг, через минуту – Подколзин и Чирелли. Россиянин на пару с Дарнеллом Нурсом впечатали в борт Брэндона Хагеля – так жёстко, что тот на некоторое время уходил в раздевалку. На Подколзина тут же накинулся Чирелли, но россиянин легко завалил его на лёд.

«Эдмонтон» остался в меньшинстве, Кучеров нашёл передачей Джейка Гюнцеля, который выкатился на ворота и в упор расстрелял Коннора Ингрэма. А дальше началось самое интересное – уже Никита поехал в штрафбокс, следом за ним – Янни Гурд. «Пять на три» «нефтяники» не использовали, а когда Кучеров уже выскочил на лёд, Макдэвид попытался взять всё в свои руки и обыграть всех соперников одним махом. Но нарвался на силовой приём, потерял шайбу, и Кучеров убежал в контратаку один на один, блестяще её реализовав.

Вообще Никита в меньшинстве не играет, и впервые за карьеру забил в таком формате! И именно эта шайба вывела его в лидеры гонки бомбардиров, оставив Макдэвида позади.

В третьем периоде Кучеров продолжил уничтожение «Эдмонтона» и оформил дубль. В последних 33 матчах на его счету уже 75 очков – какие-то невообразимые цифры. В НХЛ такого не было 30 лет, с тех пор, как Марио Лемье в сезоне-1995/1996 набрал столько же на таком отрезке.

«Он лучший в мире. Он создаёт моменты из ничего, всегда выбирает правильную позицию, и в его руках настоящая магия. Просто потрясающе быть частью этого, надеюсь, что он продолжит в том же духе», — сказал после игры защитник «Тампы» Даррен Рэддиш.

«Мы уже реально не находим слов, чтобы описать, насколько хорош Кучеров», — так отреагировали на мощное выступление Никиты в соцсетях НХЛ, приложив статистику его последних трёх игр. А там – шесть голов и шесть передач. Это уровень другой вселенной.

«Тампа» успешно закрыла Макдэвида, да и вообще мало что позволила соперникам в третьем периоде. Кучеров – на вершине, «молнии» — с четвёртой победой в последних пяти матчах, они упрочили своё второе место в Атлантическом дивизионе.

