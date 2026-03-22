Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему Никита Кучеров лучше проводит вторую половину сезона, борьба за Арт Росс Трофи, Макдэвид, Маккиннон

Время Кучерова. Почему он каждый раз разрывает НХЛ после Нового года?
Максим Макаров
Комментарии
Никита выиграл два «Арт Росса» благодаря впечатляющим отрезкам во второй половине регулярки.

«Вероятно, у него матчей с четырьмя очками в этом сезоне больше, чем с нулём или одним», — сказал Брэндон Хагель про Никиту Кучерова после матча с «Эдмонтоном».

Действительно, в последних встречах россиянин взял какой-то невероятный темп, набрав в трёх выездных играх 12 очков – в среднем четыре очка за встречу!

Как Кучеров разнёс «Эдмонтон»:
Такого не было 30 лет! Кучеров уничтожил «Эдмонтон» и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
Всего в 32 года Никита вошёл в число 20 игроков в истории НХЛ по матчам с четырьмя очками и более, а также повторил, казалось бы, вечный рекорд Марио Лемье, набрав в 33 играх 75 очков.

После встречи «Тампы» с «Эдмонтоном» случилось то, чего все в России так долго ждали – Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров, в личной дуэли одолев Коннора Макдэвида.

Но надо вспомнить, что ещё перед наступлением нового календарного года это казалось невозможным – Кучеров отставал от канадцев на 20 очков и впервые за долгое время выпадал из гонки за звание лучшего бомбардира. Именно так мог подумать человек, который не следил за преображением Никиты два года подряд после 1 января.

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2023/2024)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Никита Кучеров3761 (26+35)
2.Натан Маккиннон3758 (19+39)
3.Артемий Панарин3550 (23+27)
4.Давид Пастрняк3520 (22+28)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января до конца чемпионата (сезон-2023/2024)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Коннор Макдэвид4484 (19+65)
2.Никита Кучеров4483 (18+65)
3.Натан Маккиннон4582 (32+50)
4.Артемий Панарин4770 (26+44)

Два сезона назад Кучеров лидировал в гонке бомбардиров и перед Новым годом, однако после 1 января его результативность вышла на совсем уж фантастический уровень. Никита в среднем набирал 1,88 очка за игру, провёл лучший сезон в карьере, забросил 44 шайбы (лучший результат в карьере), а также пробил отметку в 100 результативных передач.

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2024/2025)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Натан Маккиннон3861 (14+47)
2.Леон Драйзайтль3756 (27+29)
3.Микко Рантанен3854 (21+33)
4.Никита Кучеров3254 (17+37)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января до конца чемпионата (сезон-2024/2025)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Давид Пастрняк4369 (30+39)
2.Никита Кучеров4667 (20+47)
3.Остон Мэттьюс4355 (22+33)
4.Натан Маккиннон4155 (18+37)

В прошлом сезоне к марту Леон Драйзайтль был ближе к тому, чтобы опередить Натана Маккиннона в гонке бомбардиров, чем Никита Кучеров. Однако к концу регулярки немец резко сбавил, а Кучеров к началу апреля накатил так, что снёс канадца и привёз ему пять очков по итогу гладкой части чемпионата.

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2025/2026)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Натан Маккиннон3970 (34+36)
2.Коннор Макдэвид4170 (24+46)
3.Маклин Селебрини4062 (22+40)
7.Никита Кучеров3551 (18+33)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января по сегодняшний день (сезон-2025/2026)

ПозицияИгрокКоличество матчейКоличество очков
1.Никита Кучеров2967 (22+45)
2.Коннор Макдэвид3046 (14+32)
3.Натан Маккиннон2844 (11+33)
4.Эван Бушар3042 (12+30)

Никита Кучеров тяжело начал сезон, долго вкатывался вместе со всей командой и дал двум канадским суперзвёздам создать отличный задел. Однако после Нового года Куч сказочно хорош – форвард «Тампы» в среднем набирает 2,3 очка за игру с 1 января.

Здесь возникает вопрос: почему Кучеров так хорош именно после Нового года?

После матча с «Эдмонтоном» Никита скромно сказал, что его главная цель – Кубок Стэнли. Это, конечно же, правда, однако все знают зацикленность россиянина на совершенствовании себя, что отражается через личные показатели.

Кучеров — о собственной результативности:
«Это просто любовь к игре». Кучеров высказался о своих результатах в текущем сезоне

Во второй половине чемпионата «Тампа» редко решает чисто турнирные задачи, поэтому есть возможность сконцентрироваться на собственных достижениях. Можно даже заметить, что под конец сезона партнёры россиянина начинают всё чаще играть на него, а Джон Купер всегда выпускает своего лидера, когда соперник снимает вратаря. И это нормально.

Во-вторых, зависимость «Тампы» от Кучерова неумолимо растёт каждый год – его влияние на команду порой даже выше того, что у Макдэвида в «Эдмонтоне». Когда Никита тяжело вкатывался в этот сезон, большие проблемы были и у «Тампы».

Третья причина роста результативности по ходу чемпионата заключается в том, что Кучеров никогда не начинает регулярку с галопа – он постепенно входит в чемпионат. Поэтому в первый месяц Куча никогда не видно на вершине гонки бомбардиров, в отличие от того же Маккиннона, который каждый год разрывает именно на старте.

Вторая половина каждого регулряного чемпионата – время Кучерова! Никита показывает в это время года лучший хоккей. Будем надеяться, что в этом году он ещё перенесётся и на плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android