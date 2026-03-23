ЦСКА спасся в концовке и забрал первое армейское дерби! Всё решил гол рекордсмена КХЛ

У матчей между ЦСКА и СКА всегда был особый статус. Раньше это было противостояние двух суперзвёздных клубов, которое все рассматривали под микроскопом. Сейчас времена поменялись, но серия между московскими и петербургскими армейцами по-прежнему вызывает пристальное внимание общественности. Тем более что встретиться командам Игоря Никитина и Игоря Ларионова волею итогового турнирного положения предстояло уже на самом старте розыгрыша Кубка Гагарина.

«Думаю, что система Игоря Никитина всё-таки превзойдёт романтичный и яркоатакующий хоккей Игоря Ларионова. По сезону и ЦСКА, и СКА шли не слишком стабильно, но концовку провели здорово, прибавили. ЦСКА и вовсе умудрился закончить четвёртым, хотя по регулярке армейцы порой даже вываливались из кубковой восьмёрки», — поделился со мной своими ожиданиями от предстоящей серии чемпион мира Максим Сушинский.

«Ребята готовы, настроены. Всё зависит от нашей игры. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона, играть в весёлый хоккей. Без этого не получится сделать игру красивой и эффективной.

Знаем, что у ЦСКА плотная оборона. Для нас важен быстрый переход из обороны в атаку, чтобы соперник не успевал за нашими быстрыми крайними. Эти детали прорабатывали», — заявил главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Интересно и то, что прямо в день матча армейцы с берегов Невы объявили о расторжении контракта с нападающим Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон. Напомним, у канадского форварда есть российское гражданство, поэтому лимит на легионеров на Лайпсика не действует. В команде Ларионова Брендан играл не последнюю роль. Тем неожиданнее стало последовавшее сегодня решение.

Что можно сказать о первом матче этой серии? В первом периоде было много борьбы, мало пауз и несколько хороших моментов у ворот, которые реализовать не удалось. Как итог — счёт так и оказался не открыт.

Второй период, что интересно, остался за СКА, хотя кто-то наверняка ждал активности от ЦСКА. Но в итоге Николай Голдобин стал автором первого гола в этой серии, а далее на шайбу Максима Соркина быстро ответил Сергей Сапего. И вот уже команда Ларионова вышла вперёд.

В третьей двадцатиминутке шайба Максима Соркина, оформившего в итоге дубль, позволила ЦСКА отыграть отставание у СКА, 2:2 — разве многие ждали такого развития событий в первой же игре!? Вряд ли.

В результате всё решилось в овертайме. Бучельников в позиционной атаке сделал передачу на синюю линию, откуда Нестеров нанёс бросок, а шайба после рикошета на пятаке залетела в ворота. И это оказалась жирная точка в матче.

1-0 в серии — но всё только начинается!