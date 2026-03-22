Расписание спортивных матчей 23 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: старт плей-офф КХЛ, «Родина» рвётся в РПЛ, баскетбол и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 марта 2026 года
Начинаем неделю со спорта: армейское дерби ЦСКА — СКА, «Ак Барс» — «Трактор», Панарин и Кучеров в НХЛ и «Бостон» — «Миннесота» — в НБА!

Время в материале указано по Москве.

🏀 00:00: «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», регулярный чемпионат НБА

23 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Интрига: важнейшее противостояние для клубов

«Денвер» борется за четвёртую строчку на Западе, которая позволит начать первый раунд плей-офф с преимуществом домашней площадки. На данный момент клуб занимает пятое место, но «Миннесота» – на хвосте. «Портленд» бьётся за место в плей-ин. Сейчас команда на девятой строчке, уступая «Клипперс» лишь по дополнительным показателям. Восьмое место дало бы «иноходцам» право на ошибку в плей-ин. Каждой команде надо побеждать!

Про главных претендентов на MVP:
Какие шансы у Дончича и Вембаньямы стать MVP НБА в 2026 году?
🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Интрига: «кельты» поквитаются с «волками»?

«Миннесота» дома обыграла «Бостон» со счётом 119:115. Теперь команды встретятся в «Ти-Ди Гарден», где «кельты» практически не ошибаются. Причём вернулся после травмы Джейсон Тейтум, добавивший мощи «Селтикс» на остаток регулярки. Сумеет ли Энтони Эдвардс остановить серьёзного соперника?

Яркий игровой день в НБА:
Чемпионы ввязались в потасовку с удалениями, а «Лейкерс» сотворили чудо. Итоги дня в НБА
🏒 3:00: «Калгари Флэймз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Интрига: сколько очков наберёт Кучеров?

Никита Кучеров в последних трёх играх набрал 12 очков, обогнал Коннора Макдэвида и возглавил гонку бомбардиров. Никита наверняка захочет развить успех, тем более в соперниках «Калгари», который уже ничего в этом чемпионате не решает. «Тампа» является безусловным фаворитом матча, с какой разницей одержит победу команда Купера?

Кучеров провёл роскошный матч против «Эдмонтона»:
Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
🏐 16:00: «Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово», Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

23 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Интрига: сможет ли «Заречье» побороться за серию?

Уральские волейболистки – на подъёме после первой победы в полуфинальной серии. Пока команда Михаила Карполя уверенно следует сценарию регулярного чемпионата и не даёт зареченкам зацепиться хотя бы за сет. Однако подмосковный клуб явно не намерен сдаваться после первой осечки и нацелен на то, чтобы выравнять своё положение ещё до того, как серия переедет в Одинцово. Получится ли у «Заречья» взять реванш во второй встрече или «Уралочка» ещё приблизит себя к главному финалу?

Как прошёл первый матч:
Хладнокровная расправа. «Уралочка» повела в полуфинальной серии женской Суперлиги
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Интрига: много голов не ждать?

В серии «Автомобилиста» и «Салавата» с ходу не назовёшь фаворита, однако состав у екатеринбуржцев более звёздный. Обе команды очень надёжно действуют в обороне, а у команды Заварухина вообще вся игра строится на этом. Первый матч будет иметь важное значение, кто начнёт с победы?

Максим Сушинский поделился мнением насчёт серии:
Главные интриги и прогнозы на плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Сушинского
⚽️ 19:00: «Родина» — «Чайка», Первая лига, 25-й тур

23 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Чайка
Песчанокопское
Интрига: претендент на выход в РПЛ обыграет аутсайдера?

«Родина» после 24 матчей сезона Первой лиги занимает третье место. Отставание от второй строчки — два очка. У москвичей всё ещё отличные шансы на прямой выход в РПЛ. И в предстоящем туре «Родина» может набрать три очка с аутсайдером — «Чайкой». Клуб из Песчанокопского идёт в зоне вылета. Создадут ли проблемы одному из лидеров?

В этот список вошла и «Родина»:
Шесть клубов Первой лиги подали заявки на получение лицензии РФС-1 для РПЛ

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Интрига: «Трактор» решил проблемы в обороне?

«Трактор» в этом сезоне очень плохо действует в обороне: как при Бенуа Гру, так и при Евгении Корешкове. В плей-офф игра на своей половине площадки будет значить очень много. У казанцев же с этим компонентом всё в порядке – на Востоке меньше «Ак Барса» пропускают только «Авангард» и «Автомобилист». Сможет ли команда из столицы Татарстана сдержать мощную атаку Челябинска?

Ждём Воронкова в «Ак Барсе»?
Русский лидер «Коламбуса» в опале после смены тренера. Ждём Воронкова в «Ак Барсе»?
🏒 19:30: ЦСКА — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Интрига: вывеска оправдает ожидания?

Ещё несколько лет назад не увидеть вывеску ЦСКА – СКА в финале конференции было просто невозможно. Два армейских клуба уверенно проводили регулярный чемпионат, а потом не чувствовали соперников в первых двух раундах. Однако теперь всё изменилось – кто-то закончит сезон уже после первого раунда. Кто фаворит в данной паре?

Превью плей-офф на Западе:
Армейское и динамовское дерби уже в первом раунде! Превью плей-офф КХЛ: Запад
🏒 19:30: «Северсталь» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо НН
Нижний Новгород
Интрига: сколько команды забросят на двоих?

Получить противостояние «Северстали» и «Торпедо» в первом раунде не ожидал никто. Обе команды не входят в пул топовых команд КХЛ, однако в этом году доказали, что могут на равных сражаться с грандами. Череповец два года подряд спотыкался о «Спартак», в этом году шансы на проход первого раунда больше?

Лидер «Торпедо» очень хорош на точке:
Маклауд лучший по проценту выигранных вбрасываний в КХЛ, Семёнов и Кадейкин — в топ-5
