«Ещё одно доказательство его величия». Реакция Америки на 1000-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин сделал это! Капитан «Вашингтона» забил 1000-й гол в Национальной хоккейной лиге!

Великая восьмёрка отличился в матче с лидером НХЛ «Колорадо». Этот гол стал для него 26-м в сезоне, 923-м в регулярных чемпионатах и 1000-м с учётом плей-офф. Исключительно в розыгрышах Кубка Стэнли Алекс нанёс 77 точных бросков.

Овечкин стал всего лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1000 голов. Ранее это удавалось лишь… конечно же, Уэйну Гретцки. Теперь капитана «столичных» отделяет от Величайшего всего 16 шайб.

Кроме того, Ови вышел на шестое место по количеству голов за сезон в возрасте 40 лет и старше. Форвард сравнялся с Дином Прентисом (сезон-1972/1973) и Теэму Селянне (сезон-2011/2012) и вплотную приблизился к Яромиру Ягру (27 в сезоне-2015/2016). Больше в 40+ лет забили только Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969), Джонни Бьюсик (36 в сезоне-1975/1976), Горди Хоу (31 в сезоне-1969/1970) и Теэму Селянне (31 в сезоне-2010/2011).

Как в Северной Америки отреагировали на юбилейный 1000-й гол в НХЛ?

Баннер в честь шайбы Овечкина Фото: Greg Fiume/Getty Images

«Забивает свой 1000-й гол с точки, которая принесла ему известность»

Пресс-служба «Вашингтона» сообщила о нескольких достижениях нападающего.

«Средняя результативность Овечкина за матч (0,53) с момента его 35-летия (17 сентября 2020 года) является самой высокой в истории НХЛ для игроков в возрасте 35+ лет. Кроме того, он забил рекордные для НХЛ 447 голов с момента своего 30-летия.

Овечкин, почти год назад побивший рекорд Гретцки по количеству голов за всю историю, занимает второе место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярных чемпионатах — 0,59 (минимум 1000 матчей)», — говорится в сообщении.

Пресс-служба НХЛ ёмко прокомментировала шайбу Овечкина: «И, конечно же, это было из его «офиса».

Журналист Грант Паульсен также отметил, что нападающий забил так, как обычно привык делать это.

«Винтажный гол — 923-й. Второй раз за три игры отличился этот крупный парень».

И журналист Дрю Ливингстоун высказался о голе из «офиса» Ови: «Алекс забивает свой 1000-й гол с точки, которая принесла ему известность».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер напомнила о важности исторического гола для команды.

«Овечкин забросил юбилейную шайбу, подарив «Вашингтону» очко. Когда время третьего периода подходило к концу и его команде нужно было забить, Алекс в своём фирменном стиле положил 1000-й гол», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Greg Fiume/Getty Images

«Невероятная веха»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд отметил примечательный факт относительно шайбы Ови в большинстве.

«Алекс только что выбил 1000!

За 5:43 до конца третьего периода Овечкин мощным броском в одно касание из левого круга пробил вратаря «Колорадо» Маккензи Блэквуда. Этим голом в большинстве Алекс не только сравнял счёт, но и дошёл до отметки в 1000 шайб в карьере в регулярных чемпионатах и плей-офф, что позволило ему присоединиться к Уэйну Гретцки (1016) в качестве единственных игроков в истории НХЛ с 1000 голов.

Овечкин забил 923 гола в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф. Ближайший к нему игрок — Горди Хоу, отстающий на 133 точных броска.

«Кэпиталз» чествовали капитана вскоре после того, как он забил свой 1000-й гол, вызвав бурные овации стоя у болельщиков на «Кэпитал Уан-Арене». Овечкин помахал рукой со скамейки запасных.

Этот гол стал первым для Алекса в большинстве на домашнем стадионе в этом сезоне и в целом с тех пор, как он забросил свою 894-ю шайбу и сравнялся с Уэйном Гретцки 4 апреля 2025 года», — написал Оланд.

Журналист The Hockey News Джулиан Гаудио отреагировал на достижение Овечкина.

«Капитан «Вашингтона» в очередной раз вошёл в историю, забив свой 1000-й гол в карьере.

Празднование было не таким запоминающимся, как после его 895-го гола в регулярных чемпионатах, когда он обогнал Гретцки, но это всё равно невероятная веха.

Овечкин отстаёт от Уэйна на 16 шайб по общему количеству голов в регулярках и плей-офф. До конца сезона осталось 11 матчей, и у Алекса, возможно, остаётся всё меньше времени, чтобы добраться до этого рекорда в нынешнем сезоне.

Если «Кэпиталз» не попадут в плей-офф, есть вероятность, что Овечкин проведёт свои последние матчи в НХЛ. Его контракт истекает в конце этого сезона, и на данный момент «Вашингтон» и Овечкин не подписали новое соглашение. Российский снайпер ранее заявлял, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо» — клубе, за который он играл с детства.

Но решение пока не принято.

Независимо от того, подпишет он новый контракт или нет, Овечкин — кандидат в Зал славы, который попадёт туда с первой попытки, и многие считают его одним из величайших игроков в истории НХЛ. Его недавние достижения — ещё одно доказательство его величия», — написал Гаудио.