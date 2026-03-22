Американские фанаты чествовали Овечкина за 1000 голов! Но празднование не показали в эфире

Александр Овечкин не устаёт переписывать историю НХЛ! В матче с «Колорадо» он забросил свою 1000-ю шайбу в карьере с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф. До него это удавалось сделать только Уэйну Гретцки.

Гол случился в самое нужное для «столичных» время, в концовке третьего периода, при счёте 1:2. Ови сделал это в фирменном стиле, пушечным выстрелом в большинстве из своего «офиса».

Зарычал, как лев, и тут же потонул в объятиях партнёров, но быстро вернул себе деловой вид – матч был ещё не закончен. Чуть позже состоялось и празднование грандиозного события. Вся арена поднялась на ноги и аплодировала. Американские фанаты бросали на лёд кепки, на кубе показали поздравительную графику, а Ови в это время с серьёзным видом сидел на бортике, свесив ноги, и махал болельщикам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако в прямом эфире ничего из этого не показали – шла коммерческая пауза.

Гол Овечкина позволил «Вашингтону» перевести игру в овертайм и заработать одно очко, но в итоге «столичные» проиграли лидеру НХЛ. Впрочем, несмотря на тяжёлое поражение, после встречи Ови не выглядел очень сильно расстроенным. Борьба за плей-офф продолжается.

1000-я шайба Александра Овечкина Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

«Всегда приятно чего-то достичь, к тому же это был важный гол», — лаконично высказался россиянин.

«Он был моим кумиром с тех пор, как я ещё маленьким ребёнком смотрел НХЛ. И я очень ценю каждый день, что играю вместе с ним. Он всё устанавливает и устанавливает достижения, и кажется, что с каждым разом они становятся всё круче и круче. Так что выходить с ним вместе на лёд для меня – это привилегия», — сказал нападающий Коннор Макмайкл.