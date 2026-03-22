Рекорды «Кузни» и «Югры», чудачества «Ростова», прорыв Омска. Как прошла регулярка ВХЛ

Второй по силе профессиональной лиге российского хоккея — ВХЛ — уделяется мало внимания. Это неудивительно, ведь матчи там в большинстве своём значительно уступают по качеству играм КХЛ, а команды интересны в основном болельщикам из своих городов. С другой стороны, ВХЛ подкупает обширной географией, ламповостью и особым шармом небольших арен, невероятной плотностью таблицы и непредсказуемостью. Уже сегодня в Новокузнецке стартуют встречи за Кубок чемпионов России — да-да, уже второй год подряд такое высокое звание будут носить именно победители турнира ВХЛ. А пока расскажем вкратце, как прошла регулярка.

«Металлург» установил крутой рекорд. Но в Новокузнецке ждут только кубок

Мощнейшую регулярку выдала «Кузня» — безусловный фаворит всего сезона. Новокузнечане набрали 106 очков в 62 матчах, став первой командой ВХЛ, набравшей 100+ очков после введения двухочковой системы в российском хоккее. Состав «Металлурга» — пожалуй, самый звёздный в ВХЛ, в нём много фамилий, известных российскому болельщику — Даниил Апальков, Александр Горшков, Никита Гуслистов, Дмитрий Овчинников, Дмитрий Соколов, Владислав Кодола, Марк Верба. Ну а ключевыми хоккеистами, которые делали разницу для «Кузни» в этой регулярке, стали защитник Максим Минеев и форвард Михаил Шалагин. Первый набрал 49 (4+45) очков, став третьим бомбардиром всего сезона. Что касается воспитанника московского «Спартака» Шалагина, то в этой регулярке форвард вспомнил молодость, когда он бил различные рекорды результативности в МХЛ. Михаил набрал 71 очко за «Металлург», и это новое бомбардирское достижение ВХЛ в рамках одного сезона, Шалагин превзошёл результат Максима Кицына, которого известный форвард тоже добился, играя за «Металлург».

Но все эти командные и личные достижения — не то, что действительно ждут в Новокузнецке. После того как «Металлург» был изгнан из КХЛ, «Кузня» провела в ВХЛ уже восемь полных сезонов, ни разу не стала чемпионом лиги, а максимальное достижение — выход в финал в 2021-м. Год назад «Металлург» тоже выиграл регулярный чемпионат, у болельщиков были огромные ожидания, однако «Кузня» умудрилась в первом же раунде уступить дебютанту ВХЛ «Магнитке» в семи матчах. Сейчас поверить в повторение подобного сценария сложно, но плей-офф в Новокузнецке встречают всё равно в том числе и с лёгкой тревогой.

Почти треть игр регулярки без пропущенных голов. Это «Югра»!

Главным соперником «Металлурга» в регулярке была «Югра», хоть новокузнечане и держали её на расстоянии весь сезон. Но именно ханты-мансийцам «Кузня» дважды проиграла в чемпионате: 0:5 в гостях, а дома – 2:3 в овертайме. Однако «Югра» больше теряла очки в других матчах, так что на первенство по итогам регулярного чемпионата перестала претендовать за несколько туров до конца.

В составе «Югры» тоже хватает знакомых фамилий среди форвардов — Максим Казаков, Михаил Беляев, Алексей Макеев, Сергей Дубакин. Но ханты-мансийцы в этой регулярке побеждали благодаря другим козырям. Молодой тренер Александр Перов умудрился выстроить фантастически продуктивную систему игры своей команды (в особенности в средней зоне), которая сделала тяжелейшей задачей вообще забить гол в ворота «Югры». Она стала единственной командой регулярки, пропустившей менее 100 шайб за сезон. Если быть точным, то лишь 93 раза соперники поразили ворота «Югры», следующим по надёжности обороны идёт «Химик» с 121 пропущенным голом.

Однако самые мощные цифры — это 20 сухих матчей «Югры» за регулярку. Только вдумайтесь: в трети (!) игр всего чемпионата ханты-мансийцы вообще не пропускали. Разумеется, это новый рекорд ВХЛ, и его между собой разделили голкиперы Владимир Сохатский (11 «сухих» матчей) и Владислав Сухачёв (9).

Прорыв «Магнитки» и «Рязани», провал АКМ, чудачества «Ростова»

«Кузня» и «Югра» как наиболее амбициозные, статусные и богатые клубы лиги логично заняли первые два места в регулярном чемпионате. Неподалёку расположились альметьевский «Нефтяник» и воскресенский «Химик» — команды, выигрывавшие чемпионат ВХЛ несколько лет назад. А вот пятое-шестое места, которые разделили «Магнитка» и «Рязань» — это сенсация.

Магнитогорский клуб существует лишь второй сезон, это чистый фарм «Металлурга», однако «Магнитке» удаётся сразу показывать и спортивный результат. Год назад они сенсационно ворвались в плей-офф с 16-го места и обыграли в первом раунде «Кузню», сейчас же «Магнитка» достаточно ровно прошла регулярный чемпионат и пропустила вперёд себя только признанную элиту ВХЛ.

«Рязань» провела один из лучших своих сезонов в лиге, отличную работу проделал экс-тренер «Лады» и «Сибири» Павел Зубов. Рязанцы в лучших матчах демонстрировали системный, плотный хоккей, не позволяя соперникам много создавать у своих ворот. В плей-офф «Рязань» может и пошуметь.

А вот другой бывший тренер из КХЛ в лиге уровнем ниже оглушительно провалился. Речь про Вадима Епанчинцева, который в сентябре был уволен из «Сибири» и почти сразу же приглашён в АКМ. У тульского клуба после этих перемен была бо́льшая часть сезона, чтобы выправить положение, но АКМ как шёл в третьей десятке клубов лиги, так там и остался.

Не сумел вывести в плей-офф свою команду и Олег Леонтьев — ещё один тренер, работавший в прошлом сезоне в КХЛ. Леонтьев принял по ходу регулярки «Звезду», московский клуб неплохо накатил на финиш гладкого чемпионата, однако слишком многое было потеряно в первой половине сезона.

Отдельной строкой отметим «Ростов». Южный клуб всю регулярку плёлся в конце таблицы, да так и закончил, но в середине декабря выкинул забавный фортель. На сайте «Ростова» была опубликована информация, что клуб снимается с чемпионата из-за финансовых проблем, однако никаких соответствующих документов в лигу подано не было, после этого южане поехали на выездную серию и в целом спокойно продолжили сезон. Говорят, что это был такой ход, чтобы выбить положенные деньги из Министерства спорта Ростовской области.

Воля «Барса», лучший сезон «Омских Крыльев», нечемпионская игра «Торпедо»

Ниже ожиданий в регулярке выступили тюменский «Рубин» и нефтекамский «Торос». Оба клуба становились в своё время чемпионами ВХЛ, но сейчас башкирская команда, возглавляемая Николаем Лемтюговым, не попала в плей-офф, а «Рубин» занял только 11-е место. Ещё ниже тюменцев расположились действующие чемпионы России — «Торпедо-Горький». Нижегородцы, во многом сенсационно выигравшие трофей год назад, бо́льшую часть регулярки провели на границе зоны плей-офф и в результате попали в топ-16 уже на флажке. Но понятно, что это во многом новая команда, тренер-чемпион Алексей Исаков сейчас работает в «Торпедо» в КХЛ, а в составе много молодых новичков, ведь «Горький» — это ещё один чистый фарм-клуб в ВХЛ.

Нельзя не отметить высокое место «Омских Крыльев» по итогам регулярки. Конечно, после серьёзных денежных вливаний в эту команду, после приглашения канадца Луи Робитайла на пост главного тренера, после амбициозных заявлений руководства летом было понятно, что «Крылья» постараются выйти на новый уровень. Однако сказать не равно сделать, а в итоге омичи смогли-таки совершить настоящий прорыв, поднявшись с привычных 20-х мест в топ-7 команд ВХЛ. Ставка на приглашение опытных игроков с односторонними контрактами в этом смысле сработала, хотя и понятно, что «Крылья» отошли от выполнения функций фарм-клуба «Авангарда», став самостоятельной единицей.

Последней командой, которая оформила себе выход в плей-офф ВХЛ, стал казанский «Барс» под руководством знаменитого в прошлом игрока «Ак Барса» Александра Степанова. Диспозиция перед последней домашней серией у казанцев была не лучшей, нужно было выигрывать все три встречи у крепких соперников и ждать осечки конкурентов. «Барс» сделал всё, что от него зависело, дважды вырвав победы в овертаймах, ну а красноярский «Сокол» допустил несколько промашек и остался без плей-офф.

Что в плей-офф?

Уже сегодня в ВХЛ стартовал плей-офф. Турнир ещё более непредсказуемый, чем регулярный чемпионат. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в трёх последних кубковых розыгрышах первая команда регулярки неизменно проигрывала серию 16-й.

Так что если вы не следили за регуляркой ВХЛ, то в плей-офф к этому турниру определённо стоит подключиться. Он не подведёт в своей непредсказуемости и непосредственности.