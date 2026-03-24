Лучший бомбардир или новый рекордсмен? 15 лучших игроков последнего месяца регулярки КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в последнем месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с 28 февраля по 20 марта.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Дамир Шарипзянов
В последних восьми матчах капитан «Авангарда» немного сбавил темп и отдал только три голевые передачи. Однако этого оказалось достаточно, чтобы не только догнать, но и перегнать Криса Ли. 67 очков – новый рекорд КХЛ для бомбардиров среди защитников. Однако и от нападающих Шарипзянов отстал ненамного – Дамир закончил регулярку на пятом месте в списке самых результативных хоккеистов сезона.
Сэм Энас
Американский форвард минского «Динамо» был хорош на протяжении всего сезона, и это не изменилось в последнем месяце – за семь матчей Энас сделал 3+7 и повторил рекорд Никиты Гусева по количеству результативных действий в рамках одной регулярки. Сэм стал вторым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 89 очков – а вот до отметки в 90 он, видимо, будет добираться уже с осени.
Никита Серебряков
Первый номер «Авангарда» подошёл к старту плей-офф в отличной форме – в последних шести матчах регулярки Серебряков отразил 96,4% бросков и оформил один шат-аут при коэффициенте надёжности 1,14. Никита сохранил за собой реноме одного из лучших голкиперов КХЛ и теперь попробует помочь «ястребам» добраться до Кубка Гагарина.
Даниэль Спронг
Нидерландский нападающий уже успел принести «Автомобилисту» победу в первом матче серии с «Салаватом Юлаевым», и этим он продолжил свою отличную форму, которую набрал в марте. В семи последних играх регулярки он остался без очков лишь один раз, совершив аж 13 (7+6) результативных действий. Такой рывок позволил ему закончить гладкий чемпионат в десятке лучших бомбардиров КХЛ.
Семён Вязовой
Голкипер «Салавата Юлаева» попал в пятёрку как самых надёжных вратарей КХЛ, так и вратарей с наибольшим процентом отражённых бросков. В последних семи матчах он даже превзошёл свои средние показатели – отразил 93,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,9 и оформил один шат-аут. В этом сезоне Вязовой стал полноправным первым номером уфимцев, и он доказывает это почти в каждом матче.
Дмитрий Гамзин
Второе место в лиге по проценту отражённых бросков, первое место по коэффициенту надёжности и «сухим» матчам – всё это про Дмитрия Гамзина. Голкипер ЦСКА провёл сильный сезон, и последних шести встреч это тоже касается. В них молодой вратарь московских армейцев оформил два шат-аута при 95,4% сейвов и КН 0,99. Неудивительно, что именно он начал плей-офф в качестве первого номера.
Шелдон Ремпал
Канадский лидер «Салавата» провёл ещё одну мощную регулярку – пусть на этот раз он отыграл не так много матчей, количество набранных им очков было большим. В 39 играх на его счету 46 очков – девять из них он набрал в последних восьми встречах. На этом отрезке в его активе три гола и шесть результативных передач – они помогли уфимцам сохранить пятое место на Востоке.
Степан Старков
Обмена Старкова в дедлайн не произошло, но это не помешало ему выдать сильную концовку сезона в уже ни за что не боровшемся «Адмирале». Лидер «моряков» в последнем месяце остался без результативных действий лишь в двух матчах, а между ними выдал серию из семи игр с очками. В них он забросил три шайбы и оформил шесть голевых передач, благодаря чему впервые в карьере добрался до отметки в 40 очков в одной регулярке.
Райли Уолш
Американец провёл сильный дебютный сезон в КХЛ – среди бомбардиров-защитников большие цифры показали только уже признанные мастера этой лиги Митчелл Миллер, Даниил Пыленков и Дамир Шарипзянов, а в списке снайперов он и вовсе уступил только соотечественнику из «Ак Барса» и капитану «Авангарда». В последних восьми матчах регулярки Уолш забросил четыре шайбы и оформил пять ассистов, благодаря чему в общей сложности набрал 46 очков.
Даниил Пыленков
Среди бомбардиров-защитников КХЛ не было равных Дамиру Шарипзянову, но и выступления Даниила Пыленкова нельзя оставить незамеченными. Лидер обороны московского «Динамо» завершил лучшую регулярку в карьере, закончив её с 54 результативными действиями. Девять из них он совершил за последние восемь матчей – два гола и семь ассистов позволили ему отстать от дуэта лучших бомбардиров бело-голубых Гусев – Уил всего на одно очко.
Кирилл Семёнов
Форвард «Ак Барса» в последнем месяце сезона не только выплачивал штрафы за симуляцию, но и помогал своей команде удержать третье место на Востоке. В восьми матчах Семёнов забросил четыре шайбы и шесть раз ассистировал товарищам по команде. Без очков на этом отрезке Кирилл остался только два раза – в играх с «Сочи» и «Северсталью». Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы на один балл обновить личный рекорд результативности в регулярках.
Артемий Плешков
23-летний вратарь, похоже, выиграл борьбу за право называться первым номером СКА, и его игра в последнем месяце регулярки наверняка оказала на это большое влияние – за шесть матчей Плешков дважды засушил соперников и отразил 95,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,4. Общий итог регулярки – первое место по проценту сейвов и третье – среди самых надёжных голкиперов КХЛ.
Джош Ливо
Лучший бомбардир прошлого сезона в этом такой результативности не продемонстрировал, но планку «очко за игру» выдержал. В последних семи матчах Ливо забросил три раза и ещё девять раз помог отличиться партнёрам – этого хватило для 65 очков в 62 встречах и итогового восьмого места в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Майк Веккионе
Контракт американского нападающего с «Барысом» подходит к концу, и напоследок он показал нынешнему и возможному будущему работодателям, что они могут получить. В последних восьми матчах сезона Веккионе забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. До отметки в 50 очков в дебютном сезоне в КХЛ Майку добраться не удалось, но с учётом того, в какой команде он играл, его вполне можно назвать успешным.
Николай Голдобин
В первом матче серии с ЦСКА Николай набрал два очка. Он продолжает находиться в отличной форме – уже почти два месяца. И последние девять матчей регулярки не были исключением – в них лидер петербургских армейцев забросил две шайбы и ещё девять раз ассистировал партнёрам. Если бы Голдобин играл так весь сезон, то наверняка оказался бы как минимум в топ-10 бомбардиров лиги.