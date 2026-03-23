16 главных вопросов к участникам Кубка Гагарина — 2026

До первого вбрасывания в плей-офф осталось всего ничего. Давать прогнозы не хочется: в короткой серии любая травма может развернуть её ход на 180 градусов. Так что давайте зададимся основным вопросом к каждой команде, которая начинает свой плей-оффный путь.

«Металлург»: размер имеет значение?

Такого эксперимента мы ещё не видели. Сложно вспомнить вторую команду, у которой в атаке было лишь два основных форварда выше 180 см — играющий в четвёртом звене Никита Коротков и 19-летний Михаил Фёдоров. Конечно, чемпионская сборка двухлетней давности не была сильно крупнее, но её сложно представить без немаленького Никиты Гребёнкина, который теперь играет в «Филадельфии». А тут ещё и травму получил Дмитрий Силантьев, делавший столько важной и незаметной работы. Мастерства и техники в этой команде все равно прорва — но по нему будут работать даже жёстче, чем в 2024-м.

«Автомобилист»: есть ли план «Б»?

Команда Николая Заварухина блестяще играет, когда открывает счёт: в регулярке «Авто» забрал 28 из 34 таких матчей. Однако на это накладывается плохая игра в обратной ситуации — и это ожидаемо с учётом того, что «Автомобилист» отлично реализует контратаки, прекрасно удерживает счёт, но довольно плохо атакует позиционно. В плей-офф за четыре сезона уральская команда выиграла лишь две встречи из 14, где пропускала первой. В теории первая же шайба в серии с «Салаватом» может оказаться ключевой: если «Авто» не даст сопернику затянуть серию, то выиграет.

«Сибирь»: могут ли голкиперы затянуть серию?

Если в чём-то «Сибирь» и имеет преимущество над лучшей командой регулярки, так это в линии ворот. Пока «Металлург» не может решить, кто будет первым — Илья Набоков или Александр Смолин, в Новосибирске перезапустили карьеру Михаила Бердина. Играющий в зрелищном стиле голкипер помог команде вытащить несколько важных побед в матчах с сильными командами, которые прижимали «Сибирь» к воротам: вот и сейчас «Магнитка» наверняка будет набивать под 40 бросков в створ за встречу. Не забудем и про Антона Красоткина: он, как и вся «Сибирь», заиграл намного лучше во второй половине года.

«Нефтехимик»: сколько бросков придётся блокировать?

«Нефтехимик» бо́льшую часть сезона старался играть красиво — но ресурсов на это не так много. Ограниченность этих ресурсов тем более сильно будет видна в играх с «Авангардом», который наверняка врубит свой любимый режим массированного давления. «Нефтехимик» в регулярке и так часто позволял соперникам бросать: индикатором этого служат 18 блок-шотов в среднем за игру (больше только у «Автомобилиста»). Кстати, именно «Авто» показывал, что запредельная самоотверженность и «горячие» вратари помогают в матчах с Омском — но здесь придётся делать около 30 блок-шотов.

«Торпедо»: разгадают ли старого знакомого?

В этом сезоне у «Торпедо» нет усреднённой стабильности: они играют отрезками, когда кажутся лучшей командой КХЛ — а потом качество игры резко падает. «Северсталь» в первом раунде в таком разрезе лучший вариант — правда, и «Торпедо» тоже становится удобным соперником. Кроме того, в Нижнем Новгороде знают Андрея Козырева лучше, чем бо́льшая часть его будущих соперников, тем более каких-то бывших торпедовцев он в Череповец подтянул (пусть и не ключевых). Станет ли это фактором?

«Локомотив»: скажет ли слово глубина?

Из 185 шайб «Локомотива» 51 на счету Максима Шалунова и Егора Сурина. Вообще, в какой-то момент казалось, что почти все важные шайбы «Локо» забрасывает одно звено Радулов — Иванов — Сурин. Несмотря на то что команда Боба Хартли сохраняет системность игры, именно в плане атаки индивидуальных прорывов почти не произошло, а какие-то хоккеисты, от которых ждали прогресса, его не показали. В первом раунде имеющихся ресурсов должно хватить — а на поздних стадиях, как год назад в серии с «Салаватом», нужны голы от игроков нижних звеньев.

«Северсталь»: тактика останется той же самой?

Пожалуй, третий год Андрея Козырева должен окончательно показать, работает ли его революционная схема игры в плей-офф. Слишком уж спокойно «Спартак» дважды обыгрывал череповецкий клуб, прошлогодняя серия была как будто совсем лёгкой. И в этом году у «Северстали» тоже соперник, который сам играет и другим даёт. После потенциального вылета от «Торпедо» могут возникнуть вопросы. Да, в регулярке команда с минимумом бюджета творит чудеса и в этом году обогнала все московские клубы, однако скажем невероятно свежую мысль: в плей-офф хоккей другой.

СКА: какого вратаря выбрать?

СКА стал редкой командой, которая на постоянной основе использовала трёх голкиперов в этом сезоне. Правда, Егор Заврагин после Нового года в КХЛ не играл, так что всё сведётся к выбору между дуэтом Артемий Плешков — Сергей Иванов. У обоих отличный процент сейвов (93,9% и 92,8%), именно вратари держали СКА в игре в самые тёмные моменты сезона, когда в атаке ничего не получалось. На бумаге небольшое преимущество есть у Плешкова: у него лучше статистика, чаще в последнее время играл он, плюс у Артемия есть история мирового рекорда по сейвам, пусть и в ВХЛ.

«Динамо» Москва: конец старого мира?

У «Динамо» были большие проблемы с потолком зарплат. У «Динамо» очень своеобразная конструкция состава, где есть много игроков за 30 и много молодёжи, но очень слабая средняя прослойка. Наконец, вокруг «Динамо» (и это вообще не удивляет) снова кружится множество слухов о том, какие комбинации будут в следующем году на властных этажах, и всё это создаёт привычную ситуацию неопределённости. Худший за несколько лет регулярный сезон приводит к неприятному сопернику в первом раунде, и ранний вылет может дать старт процессам, которые будет сложно предсказать.

«Салават Юлаев»: новое легионерское звено затащит?

Вот уже почти 10 лет успехи Уфы ассоциируются у нас с сильным звеном иностранцев — был пройден путь от звена Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен до прошлогодней пятёрки форвардов в атаке, которую периодически ротировали. Сейчас у «СЮ» возможности чуть пожиже, но благодаря экстренной распродаже удалось ухватить у «Динамо» Девина Броссо, а также вернуть из-за океана Шелдона Ремпала на самую большую зарплату в лиге. Парадокс, но глубина атаки у этого «СЮ» даже получше, чем год назад, когда между легионерам и русскими игроками был гигантский разрыв, но лидерами всё равно будут считать тройку Джека Родуолда.

«Трактор»: как устаканить хаос?

Как там говорят стереотипы, раненый хищник опасен вдвойне? У «Трактора» в этом году не одна и не две раны, однако опасности мы так и не увидели. С каждым матчем всё больше возникает ощущение, что трансфер Джоша Ливо сломал внутренний баланс команды, которая в последние сезоны ставит на глубину и равенство троек, а не на больших звёзд. Теперь эти звёзды должны перейти в режим «спасение Родины», чтобы у Челябинска появился шанс в первом раунде: даже в прошлом году первые два раунда были пройдены на могучих камбэках.

«Динамо» Минск: что делать с вратарями?

У каких-то клубов есть приятная головная боль в плане выбора между двумя сильными голкиперами. У минских вратарей статистика после Нового года обрушилась: Зак Фукале отражает 88% бросков, Василий Демченко — лишь на 1% больше. При этом канадскую звезду лиги и подписывали год назад из-за того, что в критический момент Демченко, как сказал бы Дмитрий Квартальнов, «не дал шанса». А для стиля команд Квартальнова, которые могут допускать мало моментов, но в среднем более опасных, игра голкипера становится критически важной.

«Спартак»: что делать?

Только этот вопрос и приходит в голову по отношению к «Спартаку». В сезонной серии с «Локомотивом» у красно-белых 0-4, незадолго до плей-офф команда отцепляет Адама Ружичку, за два последних месяца чемпионата у «Спартака» лишь три победы над командами из зоны плей-офф. Самое главное, что ничего в игре красно-белых за последние годы не меняется — и одна надежда на вуду, шаманство и магию Александра Георгиева в воротах.

«Авангард»: хватит ли физики?

У Ги Буше было два отличных похода в Кубке Стэнли: путь «Тампы»-2011 и «Оттавы»-2017 завершился в седьмом матче финала конференции. Огненная прошлогодняя серия с «Локомотивом» закончилась во втором овертайме того же седьмого матча. Кажется, это уже и не совпадение. Хоккей у Буше очень энергозатратный, селекция велась с учётом этого, а скамейка у «Авангарда» очень короткая: вспомните, как половину сезона обсмеивали схему с 11 нападающими. Поэтому свежесть ног будет иметь здесь ключевое значение, особенно если франкофон снова вспомнит про тамповские штучки с заявкой.

ЦСКА: на какой стадии перестройка команды?

После фантастической предсезонки и хороших усилений ЦСКА быстро записали в фавориты сезона — разочарование в команде оказалось ещё более быстрым. Пришлось резать по живому, ЦСКА стал набирать очки, но рожает их в муках. В голову приходят ассоциации с путём, который проделал «Локомотив» Никитина: в первом сезоне команда получила 0-4 от ЦСКА Фёдорова. Сейчас 0-4 от СКА представить крайне сложно, но после первого раунда команда уже вряд ли будет выглядеть фаворитом. Если защита заработала как надо (особенно после взлёта Дмитрия Гамзина), то на чужой половине поля пока больше мучений.

«Ак Барс»: как правильно использовать ресурсы?

Как ни странно, на бумаге имеющиеся у Казани ресурсы превосходят и «Авангард», и «Металлург». Другое дело, что не всегда эти игроки выходили на свой полный потенциал по ходу сезона, чего стоит одна мыльная опера вокруг Дмитрия Яшкина. Однако в целом у «барсов» обученный, глубокий состав с хорошей линией центров, балансом между линиями, неплохими ролевиками и не звёздной, но неплохой молодёжью. Даже проблемы с бэкапом у «Ак Барса» как будто разрешились за счёт прогресса Максима Арефьева. Так что от Анвара Гатиятулина будут ждать того, что команда будет играть, а не выжидать.