Два чудо-гола Спронга и две драки! «Автомобилист» победил «Салават» и в хоккее, и в боях

Серия первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» обещала быть интригующей. Пусть даже не по игре, но итоговому результату. «Автомобилист» выглядит стабильнее – команда ровно прошла регулярку, не переживала больших кризисов и даже потерю Рида Буше пережила спокойно и непринуждённо. Состав глубокий и способный на выполнение больших задач, а вратарская бригада является одной из лучших в лиге. В «Салавате» – совершенно другая картина. Перед стартом регулярки уфимцам впору было рвать волосы на голове, настолько всё казалось беспросветно. Потеря финансирования, уход лидеров и непонимание, что будет завтра. Но Виктор Козлов смог удержать лодку на плаву и вырулить в этом шторме, а там и ситуация стабилизировалась. И деньги нашлись, и состав прирос несколькими ключевыми игроками, такими как Ремпал и Кузнецов. «Салават» поступательно двигался весь год и в плей-офф залетел с тремя победами подряд. Так что, хотя «Автомобилист» на бумаге и является фаворитом, на деле может случиться всё что угодно.

Первый матч начался осторожно, пристрелочно. Ни те, ни другие не спешили брать быка за рога, и игра текла довольно размеренно до тех пор, пока Максим Денежкин не вынес коленом Артёма Пименова. Это взбодрило обстановку и спровоцировало эмоциональную потасовку, по итогам которой «Салават» получил большинство. Но поиграть в этом формате толком не успел — начался парад их удалений, в штрафбокс один за другим отправились Родуолд и Панин.

Уфимцам пришлось отбиваться и «три на четыре», и «три на пять» — лучший момент открыть счёт был у Даниэля Спронга, но ему это не удалось. Уфа выстояла, самоотверженно бросаясь под шайбу.

Однако второй период для гостей не задался с самого начала, а главным героем эпизода (точнее, двух), стал Даниэль Спронг. Он зажигал ещё в ЦСКА, но там в конце осени угодил в глубокую опалу и в январе был обменян в Екатеринбург. Здесь нападающий принялся набирать очки с удвоенным рвением, завершив регулярку с 64 очками в 52 матчах.

Сегодня он хлёстким броском с кистей в первой смене после перерыва поставил в тупик Семёна Вязового и продлил свою голевую серию до четырёх игр. «После перехода в «Автомобилист» всё было здорово с самого начала, жаль, что не оказался здесь раньше. Главное, что я чувствую себя великолепно, команда чувствует себя великолепно», — говорил Спронг перед стартом плей-офф.

На этом нападающий не остановился и молниеносно оформил дубль – Александр Шаров выиграл вбрасывание в чужой зоне, Спронг укротил скачущую к нему шайбу и красиво послал её верхом. Два чудо-гола за две с небольшим минуты, какие-же всё-таки волшебные руки у нидерландца!

Игра после такого раскрылась — «Салават» стал дейстсвовать агрессивнее и мог быстро ответить, но Евгений Кузнецов, вернувшийся в состав после травмы, не сумел переиграть Гaлкина один на один.

В середине периода команды дополнительно взбодрились мощным боем, который затеяли Роман Горбунов с Джеком Родуолдом. Белорус, даром что на 16 см ниже канадца, сам вызвал его на бой, больше бил и в концовке завалил соперника на лёд.

«Автомобилист» постепенно отдавал инициативу в игре, а в третьем периоде совсем уж прижался к своим воротам, охраняя добытое преимущество. Но «Салават» не смог извлечь из этого никаких дивидендов. Много хозяева ловили на себя, а когда было нужно, выручал Гaлкин, который сегодня действовал безупречно. Лидеры уфимцев молчали в атаке, но пытались себя завести. Кузнецов ткнул Бывальцева клюшкой между ног на вбрасывании, потом начал препираться с Хрипуновым. Девин Броссо пошёл дальше и устроил драку с Семёном Кизимовым – тут тоже победа осталась за игроком «Автомобилиста», который разбил канадцу лицо в кровь.

Ведущие игроки «Салавата» практически не уходили со льда, и на финальный штурм у них даже не осталось сил. «Автомобилист» сегодня победил и в хоккее, и в боях, и повёл 1-0 в серии.