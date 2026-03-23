«Овечкину предоставлены варианты выбора в любом качестве». Интервью с президентом «Динамо»

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на седьмой строчке в Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». По ходу сезона российская команда пережила значительные изменения, ключевым из которых стала замена Алексея Кудашова на Вячеслава Козлова на посту главного тренера.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» президент клуба и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин впервые подробно прокомментировал причины перестановок на тренерском мостике, подвёл итоги выступления команды в регулярном чемпионате и высказался о перспективе возвращения в клуб главного воспитанника за всю историю «Динамо» Александра Овечкина.

«Отставка Кудашова? Чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать»

— Виктор Геннадьевич, в пятницу был сыгран последний матч регулярного чемпионата. Какую оценку дадите этой части непростого сезона?

— Сезон действительно непростой. Понятно, что была произведена замена главного тренера. Это, наверное, один из ключевых нюансов. Но в целом команда играла неплохо, а болельщики приходили на матчи.

— Почему отставка главного тренера произошла именно в такой момент сезона? Когда была проведена селекция под запросы Кудашова, их все удовлетворили…

— Если взять историю четырёхлетней давности, а я пятый год председатель совета директоров хоккейного клуба «Динамо», то на первом этапе Алексей Николаевич, к которому я очень хорошо отношусь, сформировал программу омоложения команды на ближайшие три-четыре года. Первые два сезона в наших реалиях состав был действительно достаточно молодым.

Однако несмотря на то что Кудашову были даны полные права по формированию команды и он был генератором всех идей по её комплектованию, состав в этом сезоне получился одним из самых возрастных – на втором-третьем месте в лиге. Это стало одной из основных причин.

А второе – некоторый элемент чехарды игроков. Хотя в летний период Алексею Николаевичу дали полные права по формированию состава и он в августе отчитался перед советом директоров, что команда сформирована и вопросов нет – уже в сентябре начались замены игроков. Тот же Броссо, который поиграл у нас короткое время, то ему нужен, то не нужен. То Рашевский нужен, то Рашевский не нужен. И вот вся эта чехарда с игроками привела к тому, что нам пришлось выбирать – либо и дальше постоянно тасовать команду, либо вносить коррективы в тренерский штаб.

«Концепция «Динамо» – омоложение команды. Состав надо обновлять»

— Вы сказали, что сами понимаете, команда – одна из самых возрастных в лиге, но при этом сейчас активно сохраняете основных игроков: Уила, Сикьюру, Швеца-Рогового, которые не становятся моложе. Какова дальнейшая концепция развития клуба?

— Концепция – омоложение команды.

Джордан Уил Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но вы же сейчас сохраняете совсем не молодых игроков. То есть летом…

— Будем подбирать молодых ребят. Дело в том, что сейчас мы провели два непубличных совета директоров в Санкт-Петербурге и Москве, где проговорили и создали условия – подготовили положения о тренерских советах, чтобы линейка от детского спорта до команды мастеров двигалась постоянно. Мы поставили задачу, чтобы дети, которые заканчивают играть в академиях Москвы и Питера – одна пятёрка однозначно заходила в команду МХЛ. И каждый год мы должны команду МХЛ двигать.

Также поставили задачу – переформировать команду ВХЛ в Санкт-Петербурге. Во-первых, она не очень сильно сыграла – если в прошлом году взяла бронзовые медали, то в этом даже в плей-офф не попала. И та позиция, когда в команде ВХЛ ребята отсиживают по три-пять лет, получают хорошую зарплату, питание, все условия… То есть у нас команда ВХЛ, которая формируется и финансируется акционерами, тренируется в хороших условиях в «Юбилейном», на сегодняшний день в команду КХЛ игроков не дала, кроме Артемьева и Прохорова.

Поэтому будем ломать эту традицию не самую лучшую, и Кудашову об этом было сказано. Я просил Алексея Николаевича взять под себя команду ВХЛ. Но несмотря на то что он пообещал это, команда ВХЛ оказалась в свободном движении. Вообще, мы бы хотели, чтобы детские спортивные школы давали игроков. У нас заключён ряд договоров с Ленинградской областью, Великим Новгородом, другими городами, где пытаемся подбирать игроков из детских спортивных школ. Однако мы должны формировать молодёжные команды, которые будут комплектоваться выпусками детей. Соответственно, молодёжка должна формировать команду ВХЛ. Сейчас у нас очень хорошая молодёжная команда в Москве. Будем ставить вопрос, чтобы на следующий сезон её лучших игроков переводили в ВХЛ.

— На ваш взгляд, на сколько процентов нужно обновлять команду КХЛ?

— Значительно. Говорить в процентах сейчас было бы некорректно – впереди плей-офф.

«Козлов продолжит тренировать «Динамо». Если всё удачно сложится в плей-офф»

— Только плей-офф покажет, будете ли вы продлевать контракт с Вячеславом Козловым?

— У меня к Козлову нет вопросов. Если с плей-офф всё сложится более или менее удачно, Козлов и дальше будет тренировать московское «Динамо».

Вячеслав Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что сейчас в понимании клуба «более или менее удачно»? Какой результат приемлем для руководства?

— Для нас приемлемый результат, чтобы мы вышли в финал (улыбается). А какой будет – такой будет, это спорт.

— Нельзя не затронуть тему Александра Овечкина, который сейчас как раз думает о своём будущем. Держит ли «Динамо» его вопрос в голове?

— Держит. Ему предоставлены варианты выбора в «Динамо» в любом качестве.