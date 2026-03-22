ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ

Александр стал вторым хоккеистом в истории НХЛ с тысячей голов в лиге с учётом плей-офф!

«Колорадо» уже давно обеспечил себе место в плей-офф, но только на днях официально стал участником розыгрыша Кубка Стэнли — 2026. Команда в последних четырёх матчах потерпела аж три поражения, так что «лавины» находились не в лучшем состоянии. Впрочем, возможно, у команды уже началась подготовка к кубковой части весны.

«Вашингтон» не отказался от борьбы за плей-офф. В последних четырёх встречах «столичные» одержали три победы и сократили отставание от топ-8 до шести очков. Это всё ещё большой разрыв, но при равенстве матчей ситуация не выглядела безнадёжной.

Тем не менее матч в Вашингтоне привлекал внимание главным образом не погоней за плей-офф. Александр Овечкин вплотную приблизился к уникальному достижению Уэйна Гретцки в НХЛ. Капитан «столичных» забил 999 голов в Национальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. 922 пришлось на регулярные чемпионаты, 77 — на розыгрыши Кубка Стэнли.

Так что, несмотря на не самую высокую результативность в нынешнем сезоне — 25 шайб в 70 встречах, любой следующий гол становился историческим — 1000-м. Ранее эта отметка покорялась только Гретцки, который нанёс 1016 точных бросков за свою карьеру.

Именно хозяева начали матч активнее, но в целом команды в первой половине стартового периода действовали довольно осторожно. Обмен удалениями также не привёл к голам. Зато медленное начало встречи окупилось сполна на 12-й минуте периода.

Нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл в средней зоне увидел ускорение Джастина Сурдифа и выдал потрясающую передачу черпачком на одноклубника. Тот убежал от соперников, принял пас и бахнул в самую девятку — 1:0!

А затем уже «Колорадо» создал два опасных момента, разделённых безыдейным большинством «Кэпиталз».

На 14-й минуте защитник «Эвеланш» Кейл Макар убежал в контратаку и вырезал тончайшую передачу на пятачок на Мартина Нечаса — тот коснулся шайбы, но голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон сыграл уверенно.

Спустя всего четыре минуты один из лучших бомбардиров сезона Натан Маккиннон в одиночку создал опасный момент. Канадец подработал себе шайбу и, сблизившись с вратарём, бросил с неудобной руки — мимо!

На старте второго периода Овечкин напомнил о себе, однако не так, как ожидали — схватил соперника клюшкой и отправился отдыхать на две минуты. Для «столичных» это могло стать фатальным, но хозяева даже сумели создать опасность у ворот «Колорадо» в меньшинстве! Так, Том Уилсон убежал в атаку и опасно бросил — Маккензи Блэквуд отвёл угрозу.

А в середине периода и сам капитан «Кэпиталз» расчехлил свой легендарный щелчок. Овечкин бросил в касание из своего «офиса» — шайба мимо ворот! Будем считать, что это была пристрелка капитана «столичных»!

…а на старте третьего периода «Колорадо» всё-таки забил. Томпсон ушёл за ворота и отдал передачу партнёру, однако Нечас перехватил шайбу и отдал на пятачок. А там уже опытный Габриэль Ландеског спокойно поразил пустые ворота. 1:1!

Спустя всего пять минут «лавины» вышли вперёд. Гости успешно «закрыли» чужую синюю линию — постарался Захар Бардаков. Молодой защитник Коул Хатсон подхватил шайбу, но не смог нормально её обработать — а тут как тут оказался Николя Руа, который, никем не опекаемый, нанёс резкий бросок — 2:1! Бардаков тем самым набрал своё 10-е (1+9) очко в сезоне.

Буквально в следующей атаке Пьер-Люк Дюбуа сам создал для себя момент. Канадец украл шайбу у соперников, вышел на рандеву с Блэквудом, но голкипер мастерски сыграл щитком.

В середине периода «Вашингтон» получил отличную возможность сравнять счёт. Тем не менее удаление Джоша Мэнсона за подножку не принесло плодов хозяевам — четвёртая попытка команды в матче пошла в молоко.

Зато следующее большинство принесло свои плоды. Овечкин сначала бросил из своего «офиса» — немного неудачно. Спустя несколько секунд ему выкатили ещё один пас в левый круг вбрасывания, Александр щёлкнул — и забросил! Великая восьмёрка выбил свою тысячу! Браво, Александр!

Теперь он второй после Гретцки, кому удалось забить не менее 1000 голов в НХЛ. История разворачивается на наших глазах.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».