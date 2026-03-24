Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 25 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: старт ЧМ по фигурному катанию, ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 марта 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 25 марта: Кучеров против Капризова в НХЛ, битва «Финикса» и «Денвера», а также «Ак Барс» — «Трактор» и «Авто» — «СЮ»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кучеров увеличит отрыв в гонке бомбардиров?

Российский нападающий «молний» проводит феноменальный отрывок и идёт за третьим «Арт Россом» подряд – в последних четырёх матчах Никита набрал 13 очков, опередил в списке самых результативных игроков лиги Коннора Макдэвида и уже оторвался от него на три очка. В домашней игре с «дикарями» у Кучерова будет шанс увеличить отрыв – сможет ли он это сделать?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В игре Никиты есть закономерность:
🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин начнёт вторую тысячу голов?

В это до сих пор тяжело поверить, но количество заброшенных шайб Александра Великого в НХЛ теперь является четырёхзначным – в матче с «Колорадо» Овечкин наконец-то добрался до заветной тысячи, став вторым в истории хоккеистом лиги после Уэйна Гретцки с таким достижением. Однако общий рекорд ещё не побит – сможет ли капитан «Вашингтона» на волне успеха продолжить преследование?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как Овечкин и Гретцки добирались до 1000:
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Банкеро и компания удивят фаворита?

«Кливленд» после обмена Хардена смотрится шикарно. Команда заметно прибавила в нападении и штампует победы одну за одной, лишь изредка спотыкаясь. «Орландо» на спаде — пять поражений кряду, тем не менее клуб во главе с Банкеро явно желает побороться за прямую путёвку в плей-офф. Когда, если не сейчас, собираться и играть на максимум?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Жуткий эпизод из НБА:
🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич спокойно разберётся с Букером?

В этом сезоне «Денвер» уже дважды побеждал «Финикс» как дома, так и на выезде. Последний очный матч команд в регулярке пройдёт в Аризоне. Никола Йокич в последнее время очень хорош, чего нельзя сказать о Девине Букере. Сумеют ли «Санз» побороться или же исход предрешён?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Яркий игровой день в НБА:
⛸️ 13:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 13:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Короткая программа
25 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Не началось

Интрига: Сакамото и экс-россияне захватят промежуточное лидерство?

В Чехии стартует последний значимый турнир сезона в фигурном катании — чемпионат мира. После Олимпийских игр до Праги доехали далеко не все: из новоиспечённых чемпионов среди участников мирового первенства — только французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Так что шансы на престижный титул появились у тех, кто остался без золота в Милане.

В женском одиночном катании зрители увидят «последний танец» Каори Сакамото — японка завершает карьеру по окончании сезона. Её главная соперница, Алиса Лью, предпочла светские тусовки льду. Так что трёхкратной чемпионке мира остаётся лишь сделать то, что она умеет, для четвёртого титула. Аналогично в парном катании — японцы Миура/Кихара в Праге не появятся, так что все шансы на титул теперь у экс-россиян – Метёлкиной/Берулавы и у Володина в паре с Хазе.

Статистика ЧМ по фигурному катанию
В Праге стартует очередной чемпионат мира без россиян:
🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдёт ли «Салават» ключи к воротам Гaлкинa?

Голкипер «Автомобилиста» стал одним из главных героев первого матча серии – Владимир отразил 31 бросок и оказался единственным вратарём, которому удалось оформить шат-аут в понедельник. Если уфимцы не найдут оружия против Гaлкина, то рискуют отправиться домой с двумя поражениями – а это грозит быстрым вылетом.

Статистика плей-офф КХЛ
В первом матче у «Автомобилиста» был ещё один герой:
🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ак Барс» увеличит отрыв в серии?

Если бы не Виталий Кравцов, казанцы забрали бы первую победу в серии ещё в основное время. Но нападающий челябинцев лишь отсрочил неизбежное – в овертайме хозяева всё равно выиграли стартовый матч этого противостояния. В силе «Ак Барса» многие сомневаются, однако отправиться в Танкоград они могут при преимуществе в две победы – получится ли?

Статистика плей-офф КХЛ
Почему «Трактор» считают фаворитом?
🏒 19:30: ЦСКА — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Игоря Ларионова сравняет счёт в серии?

Армейское дерби – это противостояние не только двух столиц, но и стилей – более жёсткий и оборонительный хоккей Игоря Никитина против размашистого атакующего хоккея Игоря Ларионова. В первом матче москвичи сумели дважды отыграться и забрать победу во втором овертайме – смогут ли гости забрать хотя бы одну победу перед возвращением в Санкт-Петербург?

Статистика плей-офф КХЛ
Как сложился первый матч:
🏒 19:30: «Северсталь» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: череповчане ответят за первый матч?

Начало плей-офф на домашнем льду получилось для «Северстали» ужасным – «Торпедо» было быстрее, сильнее и без особых проблем разобралось с командой Андрея Козырева. Отправляться на выезд с двумя поражениями в Череповце точно не хотят, но для этого нужно что-то менять. Сможет ли «Северсталь» это сделать?

Статистика плей-офф КХЛ
Главные вопросы «Северстали», «Торпедо» и другим участникам плей-офф:
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android