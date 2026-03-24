Только Овечкин и Гретцки. Каким был путь легенд к 1000 голов в НХЛ

Александр Овечкин в своём 21-м сезоне в Северной Америке сумел добраться до отметки в 1000 голов в НХЛ суммарно — с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф.

За это время он наколотил 923 шайбы в 1562 матчах в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 77 точных бросков в 161 встрече.

А началось всё 5 октября 2005 года. Тогда 20-летний Овечкин, ставший лучшим игроком на драфте-2004 и только дебютировавший в НХЛ, забил свой первый гол в лиге, поразив ворота «Коламбуса».

Спустя всего два года, 12 октября 2007 года, Александр достиг своей первой сотни. Это произошло в матче с «Рейнджерс», ставшем для нападающего 167-м в лиге.

Дебютной шайбы в плей-офф, однако, пришлось подождать несколько лет. Только 11 апреля 2008 года Ови открыл счёт результативным броскам в розыгрышах Кубка Стэнли — причём в своём первом же матче в плей-офф. Пострадала «Филадельфия».

После успешного старта в НХЛ у форварда «Вашингтона» началась тёмная полоса в карьере. Слабая результативность в сезоне-2010/2011 (32 гола в 79 матчах) и сезоне-2011/2012 (38 голов в 78 матчах), казалось, поставила крест на перспективах Овечкина в Северной Америке. Тогда даже подумалось, что кризис затянется и сделает из Александра обычного, среднестатистического игрока.

Однако уже в следующем сезоне Великая восьмёрка 32 раза зажигал свет за воротами соперников — хотя регулярка была сокращена и «Вашингтон» провёл всего 48 матчей, что говорило о возвращении голеадора на прежний уровень.

Александр Овечкин

А в сезоне-2013/2014 состоялось знаковое событие: Овечкин добрался до отметки в 500 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. 25 марта 2014 года Алекс оформил дубль в ворота «Лос-Анджелеса», причём оба раза забил в первом периоде и с разницей всего в 280 секунд. Первая шайба стала для него 47-й в сезоне и суммарно 500-й в карьере. Чтобы достичь этой отметки, 28-летнему нападающему потребовалось всего 748 встреч.

В сезоне-2017/2018 Овечкин добрался до своего первого и единственного Кубка Стэнли. Капитан «столичных» к старту того плей-офф имел в своём активе 607 голов в 1003 матчах в регулярных чемпионатах и 46 шайб в 97 встречах в Кубке Стэнли. В историческом розыгрыше Ови нанёс 15 точных бросков в 24 встречах и внёс огромный вклад в победу «Вашингтона».

Уже 10 января 2019 года 33-летний хоккеист забил 700-й гол в НХЛ с учётом плей-офф. Он оформил дубль в матче с «Бостоном» — вторая шайба стала для него исторической.

Спустя шесть лет, 6 апреля 2025 года, Овечкин добрался до первого рекорда Уэйна Гретцки — «невозможного». Во встрече с «Айлендерс» Александр забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обошёл Величайшего. К тому моменту на его счету уже было суммарно 967 голов в НХЛ в 1638 встречах.

А 22 марта 2026 года во встрече с «Колорадо» Ови наконец достиг отметки в 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. На это ему потребовалось всего 1723 встречи.

Овечкин оказался вторым игроком в истории, забившим в НХЛ суммарно 1000 голов. Первым, конечно же, стал Гретцки.

Но у Величайшего путь был совершенно иным.

Свой первый гол в лиге Уэйн забил в третьем матче. 14 октября 1979 года 18-летний парень поразил ворота «Ванкувера», причём он отличился за 69 секунд до конца встречи и спас для «Эдмонтона» ничью!

В том же сезоне Гретцки открыл счёт своим голам в плей-офф. 8 апреля 1980 года канадец поразил ворота «Филадельфии». «Эдмонтон» в итоге проиграл, однако тот матч наверняка запомнился молодому хоккеисту.

А уже в следующей регулярке Уэйн добрался до отметки в 100 голов с учётом плей-офф. Да ещё как! 7 марта 1981 года Гретцки оформил покер в ворота «Флайерз». Его вторая шайба стала юбилейной. Для достижения этой отметки ему потребовалось всего 148 матчей в НХЛ.

Настоящий прорыв случился в сезоне-1981/1982. Уэйн, по ходу регулярки справивший 21-й день рождения, наколотил 92 гола в 80 матчах чемпионата и установил рекорд, который вряд ли когда-либо будет побит. Он также стал первым хоккеистом, добравшимся до отметки в 200 очков за гладкую часть сезона (212).

Спустя два года Гретцки выиграл свой первый Кубок Стэнли. К тому моменту на счету 23-летнего нападающего было 356 голов в 393 матчах регулярного чемпионата, а также 39 шайб в 52 встречах плей-офф. Суммарно — 395 голов в 445 играх в НХЛ.

В сезоне-1985/1986 Уэйн разменял полтысячи шайб в лиге. 20 ноября 1985 года в матче с «Монреалем» 24-летний канадец сравнял счёт во втором периоде и помог «Эдмонтону» в итоге добыть победу. Он забросил 500-ю шайбу в 563-й встрече в НХЛ.

Тот сезон в целом стал для Гретцки лучшим в карьере. Он набрал 215 (52+163) очков в 80 матчах — это до сих пор рекорд НХЛ. А затем взял свой второй Кубок Стэнли с лучшим результатом в истории по количеству очков за один плей-офф — 47 (17+30) в 18 встречах.

Отметка в 700 голов также не заставила себя долго ждать.

По ходу сезона-1988/1989 Гретцки справил очередной юбилей, хотя уже в новом джерси — «Лос-Анджелеса», а не родного «Эдмонтона». 4 февраля 1989 года 28-летний Уэйн оформил хет-трик в матче с «Баффало», первая шайба стала 700-й для канадца в НХЛ с учётом плей-офф. Но что самое примечательное — он забил три гола всего за 9 минут 25 секунд. Суммарно же ему потребовалось 869 матчей, чтобы добраться до отметки в 700 точных бросков.

А вот 1000-ю шайбу пришлось ждать очень долго.

К сезону-1997/1998 Гретцки, которому на тот момент было 36 лет, подходил с показателем в 984 шайбы. Уэйн не блистал так, как раньше, однако ещё приносил пользу своей команде — теперь уже «Рейнджерс».

7 марта 1998 года 37-летний канадец броском с отрицательного угла поразил ворота «Нью-Джерси», сравняв счёт в матче. «Синерубашечники» в итоге проиграли, но встреча всё равно запомнилась — ведь Гретцки забил 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф!

Хотя никакого празднования вроде как и не было, этот момент навсегда вошёл в историю.

Гретцки справился с задачей быстрее Овечкина. Ему на это потребовалось 18 сезонов и 1605 матчей. Однако в регулярных чемпионатах Алекс уже обошёл Величайшего почти на три десятка шайб.

В оставшейся части сезона канадец провёл ещё 20 встреч и забил семь голов. А следующий чемпионат стал для него последним в карьере. В нём Гретцки сыграл 70 матчей и забросил девять шайб, доведя свой счёт до 1016 точных бросков. Причём «Рейнджерс» ни в том сезоне, ни в предыдущем не сумели выйти в плей-офф, где Уэйн вполне мог бы забить ещё.

У Овечкина же пока остаются шансы пополнить свою копилку и сократить отставание от суммарного рекорда Гретцки по количеству голов в НХЛ. Впереди у 40-летнего капитана «Вашингтона» 11 матчей регулярного чемпионата, да и небольшие шансы на попадание в плей-офф есть.

А сможет ли Ови побить рекорд, зависит целиком и полностью от того, решится ли нападающий задержаться в Северной Америке ещё хотя бы на сезон. Учитывая его успехи, такой исход более чем реален.

Однако о решении Великой восьмёрки мы узнаем только по завершении сезона. Пока же придётся немного подождать и насладиться, возможно, последними играми в карьере лучшего снайпера в истории НХЛ.

