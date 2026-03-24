Результаты матчей первого раунда Кубка Гагарина 23 марта 2026 года, обзор, видео голов, плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме, «Торпедо» разбило «Северсталь». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты Кубка Гагарина 23 марта 2026 года
ЦСКА совершил камбэк в армейском дерби, Спронг добыл победу для «Автомобилиста».

23 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре встречи. Подводим их итоги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Спронг (Блэкер, Галкин) – 20:23 (5x5)     2:0 Спронг (Шаров) – 22:49 (5x5)    

На 21-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил первый гол и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте Спронг удвоил преимущество хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:0.

Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Летунов, Гончарук) – 28:24 (5x5)     0:2 Шавин (Силаев) – 33:15 (5x5)     0:3 Виноградов (Науменков, Силаев) – 43:19 (5x5)     1:3 Лишка (Скоренов, Грудинин) – 56:55 (5x5)     1:4 Белевич – 59:37 (en)    

На 29-й минуте нападающий Владислав Фирстов забил первый гол и вывел нижегородцев вперёд. На 34-й минуте форвард Никита Шавин удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу «Торпедо». На 57-й минуте форвард Адам Лишка сократил отставание «Северстали». На последней минуте нападающий Андрей Белевич вернул нижегородцам былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Григоренко, Гросс) – 15:51 (5x5)     1:1 Пустозёров – 50:15 (5x5)     2:1 Тодд (Хмелевски, Миллер) – 55:26 (5x4)     2:2 Кравцов (Григоренко, Светлаков) – 59:40 (5x5)     3:2 Барабанов (Сафонов) – 76:27 (5x5)    

На 16-й минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Ак Барса» Алексей Пустозёров сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий Нэйтан Тодд вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард челябинской команды Виталий Кравцов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Барабанов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    

На 24-й минуте нападающий СКА Николай Голдобин забил первый гол. На 36-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Сергей Сапего вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Соркин восстановил равенство в счёте, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Никита Нестеров.

Матчи 24 марта

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
