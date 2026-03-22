Время Кучерова. Почему он каждый раз разрывает НХЛ после Нового года?

«Вероятно, у него матчей с четырьмя очками в этом сезоне больше, чем с нулём или одним», — сказал Брэндон Хагель про Никиту Кучерова после матча с «Эдмонтоном».

Действительно, в последних встречах россиянин взял какой-то невероятный темп, набрав в трёх выездных играх 12 очков – в среднем четыре очка за встречу!

Всего в 32 года Никита вошёл в число 20 игроков в истории НХЛ по матчам с четырьмя очками и более, а также повторил, казалось бы, вечный рекорд Марио Лемье, набрав в 33 играх 75 очков.

После встречи «Тампы» с «Эдмонтоном» случилось то, чего все в России так долго ждали – Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров, в личной дуэли одолев Коннора Макдэвида.

Но надо вспомнить, что ещё перед наступлением нового календарного года это казалось невозможным – Кучеров отставал от канадцев на 20 очков и впервые за долгое время выпадал из гонки за звание лучшего бомбардира. Именно так мог подумать человек, который не следил за преображением Никиты два года подряд после 1 января.

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2023/2024)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Никита Кучеров 37 61 (26+35) 2. Натан Маккиннон 37 58 (19+39) 3. Артемий Панарин 35 50 (23+27) 4. Давид Пастрняк 35 20 (22+28)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января до конца чемпионата (сезон-2023/2024)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Коннор Макдэвид 44 84 (19+65) 2. Никита Кучеров 44 83 (18+65) 3. Натан Маккиннон 45 82 (32+50) 4. Артемий Панарин 47 70 (26+44)

Два сезона назад Кучеров лидировал в гонке бомбардиров и перед Новым годом, однако после 1 января его результативность вышла на совсем уж фантастический уровень. Никита в среднем набирал 1,88 очка за игру, провёл лучший сезон в карьере, забросил 44 шайбы (лучший результат в карьере), а также пробил отметку в 100 результативных передач.

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2024/2025)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Натан Маккиннон 38 61 (14+47) 2. Леон Драйзайтль 37 56 (27+29) 3. Микко Рантанен 38 54 (21+33) 4. Никита Кучеров 32 54 (17+37)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января до конца чемпионата (сезон-2024/2025)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Давид Пастрняк 43 69 (30+39) 2. Никита Кучеров 46 67 (20+47) 3. Остон Мэттьюс 43 55 (22+33) 4. Натан Маккиннон 41 55 (18+37)

В прошлом сезоне к марту Леон Драйзайтль был ближе к тому, чтобы опередить Натана Маккиннона в гонке бомбардиров, чем Никита Кучеров. Однако к концу регулярки немец резко сбавил, а Кучеров к началу апреля накатил так, что снёс канадца и привёз ему пять очков по итогу гладкой части чемпионата.

Статистика лучших бомбардиров с начала чемпионата до 1 января (сезон-2025/2026)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Натан Маккиннон 39 70 (34+36) 2. Коннор Макдэвид 41 70 (24+46) 3. Маклин Селебрини 40 62 (22+40) … 7. Никита Кучеров 35 51 (18+33)

Статистика лучших бомбардиров с 1 января по сегодняшний день (сезон-2025/2026)

Позиция Игрок Количество матчей Количество очков 1. Никита Кучеров 29 67 (22+45) 2. Коннор Макдэвид 30 46 (14+32) 3. Натан Маккиннон 28 44 (11+33) 4. Эван Бушар 30 42 (12+30)

Никита Кучеров тяжело начал сезон, долго вкатывался вместе со всей командой и дал двум канадским суперзвёздам создать отличный задел. Однако после Нового года Куч сказочно хорош – форвард «Тампы» в среднем набирает 2,3 очка за игру с 1 января.

Здесь возникает вопрос: почему Кучеров так хорош именно после Нового года?

После матча с «Эдмонтоном» Никита скромно сказал, что его главная цель – Кубок Стэнли. Это, конечно же, правда, однако все знают зацикленность россиянина на совершенствовании себя, что отражается через личные показатели.

Во второй половине чемпионата «Тампа» редко решает чисто турнирные задачи, поэтому есть возможность сконцентрироваться на собственных достижениях. Можно даже заметить, что под конец сезона партнёры россиянина начинают всё чаще играть на него, а Джон Купер всегда выпускает своего лидера, когда соперник снимает вратаря. И это нормально.

Во-вторых, зависимость «Тампы» от Кучерова неумолимо растёт каждый год – его влияние на команду порой даже выше того, что у Макдэвида в «Эдмонтоне». Когда Никита тяжело вкатывался в этот сезон, большие проблемы были и у «Тампы».

Третья причина роста результативности по ходу чемпионата заключается в том, что Кучеров никогда не начинает регулярку с галопа – он постепенно входит в чемпионат. Поэтому в первый месяц Куча никогда не видно на вершине гонки бомбардиров, в отличие от того же Маккиннона, который каждый год разрывает именно на старте.

Вторая половина каждого регулряного чемпионата – время Кучерова! Никита показывает в это время года лучший хоккей. Будем надеяться, что в этом году он ещё перенесётся и на плей-офф.