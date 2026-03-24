Целый дивизион НХЛ превратился в посмешище. Как это получилось?

В истории НХЛ было всего лишь семь случаев, когда команды одного дивизиона проиграли шесть раз за день. Два из них случились в этом марте и касались команд одного и того же дивизиона — Тихоокеанского. Стоит отметить, что никто перед стартом сезона не ожидал подвигов от команд этой восьмёрки, но реальность превзошла все негативные ожидания. Дивизион возглавляет «Анахайм», который имеет отрицательную разницу шайб («-7»). Суммарная разница шайб у команд Пасифика составляет жуткие «-199».

Проходной балл на Западе сейчас скромнейший, «Нэшвилл» набирает 75 очков за 70 игр, но даже так обе позиции уайлд-кард занимают «центральные» клубы. Две команды, которые на данный момент не проходят в зону плей-офф Востока («Детройт» и «Оттава») могли бы лидировать в Тихоокеанской восьмёрке. Более того, вполне реальна ситуация, где «Юта» попадёт в плей-офф как лучшая команда из зоны уайлд-кард и станет играть с победителем этого дивизиона — при этом у неё окажется больше очков!

Бо́льшая часть этих проблем была вполне предсказуемой. От «Ванкувера» и «Калгари» изначально было мало ожиданий: первые пропустили плей-офф ещё в прошлом году и лишились главного тренера, а вторые год назад и так прыгнули выше головы. В результате оба клуба вполне предсказуемо идут за высоким драфт-пиком, хотя «Флэймз» после дедлайна приободрились. «Кэнакс» же свой сезон де-факто завершили после обмена Куинна Хьюза.

«Калгари» и «Ванкувер» плохи даже в слабом дивизионе Фото: Ethan Cairns/AP Photo/ТАСС

«Лос-Анджелес» и «Сиэтл» в последнее время занялись постройкой максимально посредственных команд, которые зависли бы где-то в чистилище между зоной уайлд-кард и непопаданием в плей-офф. «Кракен» удивительно последовательны в своём стремлении собрать как можно больше игроков третьего звена в одной команде и на дедлайне добавили в свой состав силовика Бобби Макмэнна. Ну а для спасения «Кингз» одного Артемия Панарина маловато: без Анже Копитара линия центров клуба будет вызывать лишь грусть, а пул проспектов крайне узок.

Наконец, «Сан-Хосе» и «Анахайм» выходят из перестройки. Надо сказать, что у «уток» этот процесс идёт намного дольше, поэтому они уже накопили достаточно активов и собрали хороший молодой костяк, который дополняют обменами опытных хоккеистов. А вот Маклин Селебрини проводит лишь второй сезон в лиге, бо́льшая часть молодёжи «Шаркс» ещё не успела дебютировать в лиге или заматереть, так что нестабильность «акул» им вполне простительна.

В общем, перед сезоном ожидалось, что за первое место в дивизионе будут биться «Вегас» и «Эдмонтон». Обе этих команды идут в зоне плей-офф, обе показывают плюсовую разницу шайб (пусть она чуть выше нуля) — но в условиях такой слабой конкуренции они могли бы демонстрировать существенно лучшие результаты. Однако у обеих команд проблем намного больше.

В первую очередь они связаны с вратарями. У «Эдмонтона» это уже давно и не удивляет: обмен Скиннер/Джерри, который клуб провёл с доплатой, пока получается провальным — Джерри отражает 85,5% бросков, и даже для 80-х годов это была бы плохая статистика. Более того, есть слухи, что новичок «Эдмонтона» в коллектив не вписался, так что логично, что он проиграл конкуренцию Коннору Ингрэму, начинавшему сезон в фарм-клубе.

«Игроки выглядят уставшими, потерявшими креатив, они позволяют сопернику забивать лёгкие голы. Кажется, «Эдмонтон» привык к поражениям. В последний раз «Эдмонтон» играл так безжизненно 16 лет назад, и владелец клуба Дэррил Кац потребовал перестройки: очевидно, её не будет этим летом. Это один из самых разочаровывающих сезонов в истории клуба», — пишет автор The Athletic Ален Митчелл. Если так пишут люди, которые видели, как «нефтяники» четырежды подряд выбирали под первым номером драфта, то дела очень плохи.

Обычно сдержанный Коннор Макдэвид после поражения от «Тампы» выдал тонну комплиментов в адрес соперника и конкретно Джона Купера за организацию игры команды. Когда суперзвезду спросили, как «Эдмонтон» может заимствовать лучшие черты соперника, он ответил: «Лучше задать этот вопрос Нобу (главному тренеру Крису Ноблоху), Мы давно играем вместе, у нас есть сыгранность — но до их уровня мы не дошли». В принципе, это звучит как вежливый ответ, однако в контексте это выглядит как прямой вызов тренерскому штабу.

У «Вегаса» ситуация не лучше. Все вратари, которых клуб использовал в этом сезоне (а их было четыре) пропустили больше голов, чем команда допустила xG. Попытка реабилитации карьеры Картера Харта пока совсем не удаётся, а взошедшая весной 2023-го звёздочка Эдина Хилла в этом году снова закатилась — 86,9% бросков. Чаще всего в воротах пока играет швейцарец Акира Шмид — и показательно, что в сборной он уступил место более опытному Леонардо Дженони, играющему в Европе.

«Вегас» вообще спасают очки за поражения в овертаймах: их у «рыцарей» сразу 14, а побед в основное время лишь на одну больше, чем у «Калгари». Проблемы у «Вегаса» примерно схожи с «Эдмонтоном»: много потерь, не очень хорошая глубина состава. Дорогостоящий обмен Расмуса Андерссона из «Калгари» пока команде не помог, после перехода шведа поражений у «Голден Найтс» больше побед.

При этом, как ни парадоксально, одна из этих команд вполне может оказаться в главном финале сезона. Макдэвид сказал, что конкуренция в дивизионе больше напоминает детский «бой подушками», а ведь это продолжится и в плей-офф. Первые два раунда будут играться внутри дивизиона, и это создаёт парадоксальную ситуацию. В первом раунде в Центральном дивизионе будут в кровь рубиться «Даллас» и «Миннесота», идущие в топ-5 лиги, а параллельно будут играть не попадающие в общий топ-16 «Эдмонтон» и «Вегас».

Коннор Макдэвид опять недоволен Фото: Gregory Bull/AP Photo/ТАСС

К чему это приведёт? В Центральном дивизионе и на Востоке будет мясо, а в этой части сетки команда станет обыгрывать двух заведомо более лёгких оппонентов — и «Юта» после всех своих усилений может выглядеть фаворитом, если сохранит свою первую позицию в зоне уайлд-кард. В результате к финалу конференции клубы подойдут в разной форме, и у команды с более слабой сеткой (которую она заработала географией, а не своей игрой) будет больше сил.

Однако Гэри Беттмэн все равно стоит на страже нынешней формулы: «Нам обеспечен невероятный первый раунд плей-офф. Вероятно, лучший стартовый раунд из всех видов спорта. Благодаря этому формату мы получаем больше игр и более длинные серии». И насчёт первого раунда комиссионер НХЛ прав — зато те же финалы конференции в последних сезонах получаются явно выхолощенными. Но лига ничего не будет менять, ведь этот перекос временный — однако даже так он выходит слишком сильным.