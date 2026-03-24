Топ-события среды: старт ЧМ по фигурному катанию, ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина и НБА

Лучший спорт 25 марта: Кучеров против Капризова в НХЛ, битва «Финикса» и «Денвера», а также «Ак Барс» — «Трактор» и «Авто» — «СЮ»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Кучеров увеличит отрыв в гонке бомбардиров?

Российский нападающий «молний» проводит феноменальный отрывок и идёт за третьим «Арт Россом» подряд – в последних четырёх матчах Никита набрал 13 очков, опередил в списке самых результативных игроков лиги Коннора Макдэвида и уже оторвался от него на три очка. В домашней игре с «дикарями» у Кучерова будет шанс увеличить отрыв – сможет ли он это сделать?

🏒 3:00: «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Овечкин начнёт вторую тысячу голов?

В это до сих пор тяжело поверить, но количество заброшенных шайб Александра Великого в НХЛ теперь является четырёхзначным – в матче с «Колорадо» Овечкин наконец-то добрался до заветной тысячи, став вторым в истории хоккеистом лиги после Уэйна Гретцки с таким достижением. Однако общий рекорд ещё не побит – сможет ли капитан «Вашингтона» на волне успеха продолжить преследование?

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 марта 2026, среда. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Банкеро и компания удивят фаворита?

«Кливленд» после обмена Хардена смотрится шикарно. Команда заметно прибавила в нападении и штампует победы одну за одной, лишь изредка спотыкаясь. «Орландо» на спаде — пять поражений кряду, тем не менее клуб во главе с Банкеро явно желает побороться за прямую путёвку в плей-офф. Когда, если не сейчас, собираться и играть на максимум?

🏀 6:00: «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 марта 2026, среда. 06:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич спокойно разберётся с Букером?

В этом сезоне «Денвер» уже дважды побеждал «Финикс» как дома, так и на выезде. Последний очный матч команд в регулярке пройдёт в Аризоне. Никола Йокич в последнее время очень хорош, чего нельзя сказать о Девине Букере. Сумеют ли «Санз» побороться или же исход предрешён?

⛸️ 13:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Интрига: Сакамото и экс-россияне захватят промежуточное лидерство?

В Чехии стартует последний значимый турнир сезона в фигурном катании — чемпионат мира. После Олимпийских игр до Праги доехали далеко не все: из новоиспечённых чемпионов среди участников мирового первенства — только французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Так что шансы на престижный титул появились у тех, кто остался без золота в Милане.

В женском одиночном катании зрители увидят «последний танец» Каори Сакамото — японка завершает карьеру по окончании сезона. Её главная соперница, Алиса Лью, предпочла светские тусовки льду. Так что трёхкратной чемпионке мира остаётся лишь сделать то, что она умеет, для четвёртого титула. Аналогично в парном катании — японцы Миура/Кихара в Праге не появятся, так что все шансы на титул теперь у экс-россиян – Метёлкиной/Берулавы и у Володина в паре с Хазе.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: найдёт ли «Салават» ключи к воротам Гaлкинa?

Голкипер «Автомобилиста» стал одним из главных героев первого матча серии – Владимир отразил 31 бросок и оказался единственным вратарём, которому удалось оформить шат-аут в понедельник. Если уфимцы не найдут оружия против Гaлкина, то рискуют отправиться домой с двумя поражениями – а это грозит быстрым вылетом.

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Трактор», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ак Барс» увеличит отрыв в серии?

Если бы не Виталий Кравцов, казанцы забрали бы первую победу в серии ещё в основное время. Но нападающий челябинцев лишь отсрочил неизбежное – в овертайме хозяева всё равно выиграли стартовый матч этого противостояния. В силе «Ак Барса» многие сомневаются, однако отправиться в Танкоград они могут при преимуществе в две победы – получится ли?

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Игоря Ларионова сравняет счёт в серии?

Армейское дерби – это противостояние не только двух столиц, но и стилей – более жёсткий и оборонительный хоккей Игоря Никитина против размашистого атакующего хоккея Игоря Ларионова. В первом матче москвичи сумели дважды отыграться и забрать победу во втором овертайме – смогут ли гости забрать хотя бы одну победу перед возвращением в Санкт-Петербург?

🏒 19:30: «Северсталь» — «Торпедо», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: череповчане ответят за первый матч?

Начало плей-офф на домашнем льду получилось для «Северстали» ужасным – «Торпедо» было быстрее, сильнее и без особых проблем разобралось с командой Андрея Козырева. Отправляться на выезд с двумя поражениями в Череповце точно не хотят, но для этого нужно что-то менять. Сможет ли «Северсталь» это сделать?