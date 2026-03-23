Топ-события вторника: «Локомотив» — «Спартак» и динамовское дерби в КГ, волейбол и НБА

Мощное 24 марта: матчи «Авангарда» и «Магнитки» в плей-офф КХЛ, мужская Суперлига, «Детройт» против «Лейкерс» и «Филадельфия» — «Оклахома»!

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: удастся ли реванш для того, кого выкинули?

«Филадельфия» разочаровалась в Джареде Маккейне и решила от него избавиться. Хотя в прошлом сезоне до травмы защитник претендовал на награду лучшему новичку. Но повреждение поставило крест на его карьере в «Сиксерс». «Оклахома» вовремя подсуетилась и забрала молодого парня. Теперь он — отличное усиление со скамейки и в последних 10 играх чемпионата в среднем набирает 12,6 очка. Неплохой вариант за бесценок, не правда ли? Маккейн впервые сыграет с бывшей командой — ждём яркого возвращения в Филадельфию.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Востока остановит Дончича и Ко?

В последнее время «Лейкерс» неостановимы: клуб выиграл девять матчей кряду, а всего уступил лишь раз за 13 недавних встреч. Дончич, Леброн, Ривз выделяются и проводят ярчайший отрезок в сезоне. Даже Кеннард спасает матчи для команды из Лос-Анджелеса. «Детройт» потерял главную звезду Каннингема, но всё равно продолжает побеждать. Лидер Востока готов забрать вторую победу в сезоне над «озёрниками»?

🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Интрига: стартует самая интригующая серия четвертьфинала!

Самое ожидаемое противостояние на этой стадии мужской Суперлиги. Два топ-клуба встречаются уже в четвертьфинале, кто-то останется без медалей. За «Локомотив» – преимущество своей площадки и две личные встречи в регулярном чемпионате. Но «Белогорье» в последних матчах показывает — команда на правильном пути и подошла к плей-офф в хорошей форме. Победитель первой игры сделает большой шаг к полуфиналу. Такие матчи обязательно нужно смотреть!

🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: справятся ли вратари «Нефтехимика» с атакующей мощью «Авангарда»?

«Нефтехимик» — далеко не простой соперник, самоотверженная и вариативная команда с сильными вратарями. Однако «Авангард» по всем статьям – мощнее, сильнее, более звёздный и с большими амбициями. Хотя Ги Буше предостерегает, что нижнекамцы очень быстры и серия лёгкой не выйдет, но главный вопрос, пожалуй, насколько будет тащить и геройствовать основной вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Сибирь», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: «Магнитка» снова со скрипом начнёт плей-офф?

«Металлург» последние пару месяцев находился в предельно расслабленном состоянии – почивая на вершине турнирной таблицы и не имея мотивации, он мог позволить себе проигрывать сколько угодно и даже выходить на последние матчи молодёжным составом. В плей-офф команда Разина, судя по прошлым годам, тоже входит со скрипом, раскочегариваясь уже по ходу первого раунда. «Сибирь» же, наоборот, концовку регулярки проводила в режиме выживания и находится на пике формы. В этом её шанс?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: система побьёт разудалость?

Финиш регулярки на Западе прошёл под лозунгом «Только бы не попасть на «Локомотив». Короткую палочку в этой игре вытащил «Спартак», уступив в трёх заключительных матчах. В стане красно-белых и в целом всё не так гладко, о чём говорит расторжение контракта с Адамом Ружичкой прямо перед стартом плей-офф. «Локомотив» на фоне всех – и особенно «Спартака» смотрится солидно, уверенно и стабильно. Команда пропустила меньше всех в лиге, у них чемпионский сыгранный состав и хорошо отлаженная система.

🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, первый матч

Интрига: Минск будет подтверждать статус одного из лидеров КХЛ?

Минское «Динамо» при Дмитрии Квартальнове расцвело и с каждым годом крепнет в силах. В этом году команда великолепно провела регулярку, даже несмотря на некоторые скандалы внутри клуба. Серия с московским «Динамо» ожидается равной и напряжённой, но Минск должен подтверждать новый статус топового клуба.