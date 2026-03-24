«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме, «Торпедо» разбило «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

23 марта в плей-офф КХЛ состоялись четыре встречи. Подводим их итоги.
На 21-й минуте нападающий Даниэль Спронг забил первый гол и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 23-й минуте Спронг удвоил преимущество хозяев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:0.
Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется
На 29-й минуте нападающий Владислав Фирстов забил первый гол и вывел нижегородцев вперёд. На 34-й минуте форвард Никита Шавин удвоил преимущество гостей. На 44-й минуте нападающий Егор Виноградов забросил третью шайбу «Торпедо». На 57-й минуте форвард Адам Лишка сократил отставание «Северстали». На последней минуте нападающий Андрей Белевич вернул нижегородцам былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.
На 16-й минуте нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забил первый гол. На 51-й минуте форвард «Ак Барса» Алексей Пустозёров сравнял счёт. На 56-й минуте нападающий Нэйтан Тодд вывел казанцев вперёд. На последней минуте форвард челябинской команды Виталий Кравцов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Александр Барабанов.
На 24-й минуте нападающий СКА Николай Голдобин забил первый гол. На 36-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Сергей Сапего вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Соркин восстановил равенство в счёте, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Никита Нестеров.
Матчи 24 марта
