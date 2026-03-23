«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря

Если в двух парах Востока фаворит, очевидно, известен заранее – «Сибирь» с «Нефтехимиком» в лучшем случае смогут навязать «Металлургу» и «Авангарду» плотную борьбу, но едва ли команды из нижнего посева способны на большее, то в противостоянии как «Ак Барса» с «Трактором», так и «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» всё не так прозрачно.

Особенно интригует серия между казанцами и челябинцами. С одной стороны, кажется, что команда Евгения Корешкова неубедительно провела регулярный сезон и едва ли преобразится по весне. Но с другой – «Трактор» уже был в похожей ситуации два сезона назад и доходил до полуфинала. Какие козыри у чёрно-белых и чем ответит клуб из столицы Татарстана?

Сезон-2025/2026 – один из самых безумных в истории КХЛ. Но даже на фоне всеобщей вакханалии происходящее в «Тракторе» всё равно удивляет. Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы из команды по ходу сезона уходил главный тренер по собственной воле? А в Челябинске это случилось дважды. Сначала Бенуа Гру устал от российской действительности и буквально сбежал. Утверждал всем, что едет на пенсию, однако эта «пенсия» быстро превратилась в контракт со швейцарским «Цугом». Затем его помощник Рафаэль Рише не справился с грузом ответственности на посту главного тренера и поехал в штаб прямых конкурентов – к Ги Буше в «Авангард». На остаток сезона рулить вынужденно поставили Евгения Корешкова. Вдобавок ко всему летняя селекция Алексея Волкова не оправдала себя, особенно во вратарской линии. Крис Дриджер надолго запомнится не только челябинским болельщикам, подарив всем жестокий мем про «пылесос».

Дальше – больше. По ходу сезона в качестве основного вратаря наигрывали Сергея Мыльникова, параллельно подыскивая ему качественного сменщика. Остановиться пришлось на Дмитрии Николаеве, от которого отказался «Спартак». И как вишенка на торте для нервной системы всех поклонников челябинской команды – травма Мыльникова, по иронии судьбы как раз в матче с «Ак Барсом», будущим соперником по плей-офф. Сергея не будет до конца сезона, так что бороться за Кубок Гагарина придётся с вратарским дуэтом Николаев – Шерстнёв. А ведь у «Трактора» и плотной линии обороны нет, Волков вёл активный поиск качественного двустороннего защитника, но и эту задачу не решил. Ведущий оборонец Григорий Дронов получил повреждение на тренировке перед стартом игр на выбывание, он точно пропустит два первых матча. Ситуация выглядит если не патовой, то как минимум крайне тревожной.

И в этом как раз ключевая опасность для казанцев. Они выходят на серию в качестве фаворита – как номинального по посеву, так и фактического, с учётом всех трудностей у соперника. Только вот есть ощущение, что безалаберному «Трактору» подобный вызов, наоборот, придаст мобилизационную силу. Команда на хорошей победной волне – игры с «Торпедо», СКА, «Металлургом» и «Адмиралом» подопечные Корешкова провели образцово-показательно. Вместо залихватских атак во все стороны с попытками дозвониться в последний момент до «камбэчной» мы увидели строгую системную игру с акцентом на минимальное количество ошибок в своей зоне. «Ак Барс», несмотря на большое количество мастеров в нападении, тяжело играет против таких команд, а у Челябинска хватает своих талантов в атаке, чтобы использовать немногочисленные шансы впереди. Тем более что и состояние Тимура Билялова тревожит.

Билялов получил повреждение всё в том же матче в Челябинске 1 марта и, хотя оно оказалось не таким серьёзным, как у Мыльникова, в какой форме прямо сейчас Тимур — большой вопрос. Его выпустили в последней игре регулярного чемпионата с московским «Динамо» и, даже несмотря на противоречивый ход встречи, пять пропущенных шайб – это много, и далеко не во всех эпизодах Билялов действовал уверенно. Максим Арефьев талантлив и способен в будущем стать первым номером на годы вперёд, но пока что ему надо окрепнуть ментально. Во встрече с «Северсталью» Максим ненадолго потерял концентрацию и «поплыл» после двух пропущенных подряд шайб, а в плей-офф даже один такой эпизод может перевернуть ход всей серии. Тем более ставший фирменным знаком челябинцев характер никуда не делся и в этом сезоне.

Игра «Ак Барса» на второй год работы Анвара Гатиятулина оставляет противоречивые впечатления. Порой казалось, что мы видим две разные команды. Одна выдаёт рекордную для клуба серию побед, а вторая впадает в глубокий кризис и не может несколько раз подряд справиться с потерявшей всякую мотивацию «Ладой». Важно, что у казанцев есть проблемы с тем, чтобы играть по счёту, в концовке регулярки они неоднократно упускали преимущество, ведя 2:0, что также настораживает в преддверии матчей на вылет. Сильно просели по сравнению с прошлым сезоном статистические показатели лидеров, в особенности Дмитрия Яшкина и Артёма Галимова. И если Галимов перестраивается на рельсы двустороннего форварда, то Яшкин на месяц с лишним угодил в запас, после чего стал игроком третьего звена. Не оправдал пока себя трансфер Григория Денисенко, а радовавший поначалу Владимир Алистров вылетел из обоймы ещё до Нового года.

К чести Марата Валиуллина, он не сидел на месте. Выхватил у Омска Александра Хмелевски, отдал ненужных клубу Артемия Князева с Брэндоном Биро в обмен на Нэйтана Тодда, выбившего 5 (3+2) очков в Москве в прошлый четверг. Илья Карпухин, о котором новый главный тренер СКА Игорь Ларионов якобы даже не слышал, пока был травмирован Никита Лямкин, забирал на себя и большинство, и меньшинство. Для Карпухина, всю карьеру до переезда в Санкт-Петербург проведшего в «Тракторе», предстоящая серия имеет особое значение. Как и для Анвара Гатиятулина, уроженца Челябинска, который пробыл много лет в «Тракторе» в качестве игрока и тренера. Но главное – Гатиятулину пора доказать, что его приглашение в «Ак Барс» не просто желание видеть специалиста с нужной национальностью. Ещё один ранний вылет ему не простят, а он более чем возможен.